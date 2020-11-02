В Абхазии выявлено 47 новых случаев COVID-19, один человек скончался

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 215 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 47 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 135 человек, 116 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 29 – средней степени тяжести. Выписаны 6 пациентов.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья 3 пациентов тяжёлое, один человек в крайне тяжелом состоянии.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 66 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 63 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.

В мобильном госпитале скончалась пациентка 1961 года рождения с коронавирусной инфекцией тяжелой формы и внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на проводимое лечение, 2 ноября женщина умерла от прогрессирующей острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4349 человек. 43 летальных случая. Выздоровели 2413.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.