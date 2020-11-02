Нателашвили: «Надеюсь, американский народ отстранит Трампа – лоббиста интересов Путина в США»

Оппозиционные партии Грузии отказываются признавать результаты парламентских выборов и планируют ежедневно проводить акции протеста до назначения внеочередного голосования. Об этом заявил лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе на масштабной протестной акции в центре Тбилиси.

Оппозиция не согласная с предварительными результатами выборов, которые ЦИК начал публиковать спустя восемь часов после закрытия избирательных участков. Они считают, что итоги были сфальсифицированы в пользу «Грузинской мечты». Оппоненты властей сообщают о сотнях нарушений.

«Каждый день перед парламентом нас будет больше и больше. То, что произошло вчера – это не выборы, это не демократия и не Европа – это мародерство, с которым мы не смиримся. Общими усилиями мы добьемся того, что результаты выборов не будут признаны, в том числе с международной точки зрения», - заявил Вашадзе.

«Грузинская мечта» перешла все красные черты, поэтому лозунг - "вместе против одного" - актуален как никогда. Мы требуем свободных выборов, мы добьемся свободных выборов и победим на свободных выборах. Через неделю, в три часа дня, мы, политические организации, гражданское общество, планируем грандиозный митинг. Мы должны показать силу, потому что жулик понимает только язык силы. Это единственное решение», - заявил представитель партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава.

Кульминацией ежедневных собраний станет акция 8 ноября. В следующее воскресенье, в 15:00 оппозиция обещает собрать у парламента «всю Грузию».

Акция оппозиции началась на проспекте Руставели в 16:00 по тбилисскому времени. На ней собралось несколько тысяч человек – лидеры и сторонники всех оппозиционных партий, которые проходят в парламент десятого созыва, за исключением «Альянса патриотов Грузии» и партии «Граждане». В ходе митинга лидеры нескольких партий заверили, что они не намерены входить в парламент, сформированный на основании результатов выборов 31 октября, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В течение трех часов автомобильное движение в центре города было ограничено. От здания парламента колонна протестующих в центре Тбилиси направилась к резиденции основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили в Сололаки. Участники акции попытались прорвать кордон полиции, однако в итоге правоохранители не дали им возможности приблизиться к бизнес-центру.