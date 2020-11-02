Теракт в Вене. Нападения в шести точках города

В центре Вены, рядом с синагогой в результате нападения полицейский получил серьезные ранения. Несколько человек ранены, еще несколько, "предположительно, убиты", заявил глава МВД Австрии Капрл Нехаммер. По его словам, ситуация остаётся неопределённой и "развивается динамически".

По сообщениям австрийских СМИ, нападавшие в Вене выбрали для атаки сразу четыре цели. Нападению подверглись два ресторана, синагога и еврейский культурный центр. В результате, по некоторым сообщениям, погибли 7 человек. Официального подтверждения этой информации нет. Газета Kurier сообщает, что в числе погибших полицейский, четыре человека получили тяжелые ранения.

На месте происшествия в первом районе Вены работают крупные силы специальных служб. По информации издания Kronen Zeitung, нападавший подорвал себя взрывным устройством.

ИЗ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ХРОНИКИ:

20:00 несколько выстрелов, первые на Seitenstettengasse.

Несколько вооружённых людей с оружием в руках.

Нападения происходят в шести различных локациях.

Один человек убит, несколько ранены, включая одного полицейского.

Один нападавший застрелен.

По неподтвержденным данным СМИ, целью атаки могла быть именно синагога. Один из нападавших задержан или ликвидирован, но другие преступники, предположительно, в бегах.

Министерство внутренних дел Австрии не исключает версию теракта. Также МВД Австрии подтверждает, что один полицейский получил ранение, один нападавший задержан после стрельбы в Вене.

Газета Kronen Zeitung сообщила, что еврейские общины призвали своих членов не покидать свои жилища, сообщила "Немецкая волна".

Полицейское управление Вены просит жителей города оставаться дома, не пользоваться общественным транспортом и не распространять видео с места событий.