За сутки на Северном Кавказе умерли 16 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 888

За последние сутки на Северном Кавказе умерли 16 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 888.

По данным оперштаба, в Краснодарском крае умерли семь человек больных COVID-19, в Ставропольском крае - четыре, Кабардино-Балкарии и Дагестане по два, в Чечне - один.

Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 3055 человек с COVID-19.

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 198 человек:

Ставропольский край +198 (21475 за все время эпидемии)

Краснодарский край + 138 (17531)

Калмыкия + 93 (9188)

Кабардино-Балкария + 86 (10182)

Дагестан + 87 (16133)

Карачаево-Черкесия + 85 (9695)

Адыгея + 64 (5834)

Ингушетия + 60 (7404)

Северная Осетия + 64 (7279)

Чечня + 13 (2656)

На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 107 377 случаев заболевания COVID-19. В целом по России выявлено 1 636 781 человек с коронавирусом (Российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).