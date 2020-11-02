Ахра Аристава: «Хотелось бы программного подхода»

Потери в доходной части госбюджета Абхазии текущего года, вызванные ограничительными мерами из-за пандемии, в частности, началом туристического сезона с большим опозданием, привели к тому, что в республике некоторым категориям бюджетников не выплачена зарплата за август и даже июль. На днях министр финансов Владимир Делба озвучил параметры госбюджета на следующий год. Как же в республике планируют преодолевать финансовый кризис?

Коронавирусная пандемия нанесла в этом году сильнейший удар по экономике практически всех государств мира. И Абхазия тут не стала исключением.

Как сказал недавно в большом интервью Абхазскому телевидению вице-премьер, министр финансов республики Владимир Делба, пандемия, закрытие на четыре месяца границы на Псоу очень пагубно сказались на поступлениях в доходную часть бюджета текущего года:

«На территории Республики Абхазия на сегодняшний день числится задолженность по выплате заработной платы, в том числе и по июль месяц. А также за август. С учетом тех показателей, которые имеются у экономики страны, бюджетная система недополучила 533 миллиона рублей. Это огромнейшие потери, которые не позволяют нам проводить сегодня расходы, предусмотренные бюджетом на 2020 год».

Неудивительно, что внимание общества оказалось активно привлечено к озвученным в минувшую пятницу на совещании у премьер-министра Абхазии Александра Анкваба тем же Владимиром Делба параметров бюджета республики на предстоящий 2021 год. По его словам, в установленные сроки было начато и, по сути, завершено формирование проекта бюджета на 2021 год. Базовым инструментом для формирования доходной части явился показатель индикативного плана, оценка исполнения бюджета за прошлые годы, исполнение бюджета за девять месяцев текущего года и, несомненно, самое важное – оценка влияния коронавирусной инфекции на экономические показатели. Владимир Делба сказал:

«Законопроектом предусматриваются параметры государственного бюджета по доходам в объеме 10,6, по расходам – 10,7 миллиардов рублей. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 100 миллионов рублей. Общий рост консолидированных доходов бюджета нашей страны составляет 503 миллиона рублей».

Собственные доходы на 2021 год сокращаются на 253 миллиона рублей. Соответственно, после проведения консультаций и переговоров по определению объемов финансовой помощи РФ Абхазии такая помощь на 2021 год формируется с показателем плюс 757 миллионов рублей. Делба подчеркнул:

«Проведена оптимизация некоторых расходов, в том числе оптимизация штатной численности, прежде всего, по центральным органам управления. За такими расходами, которые приводят к увеличению штатной численности, идут и сопутствующие расходы, которые разгоняют бюджет, и здесь сложно определять приоритетность. На следующий год не предусматривают расходы на приобретение служебного транспорта для государственных нужд, кроме того, сокращены расходы на приобретение офисной мебели и других аналогичных расходов, в том числе и сокращение горюче-смазочных материалов, приобретение различного рода услуг. В самой расходной части бюджета приоритетными остаются расходы на обороноспособность, правоохранительную деятельность и систему здравоохранения. Программы, действующие в текущем году по линии здравоохранения, полностью сохраняются и на предстоящий финансовый год. Мы предлагаем рассмотреть новый вид расходов в 2021 году на реализацию мер по защите населения от коронавирусной инфекции в объеме 40 миллионов рублей».

Проектом республиканского бюджета предусматривается увеличение в 7,5 раз расходов на мероприятия по развитию сельского хозяйства. На эту отрасль на следующий год прогнозируется 100 миллионов рублей. Расходы на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства должны составить 50 миллионов рублей. Республиканский бюджет сохранил на 2021 год реализацию программных мероприятий по двум действующим программам, определяющим улучшение жилищных условий граждан, по программе «Жилье» в объеме 30 миллионов и по программе улучшения жилищных условий в объеме 10 миллионов рублей. Сохраняется поддержка республиканского бюджета в качестве межбюджетных трансфертов фонду инвалидов в объеме 8 миллионов рублей. Будут продолжены мероприятия по повышению фонда заработной платы отдельной категории работников бюджетной сферы по достигнутым договоренностям с правительством РФ. В 2021 году на эти цели потребуется 409 миллионов рублей.

У сторонников действующей власти знакомство с названными параметрами вызвало воодушевление и весьма схожие комментарии. Мол, как же, интересно, отреагируют на них политические оппоненты властной команды: неужто будут критиковать и сокращение штатов управленцев, исключение расходов на приобретение служебного транспорта (данные расходы неизменно вызывают раздражение и возмущение в обществе), многократное увеличение расходов на развитие сельского хозяйства, которые в бюджете текущего года ее предшественники довели до мизерной цифры в 15 миллионов рублей? В ответ обычно звучит: а что еще остается делать правительству в условиях продолжающейся пандемии, да и вообще все это пока благие намерения, и многие конкретные цифры еще не известны публике.

Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось к эксперту, научному сотруднику Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахре Аристава с просьбой поделиться впечатлениями от параметров будущего госбюджета. Вот что он сказал:

«Цифры по количественному сокращению штатов не озвучены пока. Но что самое главное, что можно предварительно сказать: вектор направления бюджета понятен и политика правительства тоже понятна. Сохраняется курс правительства на защиту национального производителя. Несмотря на кризис, нашлись какие-то, небольшие, правда, средства на сельское хозяйство, на поддержку малого бизнеса. Я думаю, это знак хороший, – что политика на увеличение агропереработки, всего реального сектора экономики будет продолжена. В то же время сократилась сумма собственных доходов. Но я думаю, это связано с тем, что даже на этот год она была завышена процентов на 10-12. В связи с тем, что экономика сейчас наша проходит переходный период от внешней торговли к внутреннему производству. Это процесс очень тяжелый и длительный. И что бы еще я выделил – это предвыборные обещания: озвучена поддержка силовых структур. В каком объеме, в какой форме, как это будет выглядеть – мы пока, к сожалению, не знаем, но, по крайней мере, Минфин объявил, что поддержка будет. Это, конечно, давно надо было делать. Не все это понимают, но законность и порядок тоже стоят денег, это надо финансировать. Не финансируя, достичь каких-то результатов в борьбе с преступностью, включая коррупцию, не получится. Это иллюзия, и от этой иллюзии надо избавляться».

В завершение Аристава добавил:

«И, конечно, хотелось бы программного подхода. То есть, на что именно будут тратиться деньги, выделенные, скажем, Министерству сельского хозяйства. Или это будет опять распыление средств или точечная поддержка начинающих предпринимателей в сфере агропереработки. Я уверен, что, если еще парламентарии активно подключатся к осуждению и будут изысканы какие-то резервы, стоило бы увеличить сумму на развитие сельхозпроизводства хотя бы до трехсот миллионов».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия