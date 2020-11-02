В Южной Осетии вводят новые ограничения

За последние двое суток в Южной Осетии выявлено 137 инфицированных коронавирусом. В связи с ростом числа зараженных власти вводят новые ограничения в республике. До 15 ноября будут закрыты все учебные заведения. Приостановлено проведение культурно-массовых, спортивных и развлекательных мероприятий, в том числе свадеб. Кроме того, жителям рекомендовано воздержаться от посещения массовых религиозных мероприятий, а также похорон.

В Южной Осетии от коронавируса скончался 12-й пациент. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Алла Чочиева. В «красной зоне» республиканской больницы находится 196 человек, которые проходят лечение от вирусной пневмонии. Всего за двое суток, по словам главы Югоосетпотребнадзора Марины Кочиевой, «проведено 309 исследований на COVID-19, из них 137 тестов показали положительный результат».

Глава республики Анатолий Бибилов поручил министру здравоохранения Георгию Тотчиеву «представить карту лечения пациентов с положительным тестом на вирус COVID-19»:

«Необходимо выработать единую карту прохождения лечения пациентов, начиная от момента сдачи теста на коронавирус и получения результата и до полноценного лечения в зависимости от степени тяжести протекания заболевания. Я имею в виду, что, когда гражданин получил положительный результат теста, он должен знать конкретно, куда ему дальше обращаться. Важно, чтобы наши граждане знали, где они могут получить помощь на данном этапе заболевания».

Марина Кочиева на заседании штаба по противодействию коронавирусной инфекции сообщила, что ее ведомство готово проводить в день около 150 тестов.

О том, что происходит в стенах самой республиканской больницы, кроме репортажей о самоотверженном труде медиков, ничего не известно. Но через социальные сети просачивается информация о нехватке коек для больных коронавирусом в Цхинвале. После показа видео про непростую работу врачей в Квайса, где в кадре промелькнула одна из заболевших, появился комментарий пользователя «Фейсбука» Джули Дочиевой:

«Пишут, почему не положили в госпиталь... Так вот, эта женщина, Манана Тедеева, несколько дней пыталась "достучаться" до работников больницы, объяснить им ситуацию. Хотя 40% поражения легких объяснения не требует. Ей сказали, что мест нет, можете лечь в коридоре (и это нестрашно), но в коридоре постелить на пол матрац и лечь! С поражением легких? Извольте спросить, а что же с гостиницей "Алан"? Ведь были предприняты меры для суперудобств населения... В госпиталь их не приняли, мотивируя это тем, что с улицы не положено, только из больницы и только на карете скорой помощи. После такого "доброго" внимания и отношения они с супругом уехали в г. Квайса. И правильно сделали! Мы сами, друзья, звонили врачам и интересовались состоянием их здоровья. Врачи заботливые, культурные и внимательные! Спасибо за ваш труд! Спасибо всем медикам, которые добросовестно выполняют свою работу!»

О том, что в лечебных учреждениях не хватает медикаментов, можно судить по сегодняшнему заявлению посольства республики в Москве. Диппредставительство объявило о «гуманитарной акции по сбору помощи, в том числе, в виде медикаментов и необходимых расходных материалов для медицинских учреждений республики» из-за значительного роста числа заболевших коронавирусом в Южной Осетии.

Несколько дней в республике работает и российский госпиталь на 150 коек, который был развернут на центральном стадионе столицы. По официальной информации, лечение в нем проходит 31 человек, состояние которых оценивается как легкой и средней тяжести. Владимир Гаджиев – представитель военно-полевого госпиталя, сообщил журналистам, что обращаться к ним за помощью самостоятельно не имеет смысла:

«Напрямую попасть сюда нельзя, потому что, чтобы разгрузить медработников, которые работают непосредственно с больными, нашими медиками была разработана система поступления больных. Это через местную больницу, в которой на приеме находятся наши врачи. Они уже производят сортировку и по степени сложности направляют их сюда на автомашинах скорой помощи Южной Осетии».

Ближе к вечеру появилась информация о решении оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции: до 15 ноября приостановить деятельность всех учебных заведений республики, закрыть объекты массового скопления людей – спортивные залы, развлекательные центры и т.д. Приостановить проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе свадеб и похорон. Вводится и обязательный масочный режим в общественных местах, в том числе для детей с 10 лет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия