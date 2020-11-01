По предварительным данным ЦИК Грузии, 9 политических объединений превысили 1-процентный порог

По предварительным данным ЦИК Грузии со всех участков, девять политических объединений превысили 1-процентный порог. Между ними будут распределены 116 из 120 пропорциональных мест. Остались четыре вакантных места, которые будут последовательно распределены следующими политическими образованиями с наибольшим балансом: «Гирчи», «Европейская Грузия», «Национальное движение» и «Алеко Элисашвили - граждане».

Согласно данным ЦИК, оставшиеся 116 мест, определенных по пропорциональной системе, распределяются между партиями следующим образом:

«Грузинская мечта» (48,15%) - 61 место

«Национальное движение - Объединенная оппозиция» (27,14%) - 34 места (добавляется одно свободное место)

«Европейская Грузия» (3,78%) - 4 места (добавляется одно бесплатное место)

«Лело» (3,15%) - 4 мандата

«Альянс патриотов» (3,14%) - 4 места

«Конструктор стратегий» (3,15%) - 4 места

«Гирчи» (2,89%) - 3 мандата (добавляется один бесплатный мандат)

«Алеко Элисашвили - Граждане» (1,33%) - 1 мандат (добавлен один мандат)

Лейбористская партия (1%) - 1 место.

«Грузинская мечта» довольна итогами выборы. По их оценкам, голосование прошло в соответствии с демократическими принципами. Член политсовета «Грузинской мечты», спикер парламента девятого созыва Арчил Талаквадзе говорит, что митинги, объявленные «деструктивной частью» оппозиции, направлены на то, чтобы бросить тень на демократические выборы в Грузии. Он призывал оппозицию уважать решение граждан и официальные результаты ЦИК.

Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование. Лидеры и сторонники нескольких оппозиционных партий, которые отказываются признать итоги парламентских выборов, сегодня вечером установили палатки у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.