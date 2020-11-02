Бидзиновирус

Специалисты по мотивации нам всегда советуют искать во всем что-то позитивное. Как в глупой поговорке: «Что ни делается – все к лучшему». То есть надо уметь сосредоточиться и рассказывать самому себе, как все у тебя хорошо, отлично, просто лучше некуда. Повторишь раз 100 000, возможно, поверишь.

Может, сказать вам что-нибудь хорошее про недавние выборы? Звучит, как плохой анекдот: что б я, да про что-то хорошее, да еще и про выборы, в которых в очередной раз побеждает преступная группировка, которая винит собственную страну в развязывании войны и возвращает воровские понятия. Как говорится, столько не выпьешь. Но все настолько плохо и ужасно, что надо бы сказать пару слов про что-то хорошее.

Однозначно хорошее в этих выборах – полный и абсолютный крах пророссийско-ксенофобского грузинского национализма. А вы говорите – все плохо.

Конторка под названием «Альянс патриотов» ухудшила свой показатель в сравнении с прошлыми выборами с 5% до 3%. Почему, с чем это связано? Ведь вроде бы говорят то, что массовка хочет слышать, постоянно спекулируют на турецкой тематике, бьются в конвульсиях при упоминании Давид-Гареджи, выступают с лозунгами «Защитим православие и патриарха». Вроде бы все правильно делают, так почему 3% вместо 5%?

Объяснение о фальсификации тут явно не работает – уж кого-кого, а своего союзника по оголтелому антимишизму «ГМ» топить точно бы не стала. Так почему тогда? Причин несколько – от локальных до глобальных. Среди локальных – главное, что «Мечта» перестала оказывать им помощь.

«Альянс патриотов» – это все равно что ЛДПР при «Единой России»: вроде бы оппозиция, но на самом деле сателлит. Время от времени поругивает, потому что так надо, но случись что – всегда подставит свое надежное плечо. Но иметь сателлита – это роскошь, позволительная только когда все хорошо. Когда в затылок дышат конкуренты и каждый процент на вес золота, – не до этого.

«Альянс» предоставили самому себе. «Мы вам помогали как могли, но теперь у нас своих проблем выше крыши, так что вы уж как-нибудь сами».

Оставшийся без августейшей поддержки «АП» опустился туда, где ему и место, – на маргинальное дно, получив 3%, то есть то, что у него имеется естественным путем. Кроме того, они слишком явно зарекомендовали себя в качества пророссийской партии, а их позорный вояж в Абхазию не только не добавил им рейтинга, но и обвалил тот, что имелся до этого.

Есть и более глобальные причины, о которых я писал не раз, – националистическая идеология в Грузии достаточно популярна, но преимущественно в среде люмпен-пролетариата, который на выборы в основном не ходит. Сделать себе карьеру, ругая иностранцев в стране, где сотни тысяч человек работают в туристическом секторе и от этих самых инородцев полностью зависят, – не самая лучшая затея.

Нет, конечно, вы получите массу лайков и одобрительных комментов в социальных сетях, базарные торговки, таксисты и бездельники будут на вас молиться, но на ваших избирательных возможностях это никак не скажется.

Отличные новости и с оплотом пещерно-прокремлевского местного полуфашизма – черносотенной конторкой под названием «Грузинский марш», который не числится даже в аутсайдерах по количеству полученных голосов. Основатели конторки, наверное, голову ломают – что же пошло не так? Вроде бы все правильно глаголим, турок ругаем, геев бьем, о православии говорим… А результат менее чем нулевой. Почему?

А потому, дорогие мои фашисты, что грузинский этнонационализм, туркофобия, исламофобия и гомофобия примерно такого же уровня, как патриотизм, любовь к церкви и патриарху, почитание женщин и т.д., – поверхностные, неглубокие и ритуальные.

Грузины, конечно, в массе своей гомофобы, но не настолько, чтобы постоянным спекулированием «голубой угрозой» можно было бы сделать себе политическую карьеру. В реальной, нефейсбучной жизни среди актуальных вопросов, которые беспокоят население, гомосексуализм занимает место эдак 1534-е...

Пожалуй, это все, что можно сказать хорошего о прошедших выборах. Нет, конечно, неплохо, что правящая партия получила по партийным спискам всего 48%, но, как всегда, она сможет пополнить свои резервы за счет мажоритариев… Традиционная картинка – оппозиция прыгнет выше головы, победит власть по партийным спискам, а потом приходят одномандатники и все преспокойно забирают себе.

Если не случится чуда, то отрешение от власти Бидзины Иванишвили откладывается на 2024 год, когда спасательного мажоритарного круга больше не будет.

Но кто знает, какой трюк он выкинет в пропорциональных списках, а главное, останутся ли по-прежнему ему верны 40-45% избирателей, готовых голосовать даже за вонючего скунса, если им прикажет Наш Светоч?

К тому же до 2024 года еще доковылять надо – с уровнем менеджмента «ГМ» это не так уж просто.

Скорее всего, сейчас мы видим процесс ослабления ГМ, так как у нее не будет крупного большинства, к которому она привыкла. Правящая партия с 48% партийного рейтинга получила довольно сильный удар по моральному духу – уж кто-то, а они понимают, что в 2024 году без одномандатников победить будет чрезвычайно сложно…

Но, как уже было сказано, до 2024 года еще дойти надо.

В общем, я понял: Иванишвили – это как вирус, который умеет мутировать в случае необходимости. Придумаешь против него какое-то противоядие, а он тут как тут – посидел, почесал репу и придумал какую-то такую цинично-мерзкую уловку, что вам надо по новой садиться и искать противоядие.

Он, как коронавирус, который все никак не уходит. Такой, в своем роде Бидзиновирус…

Он будет с нами до тех пор, пока страна им не переболеет. Попытаться ускорить его уход – это все равно, что лечить вирус водкой, какой-то эффект будет, но незначительный. У нас тут в ходу шведский эксперимент с Бидзинавирусом. Ждем, пока все переболеют и выработается коллективный иммунитет. Тогда, может быть, наконец он со своей бездарной командой лакеев от нас отвяжется.

А по поводу стремления во всем найти что-то хорошее – мне вспомнился старый психотерапевтический анекдот. Врач-психотерапевт объясняет пациенту, как надо улучшить свое состояние, – надо постоянно говорить: «У меня все хорошо, у меня все отлично, лучше некуда, просто блеск»… На что пациент с грустным лицом говорит ему: «Я очень рад за вас, доктор».

Прямо про нас…

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