Атана Агрба: «Молодые люди из-за войн теряют жизни, будущее, молодость»

Режиссер из Абхазии Атана Агрба стала обладателем Гран-при российского этапа 40-го Международного студенческого фестиваля ВГИК за свой фильм «Я хочу тебе что-то сказать». Это дает ей право побороться за награды во втором, уже международном этапе конкурса, где будет представлено 55 короткометражных фильмов со всего мира.
Международный студенческий фестиваль Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Герасимова, в котором принимают участие студенты кинематографических школ России и зарубежья, по традиции открылся творческим соревнованием учащихся ВГИКа. 28 и 29 октября жюри в составе известных российских режиссеров, сценаристов и кинокритиков отсмотрело порядка 70 фильмов и 30 октября на церемонии награждения объявило победителей.
Главную награду первого этапа фестиваля получила режиссер из Сухума Атана Агрба за фильм «Я хочу тебе что-то сказать».
Картина длится всего 22 минуты и повествует историю трех друзей, студентов из Абхазии. Беззаботная юность мальчишек, которая бурлит на фоне атмосферного Питера начала 1990-х годов, неожиданно обрывается страшными новостями о начале военного конфликта на их родине.
«Я хочу тебе что-то сказать» основан на рассказах отца режиссера. Поясняя замысел фильма, Атана Агрба подчеркнула: «Фильм о дружбе и молодости. В первую очередь для меня это кино о юности, которую заслуживает каждый человек, и о том поколении, которое было лишено этого. В целом картина все-таки имеет антивоенный посыл. Для меня немыслимо, что молодые люди из-за войн теряют жизни, будущее, молодость, теряют то, что им по праву принадлежит».
«Я хочу тебе что-то сказать» получил еще одну награду. Сыгравшие главные роли в фильме Заур Пачулия, Наур Гармелия и Фамил Джавадов стали победителями в номинации «За лучшее исполнение мужской роли».
Победа на первом этапе Международного студенческого фестиваля ВГИК гарантирует Атане Агрба участие в международном этапе конкурса, который пройдет с 16 по 20 ноября в Москве. На этот раз фильму «Я хочу тебе что-то сказать» составят конкуренцию 55 картин из 40 стран мира.
Атана Агрба родилась и выросла в Сухуме. С детства она увлекалась разными видами искусства, что не могло не вылиться в выбор творческой профессии: «Началось все с того, что я нашла дома никому не нужный старый фотоаппарат и стала фотографировать на него абсолютно все. Я буквально засыпала и просыпалась с ним. Это продолжалось лет пять, то есть с 12 лет я постоянно ходила с фотоаппаратом. Параллельно я писала прозу и рассказы и занималась музыкой. То есть получилось, что я много чем увлекалась, и все это вылилось в кино. Мне стало интересно соединить музыку, изображение и текст. И на тот момент показалось, что эта форма для меня самое оптимальное выражение себя. А дальше я уже стала пробовать, и вот так ноги сами привели во ВГИК. Я, еще будучи школьницей, ученицей 11 класса, поехала на подготовительные курсы во ВГИК и затем уже поступила на режиссерский факультет».
Закончив ВГИК только в этом году, Атана Агрба в своем арсенале уже имеет четыре фильма: один документальный и три игровых коротких метра. Эти картины объехали полмира, приняв участие в кинофестивалях в Великобритании, Германии, Бангладеше, Китае. Такой успех, по признанию начинающего режиссера, не может не вдохновлять, и в планах у Атаны Агрба уже множество идей для будущих проектов.
Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия