Жертвами теракта в Вене стали четыре человека, 22 ранены. ВИДЕО

Австрийская полиция арестовала 14 человек в результате обысков по 18-ти адресам. Массированной операции по прочесыванию всех подозрительных или вероятных мест жительства террористов, предшествовала идентификация одного из нападавших - это это был «убежденный джихадист», убивший четырех горожан, сообщает Reuters.

Стрелок, убитый полицией через несколько минут после нападения на людей в баре, как выяснилось позднее, вышел из тюрьмы менее года назад.

Жертвами нападения стали пожилые мужчина и женщина, молодой прохожий и официантка. 22 человека и полицейский получили ранения, заявил на пресс-конференции глава МВД Карл Нехаммер. Мэр Вены уточнил, что трое пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.

Участвовал ли в нападении еще один террорист, который, как предполагается, бежал и скрывается, или преступление было совершено одним нападавшим - пока не выяснено.

В телевизионном обращении к нации канцлер Австрии Себастьян Курц сказал:

«Это не конфликт между христианами и мусульманами или между австрийцами и мигрантами. Это - борьба между многими людьми, которые верят в мир, и немногими, которые противостоят миру. Это - борьба между цивилизацией и варварством».

Нападению в Вене предшествовали нападения исламистов в Ницце и Париже - когда некоторые мусульмане оказались разгневанными публикацией сатирических карикатур на пророка Мухаммеда.

В Париже президент Франции Эммануэль Макрон посетил посольство Австрии, чтобы выразить свои соболезнования на немецком языке: «В радости и печали мы останемся едины».

Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель предложили канцлеру Австрии Курцу свою поддержку.

Во вторник центр Вены был безлюден, многие магазины были закрыты - несмотря на то, что австрийское власти публично выразили сомнения в том. что на свободе еще остаются скрывшиеся террористы.