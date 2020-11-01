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Премьер-министр Грузии перешел в самоизоляцию, после подтверждения коронавируса у его сотрудника
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария перешел в самоизоляцию, после подтверждения коронавируса у его сотрудника. Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбук».
«К сожалению, теперь мне придется работать в особом режиме, поскольку коронавирус подтвердился у моего сотрудника, с которым накануне у меня была продолжительная коммуникация. Соответственно, я перешел в самоизоляцию и продолжу работу в этом режиме», - написал Гахария.
По данным Общественного вещателя, заболел сотрудник охраны премьера. Сам Гахария отметил, что коронавирус у этого человека подтвердился по итогам целевого тестирования.
Необходимо отметить, что 19 октября COVID-19 диагностировали у мажоритарного депутата «Грузинской мечты» Нино Цилосани, а также у мэра Ланчхути Александра Саришвили. Незадолго до этого Гахария контактировал с ними - на предвыборном мероприятии партии в Гурии. Тогда премьер сообщил журналистам, что он «подстраховался» и провел тест, который оказался отрицательным. Гахария добавил, что не может позволить себе перейти в самоизоляцию из-за сложного рабочего графика.
С конца февраля и до сегодняшнего дня в Грузии лабораторно подтверждено 40 727 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших составляет 25 104. Скончались 335 пациентов. Сейчас активными остаются 15 262 факта COVID-19. Из них состояние 503 пациентов тяжелое. 223 человека подключены к аппаратам ИВЛ.
Другие новости дня
Протестующие против итогов выборов установили палатки у парламента Грузии
Лидеры и сторонники нескольких оппозиционных партий, которые отказываются признать итоги парламентских выборов, установили палатки у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.
Сотрудники полиции пытались помешать протестующим разбить палаточный городок. На месте произошло несколько стычек. В итоге, палатки все-таки установили. Лидеры оппозиции заявили, что планируют оставаться там всю ночь и призвали присоединиться сторонников, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Я хочу выразить свой протест в качестве рядового гражданина. Кто хочет, пусть уходит домой, кто хочет – остается… Неважно, сколько нас будет – 1, 2 или 3. Даже если я останусь одна, я все-таки буду стоять у парламента. Я понимаю, что борьба с олигархом и Россией изнурительная, но я остаюсь у парламента и в такой форме выражаю протест», - заявила одна из лидеров бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе.
Митинг на проспекте Руставели начался в 16:00 и продолжается уже шесть часов. Участие в нем принимают почти все партии, которым удалось получить пропорциональное представительство в парламенте, набрав на выборах более 1% голосов. Исключением стали только пророссийская сила «Альянс патриотов Грузии» и «Граждане» Алеко Элисашвили.
Оппозиция намерена продолжать протесты до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование. На 8 ноября оппозиция наметила масштабную акцию-шествие, обещая собрать в Тбилиси «всю Грузию».
Ожидается, что до этого момента партии будут продолжать консультации. Не исключено, что они решат бойкотировать парламент, сформированный на основании результатов выборов 31 октября. Некоторые мажоритарные кандидаты уже сегодня подтвердили готовность отказаться от участия во вторых турах выборах в одномандатных округах.
- По предварительным данным ЦИК, «Грузинская мечта» получает 48,15% голосов по пропорциональной системе, а блок «ЕНД – Сила в единстве» - 27,13%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
У министра здравоохранения Аджарии подтвердился коронавирус
У министра здравоохранения АР Аджария Нино Нижарадзе подтвердился коронавирус. Об этом сообщает издание «Батумелеби».
Заболевание у Нижарадзе протекает без осложнений, и она лечится на дому. Как она заразилась, не уточняется. Также неизвестно, контактировала ли глава Минздрава с другими членами аджарского правительства.
По состоянию на 1 ноября в Грузии подтвержден 1791 новый случай заражения коронавирусом. Также за сутки выздоровели 2 413 человек, скончались 28 пациентов.
С начала эпидемии в стране зарегистрировано 40 727 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 25 104 пациента выздоровели, а 335 скончались. Всего в стране 15 262 активных случаев коронавируса. Накануне, 31 октября, таких случаев было 15 912.
С сентября в Грузии резко увеличились случаи инфицирования коронавирусом. Правительство ввело запрет на сбор больше 200 человек как в помещении, так и на улице за исключением случаев проведения предвыборных кампаний. Рестораны, кафе и другие досуговые заведения в Аджарии, Тбилиси, Мцхета и Имерети имеют право работать только до 22:00.
Два дня до выборов: Трамп посещает 5 штатов, Байден - Пенсильванию
За два дня до выборов президента США действующий президент Дональд Трамп и его соперник-демократ, бывший вице-президент Джо Байден, активно посещают так называемые колеблющиеся штаты, от голосования в которых - по опросам и по мнению экспертов - будет зависеть исход выборов.
В нынешнем году к колеблющимся относятся Флорида, Северная Каролина, Аризона, штаты так называемого «ржавого пояса» - Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, а также - по некоторым опросам - Джорджия, Айова и Миннесота.
Все эти штаты, кроме Миннесоты, были выиграны Трампом 4 года назад, однако сейчас в значительной их части - по большинству опросов - лидирует Байден. Его отрыв, однако, не такой, чтобы можно говорить о гарантированном успехе. Некоторые опросы отдают предпочтение Трампу; кроме того, 4 года назад по опросам нынешний президент также отставал от своей соперницы Хиллари Клинтон. Все это делает исход борьбы непредсказуемым.
В воскресенье, как сообщает «Голос Америки», Трамп проводит митинги в Мичигане, Айове, Северной Каролине, Джорджии и Флориде. Байден посещает Пенсильванию.
В субботу президент посетил Пенсильванию, а бывший вице-президент – Мичиган. В этот штат он приехал вместе с бывшим президентом Бараком Обамой.
Большинство общенациональных опросов показывает, что Байден опережает Трампа - в среднем на 7 процентов. Однако большинство голосов в общенациональном масштабе не принимается при определении победителя выборов во внимание, поскольку президентом становится победитель голосования коллегии выборщиков, а она формируется в соответствии с итогами голосования в конкретных штатах.
По состоянию на субботу, более 92 миллионов граждан США уже проголосовало - по почте или досрочно на участках. Это гораздо больше половины общего числа избирателей, проголосовавших в 2016 году (138,8 миллиона). Досрочно проголосовали и оба главных кандидата - Трамп и Байден.
Результаты парламентских выборов – последние данные ЦИК Грузии
Партия «Грузинская мечта» набирает на парламентских выборах 48,15% по пропорциональной системе после подсчета голосов с 99,9% участков. Такие данные приводятся на сайте ЦИК Грузии.
Согласно данным ЦИК, блок «ЕНД – Сила в единстве» набирает 27,13% голосов. Третий результат у партии «Европейская Грузия» – 3,78%.
Согласно предварительным данным, в парламент десятого созыва также проходят:
- «Лело для Грузии» - 3,16%;
- «Альянс патриотов Грузии» – 3,15%;
- «Новая Грузия – Стратегия Агмашенебели» - 3,15%;
- «Гирчи» - 2,89%;
- «Гражданское движение – Алеко Элисашвили» - 1,33%;
- Лейбористская партия Грузии - 1%.
31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. В борьбе за 150 мандатов участвовали 48 партий и два блока. Представительство в парламенте будет у всех партий, получивших более 1% голосов.
Право голоса на выборах было у более 3,5 миллиона граждан. Для них были открыты более 3,8 тысячи участков для голосования.
Явка на момент закрытия участков составила 56,11%. Свою позицию у избирательной урны за весь день голосования зафиксировали 1 970 540 граждан Грузии.
Несколько тысяч человек потребовали справедливых выборов у резиденции Иванишвили
Несколько тысяч человек собрались сегодня у резиденции лидера партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили в Тбилиси, чтобы опротестовать итоги парламентских выборов.
Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября. Часть оппозиционных партий считает их нелегитимными. Они уверенны, что избирательная администрация сфальсифицировала итоги голосования в пользу правящей «Грузинской мечты». Одновременно политики говорят о массовых подкупах избирателей, вбросах бюллетеней, драках на избирательных участках и других серьезных нарушениях.
Протестующие прорвали кордоны полиции, выставленные у бизнес-центра на горе Табори. Они скандировали «Уходи», свистели и шумели.
К этому времени на месте остается только полиция. Большая часть участников акции вернулись к парламенту. Там они начали устанавливать палатки.
Митинг оппозиции начался в 16:00 у здания парламента в центре Тбилиси. Участие в нем принимали почти все партии, которым удалось получить пропорциональное представительство в парламенте, набрав на выборах более 1% голосов. Исключением стали только пророссийская сила «Альянс патриотов Грузии» и «Граждане» Алеко Элисашвили.
В течение трех часов к собравшимся обращались политики. Было заявлено, что они продолжат протесты до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование. 8 ноября оппозиция анонсирует очередной масштабный протест, обещая собрать в центре Тбилиси «всю Грузию».
Ожидается, что этого момента партии будут продолжать консультации. Не исключено, что они решат бойкотировать парламент, сформированный на основании результатов выборов 31 октября.
«Грузинская мечта» довольна итогами выборы. По их оценкам, голосование прошло в соответствии с демократическими принципами. Член политсовета «Грузинской мечты», спикер парламента девятого созыва Арчил Талаквадзе говорит, что митинги, объявленные «деструктивной частью» оппозиции, направлены на то, чтобы бросить тень на демократические выборы в Грузии. Он призывал оппозицию уважать решение граждан и официальные результаты ЦИК.
За период работы в Абхазии военные медики приняли на лечение более 90 пациентов
Российские военные медики Южного военного округа продолжают лечение больных в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в столице самопровозглашенной республики Абхазия для больных с коронавирусной инфекцией.
За период работы с 20 октября военные медики Южного военного округа приняли на лечение более 90 пациентов, 13 из которых после успешного проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий были выписаны. В настоящее время в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуми, на лечении находятся 64 жителя республики с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Больные получают лечение в полном объеме.
Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.
Российские военные медики дополнительно проводят исследования по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лабораторий республики. Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики для доведения до граждан.
Министерство обороны Российской Федерации по просьбе абхазских властей развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в республике.
Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.
За сутки коронавирус подтвержден у 69 жителей Абхазии
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 358 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 69 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 134 человека, 116 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 19 человек оценивается как тяжелое, 30 – средней степени тяжести. Выписаны 5 пациентов.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья одного их них тяжелое.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 64 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 61 пациента – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4302 человека. 42 летальных случая. Выздоровели 2314.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Тело погибшего в Азербайджане гражданского лица передано армянской стороне
Тело погибшего в Азербайджане 84-летнего армянского пленного Миши Мелкумяна сегодня, 1 ноября, было передано армянской стороне через Грузию при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщила Радио Азатутюн представитель армянского офиса МККК Зара Аматуни.
Мужчина умер в четверг ночью. Его посетил врач МККК. По оценкам местных специалистов в области здравоохранения и врача МККК, состояние его здоровья не позволяло перевезти его в Армению 29 октября. В тот день при посредничестве МККК из Азербайджана в Армению через территорию Грузии перевезли 85-летнюю армянку.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
Оппозиция анонсирует перманентные протесты до назначения внеочередных выборов в Грузии
Оппозиционные партии Грузии отказываются признавать результаты парламентских выборов и планируют ежедневно проводить акции протеста до назначения внеочередного голосования. Об этом заявил лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе на масштабной протестной акции в центре Тбилиси.
Оппозиция не согласная с предварительными результатами выборов, которые ЦИК начал публиковать спустя восемь часов после закрытия избирательных участков. Они считают, что итоги были сфальсифицированы в пользу «Грузинской мечты». Оппоненты властей сообщают о сотнях нарушений.
«Каждый день перед парламентом нас будет больше и больше. То, что произошло вчера – это не выборы, это не демократия и не Европа – это мародерство, с которым мы не смиримся. Общими усилиями мы добьемся того, что результаты выборов не будут признаны, в том числе с международной точки зрения», - заявил Вашадзе.
«Грузинская мечта» перешла все красные черты, поэтому лозунг - "вместе против одного" - актуален как никогда. Мы требуем свободных выборов, мы добьемся свободных выборов и победим на свободных выборах. Через неделю, в три часа дня, мы, политические организации, гражданское общество, планируем грандиозный митинг. Мы должны показать силу, потому что жулик понимает только язык силы. Это единственное решение», - заявил представитель партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава.
Кульминацией ежедневных собраний станет акция 8 ноября. В следующее воскресенье, в 15:00 оппозиция обещает собрать у парламента «всю Грузию».
Акция оппозиции началась на проспекте Руставели в 16:00 по тбилисскому времени. На ней собралось несколько тысяч человек – лидеры и сторонники всех оппозиционных партий, которые проходят в парламент десятого созыва, за исключением «Альянса патриотов Грузии» и партии «Граждане». В ходе митинга лидеры нескольких партий заверили, что они не намерены входить в парламент, сформированный на основании результатов выборов 31 октября, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В течение трех часов автомобильное движение в центре города было ограничено. От здания парламента колонна протестующих в центре Тбилиси направилась к резиденции основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили в Сололаки. Участники акции попытались прорвать кордон полиции, однако в итоге правоохранители не дали им возможности приблизиться к бизнес-центру.
- Согласно предварительным данным ЦИК Грузии, в результате подсчета более 90% голосов избирателей (пропорциональные списки) на парламентских выборах лидирует «Грузинская мечта». Правящая партия набрала 48,13%, а блок «ЕНД - Сила в единстве» – 26,8%. По последним данным, из 30 мажоритарных округов Грузии второй тур состоится во всех восьми округах Тбилиси, а также в девяти округах регионов.
Участники акции на проспекте Руставели направляются к резиденции Иванишвили
«Уходи, уходи» - этими возгласами участники акции, собравшиеся перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси, направляются к резиденции Бидзины Иванишвили. С этим призывом выступил член Объединенной оппозиции Георгий Капанадзе.
Участники акции направились шествием к резиденции председателя «Грузинской мечты - Демократической Грузии», где сделают политические заявления.
«Украденные выборы» - так они оценивают оппозиционеры парламентские выборы, которые прошли в Грузии накануне, 31 октября. Сегодня днем лидеры оппозиции собралась в офисе Лейбористской партии, чтобы разработать план действий, и объявила о новой волне митингов со следующей недели.
Ильхам Алиев поздравил Георгия Гахария с победой на парламентских выборах
Сегодня, 1 ноября, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии Георгию Гахария. Глава государства поздравил Георгия Гахария по случаю победы на парламентских выборах правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».
Премьер-министр Грузии выразил признательность азербайджанскому лидеру за поздравления.
Во время телефонной беседы было выражено удовлетворение развитием азербайджано-грузинских дружественных и братских отношений, основывающихся на стратегическом партнерстве, обсуждены вопросы, связанные с дальнейшей перспективой двусторонних связей, передает агентство Trend.
- Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября. По данным ЦИК, после подсчета результатов с 97,07%, пропорциональное представительство в законодательном органе десятого созыва получают семь партий и два блока. Первый результат у «Грузинской мечты» - 48,05%.
По заявлению Мдинарадзе, возможный бойкот оппозиции не помешает признанию правомочий парламента нового созыва
По заявлению лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе, возможный бойкот оппозиции не помешает признанию правомочий парламента нового созыва, передает «ИнтерпрессНьюс».
Как заявил журналистам Мдинарадзе, информация, будто для легитимации парламента на момент его созыва нужно 2/3 депутатов является ложной. Он пояснил, что, согласно Конституции, парламент правомочен приступить к деятельности, если на заседании присутствует большинство списочного состава, то есть, 76 депутатов.
По словам Мдинарадзе, у «Грузинской мечты» в парламенте нового созыва будет не только 76 депутатов, но и более 92.
«Я наряду с вами наблюдаю за прессой и телевидением. Сегодня появилась новая ложная информация о том, будто для легитимации парламента необходимо 2/3 в момент его собрания. Поясню, что в Конституции Грузии четко записано, что парламент правомочен с момента своего собрания, если на нем присутствует большинство списочного состава, то есть, 76 депутатов. Учитывая результаты первого тура, у нас есть 76 депутатов. Этот результат, естественно, будет улучшен, мы все выиграем во втором туре и количество наших мандатов превысит 92. Сегодня большинство уже собрано, согласно существующим данным.
Согласно 38-й статье Конституции, если на первом заседании парламента нового созыва присутствует более половины списочного состава, то есть, большинство, парламент является правомочным. Они признают правомочия 2/3 парламента, мы признаем правомочие всего состава, а все остальное зависит от них. Если они примут такое решение, это прискорбно, я думаю, что ни они, ни общество не должны этого допускать. Они обязаны уважать волю тех избирателей, которые выразили свою волю у избирательной урны, и не оскорблять этим своих избирателей. Не мне это решать. Это же пояснили представители наблюдательной миссии. Это не мнение, которое может быть субъективным, это правильное отношение», - заявил Мдинарадзе.
В Минске на «Марше против террора» милиция стреляла в воздух
1 ноября в Минске и других городах Беларуси прошла очередная массовая акция противников Александра Лукашенко. Она носила название «Марше против террора».
В центре Минска шествие направилось к урочищу Куропаты – мемориалу жертв сталинских репрессий. В колонне на момент начала движения было несколько тысяч человек.
Милиция и ОМОН попытались помешать движению колонны. По сообщению очевидцев, сотрудники правоохранительных органов стреляли в воздух, применили против участников акции слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В МВД Беларуси подтвердили стрельбу, сославшись на «предотвращение беспорядков».
По данным правозащитного центра «Весна» были задержаны свыше 30 человек. Телеграм-канал НЕХТА сообщил об исчезновении белорусского блогера и активиста анархического движения Николай Дедок. Последний раз на связь он выходил ранним утром.
Несмотря на препятствия, тысячи людей все же прорвались в Куропаты. Они возложили к мемориалу цветы и зажгли возле него свечи.
- Ежедневные массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Самые массовые акции, в которых принимают участие от ста до двухсот тысяч человек, проходят по воскресеньям. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее четырёх человек при подавлении протестов погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести, точное количество пострадавших и арестованных до сих пор неизвестно, но счёт идёт на тысячи.
- На прошлой неделе оппозиция объявила общенациональную забастовку, которую не собирается прекращать до ухода Лукашенко.
- Страны ЕС и США заявили, что не признают легитимность прошедших выборов. Россия выборы признала и обещает в случае эскалации конфликта оказать Лукашенко помощь, включая силовую.
Вице-президент ПА НАТО: Призываю все стороны действовать ответственно в ближайшие дни и недели
По словам вице-президента Парламентской ассамблеи НАТО Османа Аскина Бака, 31 октября десять членов Парламентской ассамблеи НАТО наблюдали за избирательным процессом в Тбилиси и Мцхета.
По его словам, парламентские выборы 2020 года были важны тем, что Грузия переходит к парламентской системе правления. Он добавил, что в ходе выборов в общем были соблюдены основные свободы, хотя и не без изъянов.
«Вчера мы наблюдали за конкурентными выборами, на которых основные свободы в общем были защищены и большинство процедур действительно были учтены, однако они были далеко не безупречными. Особо отмечаем ту устрашающую атмосферу, царившую за пределами многих избирательных участков из-за присутствия на них активистов. Выборы прошли хорошо организованно, что неоднократно обсуждалось в рамках инклюзивного консультационного процесса. Однако многие вопросы все еще требуют решения, включая поляризацию СМИ и недостаточное освещение вопросов финансирования избирательных кампаний, давление на избирателей и отсутствие разделительных линий между правящей партией и государством. Эти выявленные нами вопросы создали неравную рабочую среду и повлияли на доверие общества к избирательному процессу», - сказал Осман Аскин Бак.
По его словам, в итоге избиратели выразили свою волю и то, что они взяли на себя приверженность демократии.
«Призываю правительство Грузии, включая будущий парламент, принять во внимание и обсудить вопросы, представленные в этом отчете. Я также призываю все заинтересованные политические партии действовать ответственно в ближайшие дни и недели, а также конструктивно участвовать в эффективном проведении дополнительных реформ. Такие усилия необходимы Грузии для достижения прогресса на пути к евроатлантической интеграции. Парламентская ассамблея НАТО продолжает поддерживать Грузию в этих усилиях», - сказал Осман Аскин Бак.
- 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной. В борьбе за 150 мандатов участвовали 48 партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии. Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания назвала обвинения в фальсификации результатов парламентских выборов абсурдными.
Омбудсмен о результатах выборов: Такого в Грузии не было как минимум 8 лет
Данные параллельного подсчета голосов по итогам парламентских выборов серьезно отличаются от результатов, обнародованных ЦИК Грузии, - ничего подобного в стране не происходило как минимум в течение восьми последних лет. Об этом на своей странице в «Фейсбук» пишет Народный защитник Грузии Нино Ломджария.
Данные параллельного подсчета сегодня обнародовала неправительственная организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED). Согласно им, по пропорциональной системе «Грузинская мечта» набирает 45,8% голосов. По предварительным данным ЦИК Грузии, результат партии власти – 48,05%.
Кроме того, в ISFED сообщили, что 3,5% от общего числа бюллетеней признаны недействительными. На 8% избирательных участков зафиксированы несоответствия в итоговых протоколах – число проголосовавших на этих участках в разы меньше количества голосов, полученных там «Грузинской мечтой». Это возможно в двух случаях: посредством вбросов бюллетеней или же фальсификации итоговых протоколов.
«Указанные участки и их результаты могут повлиять на общие результаты выборов в виде 4,1%», - пишет Ломджария.
Среди других проблем, обозначенных наблюдателями, - задержки в предоставлении итоговых протоколов, сообщает агентство «Новости-Грузия». Омбудсмен призывает Центральную избирательную комиссию «дать убедительные ответы» на все вопросы, с привлечением всех заинтересованных сторон, а также «разрешить проблемы, обозначенные наблюдателями».
- Выборы 31 октября проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. В борьбе за 150 мандатов участвовали 48 партий и два блока.
- Явка на момент закрытия участков составила 56,11%. Свою позицию у избирательной урны за весь день голосования зафиксировали 1 970 540 граждан Грузии.
Перед зданием парламента Грузии начался митинг объединенной оппозиции
В настоящее время перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси начался митинг объединенной оппозиции, в ходе которой лидеры оппозиции и их сторонники намерены протестовать против результатов парламентских выборов. Они утверждают, что выборы были сфальсифицированы и не намерены признавать их результаты.
«Украденные выборы» - так они оценивают парламентские выборы, которые прошли в Грузии накануне, 31 октября.
Сегодня оппозиция собралась в офисе Лейбористской партии, чтобы разработать план действий, и объявила о новой волне митингов со следующей недели.
Ранее сегодня председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания назвала обвинения в фальсификации результатов парламентских выборов абсурдными.
В Шуши частично повреждена мечеть «Гоар ага» - сообщает армянская сторона
Сегодня в течение дня Азербайджан продолжал держать под огнем мирные населенные пункты Нагорного Карабаха, сообщает Армянский единый информационный центр.
Согласно тому же источнику, город Мартуни и близлежащие села подверглись авиаударам. Пострадавших нет, а размер причиненного материального ущерба уточняется.
«В полдень из различных видов оружия, в основном из установок «Град» и «Смерч», важеские силы обстреляли город Шуши, наряду с многочисленными разрушениями была частично повреждена также персидская мечеть «Гоар ага». Военная авиация также была применена в Мартакерте. Город в очередной раз подвергся бомбардировке», - говорится в сообщении.
Также нет пострадавших среди гражданского населения. Взрывы прогремели и в Степанакерте. Пострадавших нет. В течение дня только в столице самопровозглашенной республики семь раз звучал сигнал воздушной тревоги.
Баку в свою очередь сообщает, что армянская сторона обстреляла некоторые населенные пункты.
Избиратели Молдовы голосуют сегодня на выборах президента
Избиратели в Молдове с сегодняшнего утра, 1 ноября, голосуют за нового президента страны. Действующему пророссийски настроенному президенту Игорю Додону противостоят семь кандидатов, но главный его соперник - Майя Санду, 48-летний прозападный политик-технократ, бывший премьер-министр Молдовы.
Около 35 процентов избирателей Молдовы заявили перед днем голосования, что пока не решили, за кого отдать голос. В 2016 году Игорь Додон победил Майю Санду во втором туре, набрав на 5 процентов голосов больше. С июня до ноября 2019 года Санду руководила правительством, пока Додон не снял её. Глава правительства в то время пыталась помешать Додону поставить офис Генерального прокурора под президентский контроль.
Оба политика тогда обвиняли друг друга в зависимости от зарубежной помощи и обслуживании интересов зарубежных правительств.
Участки для голосования закроются в Молдове в 21 час местного времени. Если ни один из кандидатов не наберет большинства голосов, будет назначен второй, который пройдет 15 ноября.
В Минске проходит массовая акция «Марш против террора»
Сегодня, 1 ноября, в Минске проходит очередная массовая акция противников Александра Лукашенко. Она носит название «Марш против террора». Предполагается, что шествие из центра Минска направится к урочищу Куропаты – мемориалу жертв сталинского террора. В колонне на момент начала движения было несколько тысяч человек.
Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, в Минске вновь начались перебои с мобильным интернетом, закрыто несколько станций метро, на улицах появилась спецтехника правоохранительных органов. Центр города вновь был перекрыт ОМОНом. Сообщается, что начались задержания.
Протесты в Минске и других белорусских городах не стихают с 9 августа. Тогда в стране прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, победу на них одержал Александр Лукашенко. Оппозиция итоги выборов не признала и потребовала отставки Лукашенко. Власти отвечают на протесты насилием.
2 ноября в Беларуси отмечают День памяти предков - «Дзяды», сообщает TUT.by. В связи с эпидемической ситуацией многие приходят на кладбища сегодня, 1 ноября, чтобы избежать скопления людей.
Параллельный подсчет ISFED: «Грузинская мечта» - 45,8%, ЕНД - 26,4%
Неправительственной организации «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) обнародовала результаты параллельного подсчета голосов по итогам парламентских выборов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября. По данным ЦИК, после подсчета результатов с 97,07%, пропорциональное представительство в законодательном органе десятого созыва получают семь партий и два блока. Первый результат у «Грузинской мечты» - 48,05%.
Данные параллельного подсчета ISFED немного отличаются. По информации НПО, голоса распределились следующим образом:
- «Грузинская мечта» - 45,8%. Погрешность составляет 0,7%. Минимальный результат – 45,1%, максимальный – 46,5%.
- «Единое национальное движение» – 26,4%. Погрешность составляет 0,6%. Минимальный результат – 25,8%, максимальный – 27%.
- «Европейская Грузия» – 3,7%. Погрешность составляет 0,2%. Минимальный результат – 3,5%, максимальный – 3,9%.
- «Альянс патриотов Грузии» – 3,1%. Погрешность составляет 0,1%. Минимальный результат – 3%, максимальный – 3,2%.
- «Лело для Грузии» – 3,1%. Погрешность составляет 0,2%. Минимальный результат – 2,9%, максимальный – 3,3%.
- «Новая Грузия – Стратегия Агмашенебели» – 3%. Погрешность составляет 0,1%. Минимальный результат – 2,9%, максимальный – 3,1%.
- «Гирчи» – 2,8%. Погрешность составляет 0,2%. Минимальный результат – 2,6%, максимальный – 3%.
- «Граждане» – 1,3%. Погрешность составляет 0,1%. Минимальный результат – 1,2%, максимальный – 1,4%.
- Лейбористская партия Грузии – 1%. Погрешность составляет 0,1%. Минимальный результат – 0,9%, максимальный – 1,1%.
- «Демократическое движение - Единая Грузия» – 0,9%. Погрешность составляет 0,1%. Минимальный результат – 0,8%, максимальный – 1%.
«На основании информации, полученной в день выборов, «Справедливые выборы» уверены в зафиксированных результатах параллельного подсчета. «Справедливые выборы» получили информацию от 96,1% своих наблюдателей», - сказала на брифинге исполнительный секретарь ISFED Элене Нижарадзе.
Процент бюллетеней, признанных недействительными, по стране составил 3,5% (с погрешностью 0,1%). Этот показатель немного выше, чем на парламентских выборах 2016 года – 3,2%.
Представители ISFED наблюдали за выборами на 1 тысяче избирательных участков. Кроме того, они находились в 73 окружных избирательных комиссиях. Еще 78 мобильных групп ISFED контролировали территории, прилегающую к избирательным участкам.
- Выборы 31 октября проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. В борьбе за 150 мандатов участвовали 48 партий и два блока. Явка на момент закрытия участков составила 56,11%. Свою позицию у избирательной урны за весь день голосования зафиксировали 1 970 540 граждан Грузии.
Тин Кокс: Призываем грузинских политиков и новый парламент собраться как можно скорее
«Мы призываем грузинских политиков и новый парламент собраться как можно скорее и начать действовать по улучшению законодательной базы в плане надзора за избирательной кампанией», - сказал глава наблюдательской делегации ПАСЕ Тин Кокс, наблюдавший за парламентскими выборами 31 октября в Грузии.
«Эти парламентские выборы, в общем, были свободными, но Парламентская ассамблея Совета Европы выражает сожаление, что в вашей стране до сих пор нет четких правил финансирования избирательной кампании и ограничений на нее. Это, конечно, отрицательно сказывается на справедливости выборов и не является хорошим сигналом для ваших граждан. Соответственно, призываем грузинских политиков и новый парламент собраться как можно скорее и принять меры по улучшению законодательной базы в плане надзора за кампанией. Уверен, что будет сделано все, что необходимо, если на то будет политическая воля», - сказал Тин Кокс.
- 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной. В борьбе за 150 мандатов участвовали 48 партий и два блока.
- В Грузии были открыты 3 657 избирательных участков, 11 - созданных в исключительных случаях, и 127 специальных избирательных участков, созданных для обеспечения участия избирателей, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция), а также 52 избирательных участка за рубежом (38 стран), в том числе 2 в Афганистане.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала в воскресенье, 1 ноября, в 16 часов, акцию протеста на проспекте Руставели. Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания назвала обвинения в фальсификации результатов парламентских выборов абсурдными.
Спецкоординатор ОБСЕ: Выборы были конкурентными и, в конечном итоге, основные свободы были соблюдены
«Выборы были конкурентными и, в конечном итоге, основные свободы были соблюдены», - заявила специальный координатор ОБСЕ Элона Джебреа Ходжа, наблюдавшая за парламентскими выборами 31 октября в Грузии.
Однако, по словам Элоны Джебреа Ходжи, постоянно звучали обвинения в давлении на избирателей, отсутствовала четкая демаркационная линия между правящей партией и государством, что подрывало общественное доверие к процессу.
«Выборы были конкурентными, и в конечном итоге основные свободы были соблюдены, хотя постоянно звучали обвинения в том, что на избирателей оказывалось давление, и не было четкой демаркационной линии между правящей партией и государством, что снизило доверие общественности к процессу. Выборы прошли в рамках новой законодательной базы.
Выборы в целом прошли эффективно, несмотря на пандемию Covid-19 и связанные с ней проблемы. Однако, доминантное представительство правящей партии в избирательных комиссиях создало у людей негативное восприятие того, насколько беспристрастно и независимо проводились выборы на всех уровнях», - сказала представитель ОБСЕ.
- 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной. В борьбе за 150 мандатов участвовали 48 партий и два блока.
- В Грузии были открыты 3 657 избирательных участков, 11 - созданных в исключительных случаях, и 127 специальных избирательных участков, созданных для обеспечения участия избирателей, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция), а также 52 избирательных участка за рубежом (38 стран), в том числе 2 в Афганистане.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала в воскресенье, 1 ноября, в 16 часов, акцию протеста на проспекте Руставели. Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания назвала обвинения в фальсификации результатов парламентских выборов абсурдными.
СМИ сообщили о покушении на председателя сакребуло Дманиси
В Квемо Картли совершено покушение на председателя сакребуло (горсовета) Дманисского района Мераба Окриашвили. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Мераб Окриашвили – кузен бизнесмена Кахи Окриашвили, который баллотируется в депутаты парламенты в одномандатном округе Болниси-Дманиси-Тетрицкаро-Цалка от блока «ЕНД – Сила в единстве».
Случай произошел в селе Диди Дманиси сегодня днем, 1 ноября. По предварительной информации, Мераб Окриашвили ранен в ногу. После нападения его госпитализировали в клинику райцентра, а затем перевели в Тбилиси.
Предвыборный период в Квемо Картли был очень напряженным. Регулярно оттуда поступали сообщения о драках членов предвыборного штаба Окриашвили и активистов правящей партии «Грузинская мечта». Несколько раз дело доходило до стрельбы.
Каха Окриашвили считает, что покушение на его двоюродного брата стало продолжением насилия, начавшегося перед выборами. «В него стреляли восемь раз. Это связано только с политикой», - заявил он журналистам.
Окриашвили выигрывал выборы в округе Дманиси четыре раза подряд. При этом он сотрудничал с разными политическими партиями – как с ЕНД, так и с «Грузинской мечтой». По предварительной информации ЦИК Грузии, Каха Окриашвили в первом же туре проигрывает в своем одномандатном округе мажоритарному кандидату «Грузинской мечты» Гоги Мешвелиани. Последний набирает 55,1% голосов. Между тем, Окриашвили получает 39,97%.
В ЕНД заявляют, что результаты выборов в Квемо Картли сфальсифицированы, и на самом деле Окриашвили набирает 76%. Ранее сегодня экс-министр обороны Грузии и один из лидеров ЕНД Дмитрий Шашкин заявил, что у них есть доказательства фактов фальсификации. По его словам, именно это стало причиной нападения на Мераба Окриашвили.
В МВД Грузии до сих пор не комментировали произошедшее. Не известно, задержаны ли подозреваемые, передает агентство «Новости-Грузия».
За сутки на Северном Кавказе умерли 16 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 888
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 16 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 888.
По данным оперштаба, в Краснодарском крае умерли семь человек больных COVID-19, в Ставропольском крае - четыре, Кабардино-Балкарии и Дагестане по два, в Чечне - один.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 3055 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 198 человек:
- Ставропольский край +198 (21475 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 138 (17531)
- Калмыкия + 93 (9188)
- Кабардино-Балкария + 86 (10182)
- Дагестан + 87 (16133)
- Карачаево-Черкесия + 85 (9695)
- Адыгея + 64 (5834)
- Ингушетия + 60 (7404)
- Северная Осетия + 64 (7279)
- Чечня + 13 (2656)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 107 377 случаев заболевания COVID-19. В целом по России выявлено 1 636 781 человек с коронавирусом (Российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).
- В России введен всеобщий масочный режим. Роспотребнадзор так же запретил работать в ночное время ресторанам и другим развлекательным заведениям.
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