Атана Агрба: «Молодые люди из-за войн теряют жизни, будущее, молодость»

Режиссер из Абхазии Атана Агрба стала обладателем Гран-при российского этапа 40-го Международного студенческого фестиваля ВГИК за свой фильм «Я хочу тебе что-то сказать». Это дает ей право побороться за награды во втором, уже международном этапе конкурса, где будет представлено 55 короткометражных фильмов со всего мира.

Международный студенческий фестиваль Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Герасимова, в котором принимают участие студенты кинематографических школ России и зарубежья, по традиции открылся творческим соревнованием учащихся ВГИКа. 28 и 29 октября жюри в составе известных российских режиссеров, сценаристов и кинокритиков отсмотрело порядка 70 фильмов и 30 октября на церемонии награждения объявило победителей.

Главную награду первого этапа фестиваля получила режиссер из Сухума Атана Агрба за фильм «Я хочу тебе что-то сказать».

Картина длится всего 22 минуты и повествует историю трех друзей, студентов из Абхазии. Беззаботная юность мальчишек, которая бурлит на фоне атмосферного Питера начала 1990-х годов, неожиданно обрывается страшными новостями о начале военного конфликта на их родине.

«Я хочу тебе что-то сказать» основан на рассказах отца режиссера. Поясняя замысел фильма, Атана Агрба подчеркнула: «Фильм о дружбе и молодости. В первую очередь для меня это кино о юности, которую заслуживает каждый человек, и о том поколении, которое было лишено этого. В целом картина все-таки имеет антивоенный посыл. Для меня немыслимо, что молодые люди из-за войн теряют жизни, будущее, молодость, теряют то, что им по праву принадлежит».