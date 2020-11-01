В ЦИК Грузии назвали абсурдом обвинения в фальсификации итогов выборов

Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания назвала абсурдными обвинения в фальсификации результатов парламентских выборов. Об этом она заявила сегодня, 1 ноября, на брифинге.

Оппозиция не согласная с предварительными результатами выборов, которые ЦИК начал публиковать спустя восемь часов после закрытия избирательных участков. Они считают, что итоги были сфальсифицированы в пользу «Грузинской мечты». Заявляется как о массовых вбросах бюллетеней на участках, так и о фальсификации итоговых протоколов.

«Оценки, подразумевающие, что по пути кто-то что-то поменял, являются несерьезными – будь то протокол или ЦИК. Это абсурд и оценки прошлого века, которые развитая Грузия стерла из своей истории», - заявила Жвания.

По ее мнению, невозможно сфальсифицировать итоговые протоколы, которые готовили на избирательных участках. Она указала, что за этим процессом «наблюдали более 80 тысяч представителей политических партий, более 47 тысяч местных наблюдателей, до 6 тысяч представителей СМИ, а также международные наблюдатели».

«Более того, есть члены комиссии, которые заверили указанные протоколы собственными подписями. Главное, что на всех избирательных участках эти протоколы выдаются всем уполномоченным лицам, присутствующим там. У каждого из них есть итоговый протокол, забранный с участка. Сидя дома, они могут взять существующий протокол и сравнить его с тем протоколом, который размещен на нашей веб-странице», - добавила Жвания.

Она отметила, что ЦИК служит только гражданам Грузии, а не интересам какой-либо политической партии. Жвания также призвала «уважать волю страны» и «не поддаваться политическим интересам».

До поздней ночи у здания ЦИК Грузии продолжалась протестная акция с участием активистов и членов разных оппозиционных партий. Они кричали «Воры» и требовали встречи с Тамар Жвания. На месте были выставлены полицейские оцепления. В здание ЦИК никого не пускали. Акция завершилась уже на рассвете.