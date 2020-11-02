Новости
Нателашвили: «Надеюсь, американский народ отстранит Трампа – лоббиста интересов Путина в США»
Лидер «Лейбористской партии» Шалва Нателашвили считает, что парламентские выборы в Грузии были сфальсифицированы и выступает за то, чтобы все оппозиционные партии отказались от мандатов.
Нателашвили винит в происходящем «главного оккупанта страны Путина», «российского олигарха Иванишвили» и «продажных соотечественников».
На специальном брифинге политик затронул и тему президентских выборов в США.
«Я надеюсь, что завтра американский народ отстранит Трампа с поста президента. Трамп – лоббист интересов Путина в США. Видимо, Бидзина Иванишвили смог найти с ним общий язык», – сказал Иванишвили, намекнув на заявление посольства США.
В американском дипломатическом представительстве накануне отметили, что запугивание и подкуп избирателей недостаточны для признания нелегитимности выборов в Грузии.
- По предварительным данным ЦИК, «Лейбористская партия» набирает один процент голосов и получает один мандат в парламенте. Лидер партии Шалва Нателашвили вышел во второй тур выборов в мажоритарном округе Надзаладеви.
Другие новости дня
Партия «Лело» отказывается от парламентских мандатов
Оппозиционная партия «Лело» отказывается от парламентских мандатов, – сообщил один из лидеров партии Бадри Джапаридзе. Он отметил, что итоги парламентских выборов в стране были сфальсифицированы.
«Мы хотим, чтобы были назначены новые выборы, результаты которых не будут вызывать сомнений», – отметил Джапаридзе.
По предварительным данным ЦИК, «Лело» набирает 3,15% голосов и получает четыре мандата в парламенте.
Ранее представители «Европейской Грузии» заявили, что отказываются от парламентских мандатов. Другие оппозиционные силы также планируют присоединиться к бойкоту. В партии «Грузинская мечта» надеются, что оппозиция «опомнится».
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,15% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок «ЕНД – Сила в единстве» - 27,13%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование. Лидеры и сторонники нескольких оппозиционных партий, которые отказываются признать итоги парламентских выборов, накануне вечером установили палатки у здания парламента Грузии в центре Тбилиси и провели шествие к бизнес-центру экс-премьера, миллиардера Бидзины Иванишвили.
В МИД РФ заявили, что в отношениях с Грузией «будут ориентироваться на практические шаги»
Россия настроена на улучшение отношений с Грузией, ожидает практических шагов правительства, которое будет сформировано по итогам парламентских выборов в стране, – заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
«Наша позиция в отношении Грузии давно определена, мы выступаем за улучшение отношений с этой страной, будем, естественно, ориентироваться на те шаги, которые будет принимать новое правительство в отношении России», – сказал Руденко журналистам.
Он отметил, что в отношениях с Грузией Россия будет ориентироваться не на заявления, а на практические дела, – передаёт «Интерфакс».
Руденко подчеркнул, что выборы – внутреннее дело самой Грузии, «самим грузинским избирателям стоит делать оценки».
Замглавы МИД РФ добавил, что в Грузии предстоит большой политический процесс формирования правительства, «возможно коалиционного». «Будем смотреть, как они будут реализовывать свои обещания», – сказал он.
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,15% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок «ЕНД – Сила в единстве» - 27,13%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование.
- Лидеры оппозиционной партии «Европейская Грузия» объявили, что отказываются от парламентских мандатов.
Число погибших при землетрясении в Турции превысило 80
Число погибших после землетрясения в провинции Измир на западе Турции превысило 80. Агентство Reuters сообщает о 85 жертвах, власти – о 83.
2 ноября, спустя 3 дня поисков, спасатели под завалами нашли живой 3-летнюю девочку.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в пятницу, 30 октября. Эпицентр находился в Эгейском море. Обрушилось несколько десятков зданий. По последним данным, в общей сложности число пострадавших приближается к тысяче.
За последнее десятилетие это одно из самых смертоносных землетрясений в Турции, уточняют СМИ. В 2011 году в городе Ван на востоке страны в результате землетрясения погибло более 500 человек.
Одно из крупнейших землетрясений в Измире произошло в 1999 году. Тогда погибли около 17 тысяч человек.
«Медиазона» опубликовала фото предполагаемого организатора убийства Немцова
"Медиазона" опубликовала расследование по материалам дела об убийстве Бориса Немцова. Издание впервые показало фотографии бывшего офицера чеченского батальона "Север" Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Немцова считают организатором убийства (на фото Геремеев слева от Рамзана Кадырова).
"Медиазона" также рассказала о нескольких свидетелях, которых проигнорировали следствие и суд, а также предположило, что к убийству политика могут быть причастны еще два человека – один из них следил за Немцовым еще в декабре 2014 года. Один из свидетелей – лейтенант полиции Асланбек Хатаев, односельчанин Руслана Мухудинова, которого следствие считает организатором убийства. Он называл Руслана и Артура Геремеева своими родственниками. По данным биллинга, его часто навещали другие фигуранты дела Немцова, а на следующий день после убийства он бронировал билеты для перелета Москва – Грозный.
- Расследователи нашли социальные сети Руслана Мухудинова, объявленного в международный розыск как непосредственного организатора убийства политика, – последнее фото с очень похожим на него человеком было сделано в 2020 году.
- В начале июня 2015 года агентство "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что "Руслана Мухудинова, похоже, уже нет в живых". При этом по данным базы Федеральной службы судебных приставов, до ноября 2016 года приставам регулярно поступали на взыскание штрафы, выписанные на имя Руслана Мухудинова за нарушение ПДД: правоохранительные органы самого Руслана разыскивать не спешили. Своими соцсетями Мухудинов также продолжал пользоваться и после публикации в "Росбалте": во "ВКонтакте" он заходил до 20 сентября 2015 года, профиль в "Одноклассниках" последний раз открывал 8 октября 2016-го.
Квартира, в которой жили обвиняемые в убийстве Немцова, была оформлена на родственника Руслана Геремеева Артура Геремеева, организацией ее покупки занимался Руслан Мухудинов. Глава следственной группы по делу Немцова генерал Николай Тутевич хотел допросить Артура Геремеева, но по месту жительства "никто не открыл дверь", как и в случае с Русланом Геремеевым.
- Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В 2017 году по обвинению в убийстве политика осудили пятерых выходцев из Чечни: Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шадида Губашева, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Следствие считает организатором убийства водителя Руслана Геремеева Руслана Мухудинова. Он объявлен в международный розыск. Заказчик преступления не установлен.
Алиев поздравил Иванишвили с победой «Грузинской мечты» на выборах
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил председателя партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», миллиардера Бидзину Иванишвили с победой на парламентских выборах. Об этом сообщается на официальном сайте азербайджанского лидера.
«Уважаемый господин Иванишвили,
От своего имени и от имени партии «Ени Азербайджан» сердечно поздравляю Вас по случаю победы на проведенных в Грузии парламентских выборах партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».
Победа на парламентских выборах в третий раз подряд партии, председателем которой Вы являетесь, еще раз подтверждает поддержку дружественного грузинского народа осуществляемого Вами политического курса.
Верю, что Ваша победа послужит процветанию Вашей страны, будет и впредь вносить вклад во всестороннее развитие азербайджано-грузинских отношений стратегического партнерства, основывающихся на многовековых традициях дружбы и добрососедства.
Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному грузинскому народу - постоянного мира, спокойствия и благополучия», – сказано в поздравлении.
Ранее сообщалось, что Алиев позвонил премьер-министру Георгию Гахария и поздравил его с победой правящей партии на парламентских выборах.
- По предварительным данным ЦИК, «Грузинская мечта» получает 48,15% голосов по пропорциональной системе, а блок «ЕНД – Сила в единстве» - 27,13%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование.
- Лидеры оппозиционной партии «Европейская Грузия» заявили, что отказываются от парламентских мандатов.
«Европейская Грузия» отказывается от парламентских мандатов
Оппозиционная партия «Европейская Грузия» отказывается от парламентских мандатов. Об этом сообщил лидер партии Давид Бакрадзе.
«Эти выборы не были свободными и справедливыми, результаты не отражают волю грузинских избирателей», – сказал он.
«Европейская Грузия» отказывается и от участия во втором туре парламентских выборов по мажоритарным округам.
По предварительным данным ЦИК, «Европейская Грузия» набирает 3,78% голосов и получает пять мандатов в парламенте. В двух тбилисских мажоритарных округах кандидаты партии вышли во второй тур выборов.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование. Лидеры и сторонники нескольких оппозиционных партий, которые отказываются признать итоги парламентских выборов, накануне вечером установили палатки у здания парламента Грузии в центре Тбилиси и провели шествие к бизнес-центру экс-премьера, миллиардера Бидзины Иванишвили.
Число выявленных за время пандемии случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 1054
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за двое суток проведено 309 исследований на COVID-19, из них 137 тестов показали положительный результат, сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
Со дня снятия ограничений на де-факто границе с РФ (15 сентября) в Южной Осетии выявлено 964 случая заражения, за время пандемии – 1054.
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, уже скончались 11 человек.
- На территории стадиона в Цхинвали развернут российский военно-полевой госпиталь, он уже принимает пациентов. Нескольких тяжелых пациентов лечат грузинские врачи.
Министр экономики Грузии ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом
Министр экономики Грузии Натия Турнава из-за контакта с заразившимся коронавирусом будет находиться на самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В настоящее время у неё не наблюдаются характерные для коронавируса симптомы, она чувствует себя хорошо», – сказано в заявлении ведомства.
Ранее на самоизоляцию ушел и премьер-министр Грузии Георгий Гахария – после подтверждения коронавируса у его сотрудника..
COVID-19 подтвердился и у министра здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе.
COVID-19 в Грузии: 1852 новых случая, 1696 выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 342. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще семь пациентов (шесть – в Аджарии, один – в Кахетии).
По информации заместителя главы оперативного штаба при межведомственном координационном совете правительства Грузии Бердии Сичинава, за сутки выявлено 1852 новых случая коронавируса. Число подтверждённых случаев в стране достигло 42 579. Общее число выздоровевших составляет 26 800 (за сутки – 1696).
Число активных случаев коронавируса – 15 411, из них 4293 лечатся в клиниках, 2236 – в COVID-гостиницах, 8882 – на дому.
- Накануне стало известно, что коронавирус подтвердился у министра здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушел на самоизоляцию – после подтверждения коронавируса у его сотрудника.
Во второй тур выборов в Молдавии выходят Додон и Санду
Для определения победителя выборов президента Молдавии потребуется второй тур. Это следует из данных экзит-пола, обнародованных после закрытия избирательных участков вечером в воскресенье.
По данным опроса на выходах с избирательных участков, проведенного WatchDog.md и Институтом публичной политики, во второй тур выходят действующий президент Игорь Додон и его основная соперница, бывший премьер-министр Майя Санду. Додон набирает в первом туре 41 процент голосов, а Санду 35. Второй тур должен пройти 15 ноября.
Официальные предварительные итоги голосования пока не объявлены, идёт подсчет голосов. ЦИК Молдавии объявил предварительные данные о явке - она превысила 42 процента. Выборы признаны состоявшимися, поскольку голосовали более трети избирателей. Более 2 тысяч избирательных участков работали в самой Молдавии, еще 140 – за ее пределами.
Из восьми кандидатов, претендовавших на высший пост в государстве, баллотирующийся на второй срок Игорь Додон, который считается пророссийским политиком, и лидер проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду, считались фаворитами. В 2016 году Игорь Додон победил Майю Санду во втором туре президентских выборов, набрав на 5 процентов голосов больше.
С июня до ноября 2019 года Санду руководила правительством - после того, как ее сторонники вместе со сторонниками Додона лишили власти в стране олигарха Владимира Плахотнюка. В ноябре 2019 года, опираясь на своих сторонников в парламенте, Додон сместил Санду с поста премьера. Глава правительства в то время пыталась помешать президенту поставить офис Генерального прокурора под президентский контроль.
- Молдавия (официальное название Республика Молдова), с населением примерно в три с половиной миллиона человек, – одна из бедных стран Европы. Часть граждан страны выступают за сближение с Россией, другие – за сближение с Европейским союзом, прежде всего с соседней Румынией. Сепаратистское Приднестровье, поддерживаемое Россией, после войны в начале 1990-х годов проводит независимую от Кишинева политику, большая часть его жителей в выборах не участвовала.
- По опросам общественного мнения, проведенным минувшим летом Международным республиканским институтом, более 70 процентов молдаван считают, что страна движется в «неправильном направлении». Речь идет прежде всего о бремени безработицы и низких трудовых доходах, неудовлетворительном уровне управления и пандемии коронавируса.
Верховный муфтий России назвал карикатуры на Мухаммеда «пустяком»
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин назвал карикатуры на пророка Мухаммеда «пустяком», из-за которого не стоит воевать. Его цитирует издание РБК.
«Из-за пустяка, из-за того, что кто-то что-то нарисовал, объявлять войну, объявлять врагами - это не угодно ни богу, ни посланникам божьим, ни верующим людям, это противоестественно и противно жизни», - заявил верховный муфтий, подчеркнув, что пророк Мухаммед «не проповедовал месть и ценил прощение».
Также высшее духовное лицо мусульман попросил считать слова муфтия Чечни, назвавшего президента Франции Эммануэля Макрона и французов, которые его поддерживают, врагами всех мусульман, его личным мнением.
Волна протестов и угроз со стороны мусульман началась после того, как 16 октября в пригороде Парижа произошло жестокое убийство учителя истории этническим чеченцем - за то, что учитель, обсуждая со своими учениками свободу слова, показывал им карикатуры из журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макарон публично выступил в защиту свободы слова и против запрета подобных карикатур. В ответ президент Турции Эрдоган обвинил Макрона в расизме, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Макрон «во сто крат хуже» убийцы и что он «завуалированно призывает мусульман совершать теракты», а муфтий Чечни назвал его «террористом» и «врагом всех мусульман».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя заявление Кадырова, отметили, что главы субъектов не должны заниматься внешней политикой. Отвечая Пескову, Кадыров заявил, что »ему лично объяснять на эту тему ничего не надо», а от Жириновского потребовал извинений.
По предварительным данным ЦИК Грузии, 9 политических объединений превысили 1-процентный порог
По предварительным данным ЦИК Грузии со всех участков, девять политических объединений превысили 1-процентный порог. Между ними будут распределены 116 из 120 пропорциональных мест. Остались четыре вакантных места, которые будут последовательно распределены следующими политическими образованиями с наибольшим балансом: «Гирчи», «Европейская Грузия», «Национальное движение» и «Алеко Элисашвили - граждане».
Согласно данным ЦИК, места в парламенте распределяются между партиями следующим образом:
- «Грузинская мечта» (48,15%) - 61 мандат
- «Национальное движение - Объединенная оппозиция» (27,14%) - 35 мандатов
- «Европейская Грузия» (3,78%) - 5 мандатов
- «Лело» (3,15%) - 4 мандата
- «Альянс патриотов» (3,14%) - 4 мандата
- «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» (3,15%) - 4 мандата
- «Гирчи» (2,89%) - 4 мандата
- «Алеко Элисашвили - Граждане» (1,33%) - 2 мандата
- Лейбористская партия (1%) - 1 мандат
«Грузинская мечта» довольна итогами выборы. По их оценкам, голосование прошло в соответствии с демократическими принципами. Член политсовета «Грузинской мечты», спикер парламента девятого созыва Арчил Талаквадзе говорит, что митинги, объявленные «деструктивной частью» оппозиции, направлены на то, чтобы бросить тень на демократические выборы в Грузии. Он призывал оппозицию уважать решение граждан и официальные результаты ЦИК.
Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование. Лидеры и сторонники нескольких оппозиционных партий, которые отказываются признать итоги парламентских выборов, сегодня вечером установили палатки у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.
Протестующие против итогов выборов установили палатки у парламента Грузии
Лидеры и сторонники нескольких оппозиционных партий, которые отказываются признать итоги парламентских выборов, установили палатки у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.
Сотрудники полиции пытались помешать протестующим разбить палаточный городок. На месте произошло несколько стычек. В итоге, палатки все-таки установили. Лидеры оппозиции заявили, что планируют оставаться там всю ночь и призвали присоединиться сторонников, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Я хочу выразить свой протест в качестве рядового гражданина. Кто хочет, пусть уходит домой, кто хочет – остается… Неважно, сколько нас будет – 1, 2 или 3. Даже если я останусь одна, я все-таки буду стоять у парламента. Я понимаю, что борьба с олигархом и Россией изнурительная, но я остаюсь у парламента и в такой форме выражаю протест», - заявила одна из лидеров бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе.
Митинг на проспекте Руставели начался в 16:00 и продолжается уже шесть часов. Участие в нем принимают почти все партии, которым удалось получить пропорциональное представительство в парламенте, набрав на выборах более 1% голосов. Исключением стали только пророссийская сила «Альянс патриотов Грузии» и «Граждане» Алеко Элисашвили.
Оппозиция намерена продолжать протесты до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование. На 8 ноября оппозиция наметила масштабную акцию-шествие, обещая собрать в Тбилиси «всю Грузию».
Ожидается, что до этого момента партии будут продолжать консультации. Не исключено, что они решат бойкотировать парламент, сформированный на основании результатов выборов 31 октября. Некоторые мажоритарные кандидаты уже сегодня подтвердили готовность отказаться от участия во вторых турах выборах в одномандатных округах.
- По предварительным данным ЦИК, «Грузинская мечта» получает 48,15% голосов по пропорциональной системе, а блок «ЕНД – Сила в единстве» - 27,13%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
У министра здравоохранения Аджарии подтвердился коронавирус
У министра здравоохранения АР Аджария Нино Нижарадзе подтвердился коронавирус. Об этом сообщает издание «Батумелеби».
Заболевание у Нижарадзе протекает без осложнений, и она лечится на дому. Как она заразилась, не уточняется. Также неизвестно, контактировала ли глава Минздрава с другими членами аджарского правительства.
По состоянию на 1 ноября в Грузии подтвержден 1791 новый случай заражения коронавирусом. Также за сутки выздоровели 2 413 человек, скончались 28 пациентов.
С начала эпидемии в стране зарегистрировано 40 727 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 25 104 пациента выздоровели, а 335 скончались. Всего в стране 15 262 активных случаев коронавируса. Накануне, 31 октября, таких случаев было 15 912.
С сентября в Грузии резко увеличились случаи инфицирования коронавирусом. Правительство ввело запрет на сбор больше 200 человек как в помещении, так и на улице за исключением случаев проведения предвыборных кампаний. Рестораны, кафе и другие досуговые заведения в Аджарии, Тбилиси, Мцхета и Имерети имеют право работать только до 22:00.
Два дня до выборов: Трамп посещает 5 штатов, Байден - Пенсильванию
За два дня до выборов президента США действующий президент Дональд Трамп и его соперник-демократ, бывший вице-президент Джо Байден, активно посещают так называемые колеблющиеся штаты, от голосования в которых - по опросам и по мнению экспертов - будет зависеть исход выборов.
В нынешнем году к колеблющимся относятся Флорида, Северная Каролина, Аризона, штаты так называемого «ржавого пояса» - Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, а также - по некоторым опросам - Джорджия, Айова и Миннесота.
Все эти штаты, кроме Миннесоты, были выиграны Трампом 4 года назад, однако сейчас в значительной их части - по большинству опросов - лидирует Байден. Его отрыв, однако, не такой, чтобы можно говорить о гарантированном успехе. Некоторые опросы отдают предпочтение Трампу; кроме того, 4 года назад по опросам нынешний президент также отставал от своей соперницы Хиллари Клинтон. Все это делает исход борьбы непредсказуемым.
В воскресенье, как сообщает «Голос Америки», Трамп проводит митинги в Мичигане, Айове, Северной Каролине, Джорджии и Флориде. Байден посещает Пенсильванию.
В субботу президент посетил Пенсильванию, а бывший вице-президент – Мичиган. В этот штат он приехал вместе с бывшим президентом Бараком Обамой.
Большинство общенациональных опросов показывает, что Байден опережает Трампа - в среднем на 7 процентов. Однако большинство голосов в общенациональном масштабе не принимается при определении победителя выборов во внимание, поскольку президентом становится победитель голосования коллегии выборщиков, а она формируется в соответствии с итогами голосования в конкретных штатах.
По состоянию на субботу, более 92 миллионов граждан США уже проголосовало - по почте или досрочно на участках. Это гораздо больше половины общего числа избирателей, проголосовавших в 2016 году (138,8 миллиона). Досрочно проголосовали и оба главных кандидата - Трамп и Байден.
Премьер-министр Грузии перешел в самоизоляцию, после подтверждения коронавируса у его сотрудника
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария перешел в самоизоляцию, после подтверждения коронавируса у его сотрудника. Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбук».
«К сожалению, теперь мне придется работать в особом режиме, поскольку коронавирус подтвердился у моего сотрудника, с которым накануне у меня была продолжительная коммуникация. Соответственно, я перешел в самоизоляцию и продолжу работу в этом режиме», - написал Гахария.
По данным Общественного вещателя, заболел сотрудник охраны премьера. Сам Гахария отметил, что коронавирус у этого человека подтвердился по итогам целевого тестирования.
Необходимо отметить, что 19 октября COVID-19 диагностировали у мажоритарного депутата «Грузинской мечты» Нино Цилосани, а также у мэра Ланчхути Александра Саришвили. Незадолго до этого Гахария контактировал с ними - на предвыборном мероприятии партии в Гурии. Тогда премьер сообщил журналистам, что он «подстраховался» и провел тест, который оказался отрицательным. Гахария добавил, что не может позволить себе перейти в самоизоляцию из-за сложного рабочего графика.
С конца февраля и до сегодняшнего дня в Грузии лабораторно подтверждено 40 727 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших составляет 25 104. Скончались 335 пациентов. Сейчас активными остаются 15 262 факта COVID-19. Из них состояние 503 пациентов тяжелое. 223 человека подключены к аппаратам ИВЛ.
Результаты парламентских выборов – последние данные ЦИК Грузии
Партия «Грузинская мечта» набирает на парламентских выборах 48,15% по пропорциональной системе после подсчета голосов с 99,9% участков. Такие данные приводятся на сайте ЦИК Грузии.
Согласно данным ЦИК, блок «ЕНД – Сила в единстве» набирает 27,13% голосов. Третий результат у партии «Европейская Грузия» – 3,78%.
Согласно предварительным данным, в парламент десятого созыва также проходят:
- «Лело для Грузии» - 3,16%;
- «Альянс патриотов Грузии» – 3,15%;
- «Новая Грузия – Стратегия Агмашенебели» - 3,15%;
- «Гирчи» - 2,89%;
- «Гражданское движение – Алеко Элисашвили» - 1,33%;
- Лейбористская партия Грузии - 1%.
31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. В борьбе за 150 мандатов участвовали 48 партий и два блока. Представительство в парламенте будет у всех партий, получивших более 1% голосов.
Право голоса на выборах было у более 3,5 миллиона граждан. Для них были открыты более 3,8 тысячи участков для голосования.
Явка на момент закрытия участков составила 56,11%. Свою позицию у избирательной урны за весь день голосования зафиксировали 1 970 540 граждан Грузии.
Несколько тысяч человек потребовали справедливых выборов у резиденции Иванишвили
Несколько тысяч человек собрались сегодня у резиденции лидера партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили в Тбилиси, чтобы опротестовать итоги парламентских выборов.
Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября. Часть оппозиционных партий считает их нелегитимными. Они уверенны, что избирательная администрация сфальсифицировала итоги голосования в пользу правящей «Грузинской мечты». Одновременно политики говорят о массовых подкупах избирателей, вбросах бюллетеней, драках на избирательных участках и других серьезных нарушениях.
Протестующие прорвали кордоны полиции, выставленные у бизнес-центра на горе Табори. Они скандировали «Уходи», свистели и шумели.
К этому времени на месте остается только полиция. Большая часть участников акции вернулись к парламенту. Там они начали устанавливать палатки.
Митинг оппозиции начался в 16:00 у здания парламента в центре Тбилиси. Участие в нем принимали почти все партии, которым удалось получить пропорциональное представительство в парламенте, набрав на выборах более 1% голосов. Исключением стали только пророссийская сила «Альянс патриотов Грузии» и «Граждане» Алеко Элисашвили.
В течение трех часов к собравшимся обращались политики. Было заявлено, что они продолжат протесты до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование. 8 ноября оппозиция анонсирует очередной масштабный протест, обещая собрать в центре Тбилиси «всю Грузию».
Ожидается, что этого момента партии будут продолжать консультации. Не исключено, что они решат бойкотировать парламент, сформированный на основании результатов выборов 31 октября.
«Грузинская мечта» довольна итогами выборы. По их оценкам, голосование прошло в соответствии с демократическими принципами. Член политсовета «Грузинской мечты», спикер парламента девятого созыва Арчил Талаквадзе говорит, что митинги, объявленные «деструктивной частью» оппозиции, направлены на то, чтобы бросить тень на демократические выборы в Грузии. Он призывал оппозицию уважать решение граждан и официальные результаты ЦИК.
За период работы в Абхазии военные медики приняли на лечение более 90 пациентов
Российские военные медики Южного военного округа продолжают лечение больных в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в столице самопровозглашенной республики Абхазия для больных с коронавирусной инфекцией.
За период работы с 20 октября военные медики Южного военного округа приняли на лечение более 90 пациентов, 13 из которых после успешного проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий были выписаны. В настоящее время в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуми, на лечении находятся 64 жителя республики с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Больные получают лечение в полном объеме.
Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.
Российские военные медики дополнительно проводят исследования по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лабораторий республики. Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики для доведения до граждан.
Министерство обороны Российской Федерации по просьбе абхазских властей развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в республике.
Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.
За сутки коронавирус подтвержден у 69 жителей Абхазии
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 358 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 69 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 134 человека, 116 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 19 человек оценивается как тяжелое, 30 – средней степени тяжести. Выписаны 5 пациентов.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья одного их них тяжелое.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 64 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 61 пациента – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4302 человека. 42 летальных случая. Выздоровели 2314.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Тело погибшего в Азербайджане гражданского лица передано армянской стороне
Тело погибшего в Азербайджане 84-летнего армянского пленного Миши Мелкумяна сегодня, 1 ноября, было передано армянской стороне через Грузию при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщила Радио Азатутюн представитель армянского офиса МККК Зара Аматуни.
Мужчина умер в четверг ночью. Его посетил врач МККК. По оценкам местных специалистов в области здравоохранения и врача МККК, состояние его здоровья не позволяло перевезти его в Армению 29 октября. В тот день при посредничестве МККК из Азербайджана в Армению через территорию Грузии перевезли 85-летнюю армянку.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
Оппозиция анонсирует перманентные протесты до назначения внеочередных выборов в Грузии
Оппозиционные партии Грузии отказываются признавать результаты парламентских выборов и планируют ежедневно проводить акции протеста до назначения внеочередного голосования. Об этом заявил лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе на масштабной протестной акции в центре Тбилиси.
Оппозиция не согласная с предварительными результатами выборов, которые ЦИК начал публиковать спустя восемь часов после закрытия избирательных участков. Они считают, что итоги были сфальсифицированы в пользу «Грузинской мечты». Оппоненты властей сообщают о сотнях нарушений.
«Каждый день перед парламентом нас будет больше и больше. То, что произошло вчера – это не выборы, это не демократия и не Европа – это мародерство, с которым мы не смиримся. Общими усилиями мы добьемся того, что результаты выборов не будут признаны, в том числе с международной точки зрения», - заявил Вашадзе.
«Грузинская мечта» перешла все красные черты, поэтому лозунг - "вместе против одного" - актуален как никогда. Мы требуем свободных выборов, мы добьемся свободных выборов и победим на свободных выборах. Через неделю, в три часа дня, мы, политические организации, гражданское общество, планируем грандиозный митинг. Мы должны показать силу, потому что жулик понимает только язык силы. Это единственное решение», - заявил представитель партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава.
Кульминацией ежедневных собраний станет акция 8 ноября. В следующее воскресенье, в 15:00 оппозиция обещает собрать у парламента «всю Грузию».
Акция оппозиции началась на проспекте Руставели в 16:00 по тбилисскому времени. На ней собралось несколько тысяч человек – лидеры и сторонники всех оппозиционных партий, которые проходят в парламент десятого созыва, за исключением «Альянса патриотов Грузии» и партии «Граждане». В ходе митинга лидеры нескольких партий заверили, что они не намерены входить в парламент, сформированный на основании результатов выборов 31 октября, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В течение трех часов автомобильное движение в центре города было ограничено. От здания парламента колонна протестующих в центре Тбилиси направилась к резиденции основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили в Сололаки. Участники акции попытались прорвать кордон полиции, однако в итоге правоохранители не дали им возможности приблизиться к бизнес-центру.
- Согласно предварительным данным ЦИК Грузии, в результате подсчета более 90% голосов избирателей (пропорциональные списки) на парламентских выборах лидирует «Грузинская мечта». Правящая партия набрала 48,13%, а блок «ЕНД - Сила в единстве» – 26,8%. По последним данным, из 30 мажоритарных округов Грузии второй тур состоится во всех восьми округах Тбилиси, а также в девяти округах регионов.
Участники акции на проспекте Руставели направляются к резиденции Иванишвили
«Уходи, уходи» - этими возгласами участники акции, собравшиеся перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси, направляются к резиденции Бидзины Иванишвили. С этим призывом выступил член Объединенной оппозиции Георгий Капанадзе.
Участники акции направились шествием к резиденции председателя «Грузинской мечты - Демократической Грузии», где сделают политические заявления.
«Украденные выборы» - так они оценивают оппозиционеры парламентские выборы, которые прошли в Грузии накануне, 31 октября. Сегодня днем лидеры оппозиции собралась в офисе Лейбористской партии, чтобы разработать план действий, и объявила о новой волне митингов со следующей недели.
Ильхам Алиев поздравил Георгия Гахария с победой на парламентских выборах
Сегодня, 1 ноября, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии Георгию Гахария. Глава государства поздравил Георгия Гахария по случаю победы на парламентских выборах правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».
Премьер-министр Грузии выразил признательность азербайджанскому лидеру за поздравления.
Во время телефонной беседы было выражено удовлетворение развитием азербайджано-грузинских дружественных и братских отношений, основывающихся на стратегическом партнерстве, обсуждены вопросы, связанные с дальнейшей перспективой двусторонних связей, передает агентство Trend.
- Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября. По данным ЦИК, после подсчета результатов с 97,07%, пропорциональное представительство в законодательном органе десятого созыва получают семь партий и два блока. Первый результат у «Грузинской мечты» - 48,05%.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.