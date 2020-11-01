TI – Georgia назвала парламентские выборы 31 октября «шагом назад»

Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» (TI – Georgia) оценивает 31 октября, как «шаг назад» в деле обеспечения справедливых выборов. Об этом говорится в заявлении организации, распространенном сегодня, 1 ноября.

31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. В борьбе за 150 мандатов участвовали 48 партий и два блока.

«Анализ 170 зафиксированных нами нарушений и 46 поданных нами жалоб говорит о том, что выборы 31 октября были шагом назад по сравнению с парламентскими выборами 2016 года», - заявляют в НПО.

TI – Georgia напоминает, что ЦИК Грузии начал публиковать предварительные итоги голосования спустя почти восемь часов после закрытия избирательных участков. Из-за этого партии стали подозревать, что место имели определенные манипуляции и результаты были сфальсифицированы в пользу правящей «Грузинской мечты». «Это свидетельствует об ухудшении практики проведения выборов, установленной за последние восемь лет», - говорится в заявлении.

В TI – Georgia также указывают, что день выборов «был отмечен физическими противостояниями возле избирательных участков». Кроме того, представители организации зафиксировали факты воспрепятствования работе наблюдателей и сотрудников СМИ, нападений на журналистов, нарушения тайны голосования. Также сообщается о предполагаемых случаях подкупа избирателей.

Организация перечисляет десятки серьезных нарушений. Так, например, в Марнеули наблюдатель TI – Georgia зафиксировал гражданина, который голосовал как минимум 10 раз. Теперь НПО требует признать недействительными результаты выборов на участке, где он голосовал.

На своей странице в «Фейсбук» TI – Georgia поделилась фото, где зафиксированы менее серьезные нарушения, а также разные эксцессы. На снимках видно, что некоторые граждане приходили голосовать с собаками, другие - с новорожденными детьми. Были случаи, когда в кабинки заходили парами. На одном из фото - процесс подсчета голосов при свечах.

По итогам выборов TI – Georgia публикует список рекомендаций:

Правоохранительные органы должны оперативно и эффективно расследовать все дела, содержащие признаки преступлений;

ЦИК должна обеспечить публикацию предварительных результатов как можно скорее, чтобы избежать вопросов, касающихся ее работы;

Необходимо дальнейшее повышение квалификации членов избирательной администрации;

Избирательные участки должны быть оснащены всем необходимым оборудованием;

Чтобы укрепить доверие к избирательному процессу, исполнительная и законодательная ветви власти должны начать работу по внедрению электронных средств в процедуры голосования.

За ходом голосования 31 октября следили 600 представителей Transparency International – Georgia. Постоянные наблюдатели НПО присутствовали на 400 участках по Тбилиси. Кроме того, на участках в масштабах страны работали 100 мобильных групп организации.