Омбудсмен о результатах выборов: Такого в Грузии не было как минимум 8 лет

Данные параллельного подсчета голосов по итогам парламентских выборов серьезно отличаются от результатов, обнародованных ЦИК Грузии, - ничего подобного в стране не происходило как минимум в течение восьми последних лет. Об этом на своей странице в «Фейсбук» пишет Народный защитник Грузии Нино Ломджария.

Данные параллельного подсчета сегодня обнародовала неправительственная организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED). Согласно им, по пропорциональной системе «Грузинская мечта» набирает 45,8% голосов. По предварительным данным ЦИК Грузии, результат партии власти – 48,05%.

Кроме того, в ISFED сообщили, что 3,5% от общего числа бюллетеней признаны недействительными. На 8% избирательных участков зафиксированы несоответствия в итоговых протоколах – число проголосовавших на этих участках в разы меньше количества голосов, полученных там «Грузинской мечтой». Это возможно в двух случаях: посредством вбросов бюллетеней или же фальсификации итоговых протоколов.

«Указанные участки и их результаты могут повлиять на общие результаты выборов в виде 4,1%», - пишет Ломджария.

Среди других проблем, обозначенных наблюдателями, - задержки в предоставлении итоговых протоколов, сообщает агентство «Новости-Грузия». Омбудсмен призывает Центральную избирательную комиссию «дать убедительные ответы» на все вопросы, с привлечением всех заинтересованных сторон, а также «разрешить проблемы, обозначенные наблюдателями».