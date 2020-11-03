COVID идет в правительство

В Грузии с завтрашнего дня ношение масок станет обязательным повсеместно. Кроме того, в масштабах страны вводится запрет на работу объектов питания после 10 вечера. Коронавирус, который сегодня в очередной раз побил последний антирекорд, начал наступление на членов правительства.

За отсутствие маски на лице теперь будут штрафовать и на улицах. Размер штрафа остается тем же – это 20 лари. Эпидемиологи настаивают: маска на сегодняшний день – лучшая защита от вируса. При этом, как заявляют в Центре контроля над заболеваниями, защищаться от него надо и в процессе выражения своей гражданской позиции:

«Это очень хорошо, что маски у нас теперь будут обязательными и на улицах. И на тех акциях, которые являются частью политического процесса, все должны принять во внимание это правило. Вирус не различает акцию от любого другого типа собрания. Для вируса это одно и то же», – заявил глава Центра контроля над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

Тем временем диагноз COVID-19 подтвердился у премьер-министра страны Георгия Гахария, главы администрации правительства Натии Мезвришвили и министра экономики Натии Турнава. В правительстве заявляют, что инфицированные представители власти своевременно ушли на самоизоляцию и заразить своих соратников не могли. В том числе, и отца-основателя правящей партии Бидзину Иванишвили:

«В субботу утром, в день выборов, мы все видели господина Георгия Гахария, который проголосовал у себя на участке. Утром же он контактировал со своим охранником, они ехали в одной машине. Чуть позже в ходе системного тестирования стало известно, что этот человек инфицирован. Господин Георгий сразу ушел на самоизоляцию. Соответственно, у него не было контакта ни с господином Бидзиной, ни с каким-либо другим членом правительства», – сказала вице-премьер, глава Министерства инфраструктуры и регионального развития Майя Цкитишвили.

В режиме самоизоляции находится и министр образования Михаил Чхенкели, у которого, как сообщается, ковидом заболел член семьи. В ведомстве Чхенкели сегодня между тем было принято решение перевести на дистанционный режим работы школы крупных городов страны.

«С 4 ноября по 25 ноября в больших городах – Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Телави, Зугдиди, Зестафони, Гори, Поти, Марнеули, Гардабани и в Аджарии учебный процесс будет проходить дистанционно. Межведомственный координационный совет обсудил этот вопрос – с одной стороны, это (решение) вызвано тем, что в школах находятся избирательные участки, а с другой – это поможет снизить мобильность в городах», – сказала заместитель министра образования Екатерина Дгебуадзе.

За последние сутки в Грузии выявили 1943 новых случая инфицирования коронавирусом. Из них – 650 в Тбилиси, 506 – в Аджарии, 324 – в Имерети.

«Увеличивается (число инфицированных) в Самегрело-Земо Сванети. Сегодня там выявили 200 случаев (…) В стране всего (за время пандемии) проведено 926 тысяч ПЦР-тестов, за последние сутки – 9 782. Плюс к этому – в общей сложности 462 тысячи быстрых тестов, ежедневно это около 1600. По сравнению с позавчерашними показателями, опять возросло число инфицированных представителей медперсонала. Сегодня утром (за сутки) – 129 случаев», – заявил Амиран Гамкрелидзе.

В настоящее время в клиниках проходят лечение 4016 человек, в ковид-гостиницах – 2264, лечатся на дому 8984 инфицированных.

За последние сутки скончались 20 пациентов, вылечились – 1833.