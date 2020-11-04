Грузинской оппозиции грозят лишением госфинансирования

«Грузинская мечта» намерена лишить государственного финансирования партии, бойкотирующие работу парламента. Такими методами правящая сила пытается образумить оппозицию, которая в знак протеста отказалась от депутатских мандатов.

Идею лишить госфинансирования партии, которые отказались от мандатов, огласил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Он не исключил использования этой меры в случае продолжения бойкота со стороны оппозиции.

«Логично утверждать, что, если партия отказывается пользоваться привилегиями, предоставленными ей ее избирателями, она не должна получать никаких других привилегий, связанных с выборами и мандатами, в том числе по линии государственного финансирования. В связи с этим, конечно, было бы хорошо внести соответствующие изменения в законодательство, согласно которым, если партия будет отказываться от мандатов, она должна отказаться от государственного финансирования», – заявил Кобахидзе.

Тему развил спикер парламента Арчил Талаквадзе. У оппозиции есть время на раздумье, спешки в этом вопросе не будет, пообещал он:

«Налогоплательщики ожидают, что оппозиционные партии будут осуществлять парламентский контроль за правящей командой и правительством. Соответственно, мы будем следить за общественным настроением, понаблюдаем, как будут относиться граждане к этому вопросу, после чего вернемся к его обсуждению».

Оппозиция проигнорировала угрозы «мечтателей». Единственный комментарий прозвучал от председателя непрошедшей в парламент партии «Демократическое движение – Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.

«Мы давно смирились с тем, что не получим и тетри из бюджета. Они в 2013 году лишили нашу партию финансирования, хотя мы получили 11% на выборах. Иванишвили считает, что перекроет нам кислород и так выиграет выборы. Как-нибудь обойдемся без его подачек», – пообещала Бурджанадзе.

Инициативы правящей партии можно рассматривать как часть кампании, конечной целью которой является нахождение слабых мест и запугивание колеблющихся политических сил, считает политолог Гия Хухашвили.

«Пробные сигналы «Грузинской мечты» о перекрытии канала финансирования имеют целью разобщить оппозицию и затащить кого-нибудь в парламент. Одни действия делаются публично, другие за кулисами, посредством спецслужб. При этом риторика правящей партии говорит, что все под контролем, и укомплектованный одной партией парламент будет работать отлично, но все прекрасно осведомлены, что это здорово понижает легитимность парламента. Власти пытаются подкрасить фон такими методами», – подытожил Гия Хухашвили.

Согласно законодательству, для получения финансирования из госбюджета политический субъект должен преодолеть 3%-ный барьер на парламентских или муниципальных выборах по пропорциональным спискам. По итогам парламентских выборов 2016 года, 20 политических субъектов получили из бюджета более 9 миллионов лари, в том числе, «Грузинская мечта» – более двух миллионов лари, оппозиционные «Нацдвижение» и «Европейская Грузия» – приблизительно по миллиону лари, «Альянс патриотов» – 740 тысяч лари.

По мнению Гии Хухашвили, если оппозиция будет тверда в своей позиции, политический кризис и досрочные выборы неизбежны. Для этого требуется лишь одно – не входить в парламент.