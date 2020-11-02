«Карточкой оплачивать нельзя». Абхазские потребители жалуются на торговцев

Некоторые граждане Абхазии столкнулись с тем, что ряд объектов торговли перестали принимать безналичные средства платежа. Проблема не носит системного характера и, скорее всего, связана с локальными проблемами или политикой отдельных предпринимателей.

Один из известных абхазских блогеров описал на своей странице в «Фейсбуке» неудачный поход за покупками:

«Пошел вечером в магазин, набрал всего, иду оплачивать в предвкушении, а на кассе мне сказали, что карточкой оплачивать нельзя. «Это почему же»? – спросил я. Они ответили, что уже два дня по всему городу карточками нельзя. Вот, скажите мне, в этом универсаме проблемы или проблемы везде? До этого отменили оплату с пенсионных карточек, теперь с рабочих, накопительных», – написал блогер.

Комментаторы поста разделились на тех, кто столкнулся с аналогичными трудностями, и тех, кто без проблем платил за покупки картами на минувших выходных.

Чтобы разобраться в проблеме, мы связались с исполнительным директором Абхазской платежно-расчетной ассоциации «АПРА» Иналом Кишмария, который уверен, что проблема может носить только локальный характер, никаких распоряжений о прекращении обслуживания по картам никто не давал:

«Системно у нас никаких ограничений нет, никто никакой команды сверху не давал, у нас карты и МПС, и карты МИР, и нашей платежной системы «АПРА» повсеместно обслуживаются во всех пунктах, где принимается безналичная оплата посредством POS-терминалов. Я могу заверить, что никакой команды, никаких технических сбоев, чтобы где-то системно были отключены POS-терминалы того или иного банка, такого не было.

– Один из участников обсуждения в «Фейсбуке» написал, что вчера в городе нигде не проходила оплата по картам, вам что-то известно об этом?

– Конечно, в отдельно взятом терминале могут быть какие-то сбои у данного устройства. У нас каждый терминал – это собственность банка, с которым магазин или другое торгово-сервисное предприятие заключило договор. Может быть такая ситуация, что какое-то устройство временно не работает или со стороны банка производятся какие-то работы, но сказать, что в Сухуме или в каком-то другом городе системно в одном, во втором POS-терминалах и магазинах были отключены устройства, мы заявляем, что такого не было».

Бывают также ситуации, когда предприниматель хоть и имеет на своем предприятии POS-терминал, но пользоваться им не хочет, предпочитая работать с наличными (не платя комиссию платежной системе, выпустившей карту). Банк или платежная система не может никак повлиять на эту ситуацию, потому что использование терминалов для оплаты товаров и услуг – дело сугубо добровольное. Возможно, некоторые торговцы решили сократить издержки, прекратив прием платежных карт.

Впрочем, это не массовое явление. По словам Инала Кишмария, 30 и 31 октября через платежные терминалы по всей Абхазии были осуществлены платежи на сумму более 1,7 млн рублей. Из них по зарплатным картам национальной платежной системы «АПРА» 30 октября прошли платежи на сумму 678 тысяч рублей, а 31 октября – на сумму 501 тысяча рублей. Эти значения вполне соответствуют средним по Абхазии – всего в республике работают 2500 POS-терминалов, и по абхазским картам ежедневно оплачиваются товары и услуги на сумму от 500 до 800 тысяч рублей. Т.е. какого-то существенного падения объемов платежей не наблюдается.

Не сильно повлияло на работу платежных систем и то, что абхазские пенсионеры вынуждены теперь снимать деньги со своих счетов наличными в кассах банков. Эта категория граждан и ранее в большинстве случаев снимала деньги с карт и расплачивалась наличными. Иначе ведут себя более молодые работающие люди: большинство из них предпочитают безналичные расчеты.

Всего платежи по абхазским картам за десять месяцев этого года составили 191 млн рублей, за десять месяцев прошлого года эта цифра составляла 81 млн рублей. Руководство платежной системы «АПРА» связывает кратный рост платежей по картам с увеличением числа POS-терминалов и точек приема карт, а также с изменением отношения населения к картам и формированием культуры оплаты.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия