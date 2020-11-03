Грузия переживает оценочный период

Пока грузинская оппозиция призывает к полному бойкоту результатов выборов в парламент, международные партнеры Грузии продолжают высказывать собственные оценки итогов голосования.

На фоне того, как противники действующих грузинских властей разрабатывают единую стратегию непризнания итогов парламентских выборов, «Грузинская мечта» принимает поздравления – первым оказался президент Азербайджана. Ильхам Алиев, как сообщается, сначала позвонил грузинскому премьеру Георгию Гахария, а затем вдогонку прислал поздравительное письмо бессменному лидеру «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили:

«Уважаемый господин Иванишвили, от своего имени и от имени партии «Ени Азербайджан» сердечно поздравляю Вас по случаю победы на проведенных в Грузии парламентских выборах партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия». Победа на парламентских выборах в третий раз подряд партии, председателем которой Вы являетесь, еще раз подтверждает поддержку дружественного грузинского народа осуществляемого Вами политического курса».

Пришли поздравления и из Еревана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, правда, ограничился лишь телефонным разговором с грузинским коллегой.

Отреагировали и в Москве. По словам замглавы российского МИДа Андрея Руденко, Кремль выступает за улучшение отношений с Тбилиси:

«Наша позиция в отношении Грузии давно определена, мы выступаем за улучшение отношений с этой страной. Будем, естественно, ориентироваться на те шаги, которые будет принимать новое правительство в отношении России».

Впрочем, в российском внешнеполитическом ведомстве не стали давать оценку самому процессу голосования или его результатам, заявив, что выборы в Грузии – «внутреннее дело страны».

Страны Запада с поздравлениями пока не спешат. Но общая тональность заявлений, прозвучавших со стороны европейских государств и из США, явно внушает «Грузинской мечте» осторожный оптимизм.

После первых заявлений миссий наблюдателей о том, что выборы в стране прошли хоть и с нарушениями, но в свободной и конкурентной среде, целый ряд стран присоединились к оценкам. Польша, Турция, Румыния, Латвия и Великобритания обнародовали схожие заявления. В частности, Венди Мортон, министр по делам Европейского соседства и Америки в правительстве Соединенного королевства на своей страничке в Twitter написала:

«Соединенное королевство согласно с оценками, озвученными БДИПЧ/ОБСЕ, что парламентские выборы в Грузии были проведены в условиях конкуренции и свободы, несмотря на обвинения в давлении на избирателей. Мы настоятельно призываем стороны провести второй тур выборов справедливо и в полном соответствии с законом, что будет соответствовать глобальным устремлениям Грузии».

Госдепартамент США высказался в том же ключе – нарушения должны быть тщательно изучены, но основные свободы все же были соблюдены. Представитель американского внешнеполитического ведомства Карл Браун также в Twitter озвучил позицию Вашингтона:

«Парламентские выборы в Грузии были конкурентными и основные свободы были соблюдены, но обвинения в давлении на избирателей и стирании границ между партией и государством снизили доверие общества. Необходимо устранить недостатки и задокументированные нарушения».

Именно устранить, причем «ко второму туру и последующим выборам». Эта цитата из официального заявления посольства США в Грузии, которое Карл Браун прикрепил к своему твиту. Американские дипломаты просят граждан Грузии проявить терпение и позволить провести процесс рассмотрения жалоб и апелляций «спокойно, мирно и уважительно».

Впрочем, апелляций довольно много. Только Ассоциация молодых юристов, осуществлявшая мониторинг голосования, подала 304 жалобы, относящиеся ко дню выборов и последующему периоду. 131 запрос связан с нарушениями процедур голосования и подсчета. Кроме того, АМЮГ говорит о несоответствиях в итоговых протоколах со 173-х участков. Директор НПО Сулхан Саладзе требует аннулирования результатов по оспариваемым участкам и пересчета голосов:

«Мы требуем, чтобы на всех избирательных участках, где зафиксирована несбалансированность протоколов и бюллетеней, голоса были пересчитаны, это наша позиция. Мы скоро увидим, какое решение будет принято на практике. Это должны сделать районные избирательные комиссии. Это единственный способ понять, действительно ли были ошибки или это было частью чего-то другого».

Со своей стороны, директор офиса NDI в Грузии Алан Гиллам считает, что все без исключения политические лидеры и кандидаты в депутаты в процессе оспаривания результатов голосования должны вести свою деятельность в соответствии с Кодексом поведения:

«Очень важно, чтобы партии и кандидаты представили соответствующие доказательства для подтверждения утверждений о нарушениях на выборах, злоупотреблении властью, давлении и запугивании, а затем использовали существующие рычаги для устранения этих неточностей. Эти рекомендации особенно важны перед вторым туром. Еще одна проблема, которую мы хотим упомянуть, заключается в том, что перед вторым туром правительство и избирательная администрация должны будут предпринять шаги для устранения сомнений, возникших в ходе избирательного процесса, и повышения общественного доверия к избирательному процессу и окончательным результатам».

Эксперт Грузинского фонда стратегических и международных исследований Каха Гоголашвили считает, что в данной ситуации оппозиции стоит четко отделять свои политические интересы от юридических аспектов, с точки зрения которых рассуждают международные партнеры Грузии:

«Я думаю, что оппозиции не надо в данной ситуации обижаться на наблюдателей, которые фактически исходят из тех материалов, которыми они обладают. Оппозиция представляет политические силы, а политическим силам важен вопрос именно с политической точки зрения, а не в плане легитимности выборов».

Большинство экспертов сходятся во мнении, что грузинской оппозиции, если она хочет признания выборов нелегитимными со стороны международного сообщества, стоит помимо эмоций предоставить также фактические подтверждения массовых нарушений.