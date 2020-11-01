Премьер-министр Грузии перешел в самоизоляцию, после подтверждения коронавируса у его сотрудника

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария перешел в самоизоляцию, после подтверждения коронавируса у его сотрудника. Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбук».

«К сожалению, теперь мне придется работать в особом режиме, поскольку коронавирус подтвердился у моего сотрудника, с которым накануне у меня была продолжительная коммуникация. Соответственно, я перешел в самоизоляцию и продолжу работу в этом режиме», - написал Гахария.

По данным Общественного вещателя, заболел сотрудник охраны премьера. Сам Гахария отметил, что коронавирус у этого человека подтвердился по итогам целевого тестирования.

Необходимо отметить, что 19 октября COVID-19 диагностировали у мажоритарного депутата «Грузинской мечты» Нино Цилосани, а также у мэра Ланчхути Александра Саришвили. Незадолго до этого Гахария контактировал с ними - на предвыборном мероприятии партии в Гурии. Тогда премьер сообщил журналистам, что он «подстраховался» и провел тест, который оказался отрицательным. Гахария добавил, что не может позволить себе перейти в самоизоляцию из-за сложного рабочего графика.

С конца февраля и до сегодняшнего дня в Грузии лабораторно подтверждено ​40 727 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших составляет 25 104. Скончались 335 пациентов. Сейчас активными остаются 15 262 факта COVID-19. Из них состояние 503 пациентов тяжелое. 223 человека подключены к аппаратам ИВЛ.