Про «таинственный остров» и россиян, которые «бросились скупать жилье» в Абхазии

На днях недоуменные комментарии в абхазском сегменте соцсети «Фейсбук» вызвала выложенная одним из пользователей на своей странице публикация российского интернет-издания «Lenta.ru» «Обнаруженный в Абхазии таинственный остров вызвал споры в сети». В ней сообщается, что «туристы обнаружили в Абхазии таинственный остров, добраться до которого можно только на лодке или пешком… Видеозапись с новой достопримечательностью публикует сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте». Так, по информации администраторов паблика, место называется остров Шлыпра или «Третье ущелье» и находится в Пицундо-Мюссерском заповеднике. Из-за недоступности о диком острове знает очень мало туристов, и посещают его крайне редко…»

Абхазские интернет-пользователи негодовали:

«Снова российские СМИ чушь пишут. Это никакой не остров, просто к этому месту легче и быстрее морем добраться из-за труднодоступности по суше»;

«Из фигни сенсацию делают».

Многие жители Абхазии прекрасно осведомлены об этом действительно труднодоступном месте у моря близ села Мюссера Гудаутского района и расположенных неподалеку бывших дач Сталина и Горбачева (в первой из них сейчас располагается музей, во второй – отель на несколько номеров), некоторые там отдыхали, устраивали пикники с ночевками. При этом их коробит, что российские СМИ преподносят эту информацию так, будто речь идет об открытии какого-то необитаемого острова в Тихом океане, будто их сообщения не читают и жители Абхазии… Впрочем, один из интернет-комментаторов отозвался так: «Хороший пиар для привлечения туристов! Пусть пишут...»

В российских СМИ оказалось десять сообщений на эту тему. Причем характерно, что в первых по хронологии их появления все преподнесено правильно. Интернет-издание «Живая Кубань», например, пишет так: «Речь идет о так называемом острове Шлыпра. С географической точки зрения именовать этот райский участок абхазской земли островом было бы неправильно. Но благодаря его труднодоступности в народе необычное место принято называть островом... Часто это таинственное место называют «Третьим ущельем». Отмечается, что на автомобиле добраться до дикого места нельзя. Пешком дорога к нему займет около двух часов. Путь на лодке составит 20 минут».

Но вот большинству СМИ, которые, как водится, принялись копировать эту «сенсацию» друг у друга, очень уж понравилось словосочетание «таинственный остров», а «лишние» детали они решили опустить.

Островов в Черном море, наподобие украинского острова Змеиный близ дельты Дуная с населением тридцать человек, у побережья Абхазии нет – слишком близко здесь морские глубины подступают к берегу. Правда, рассказывают о небольшом каменном выступе из морской воды, расположенном в полусотне метров от берега близ западного въезда в Гудауту. Причем ехавшие по трассе на легковушке не могли его обычно видеть из-за железнодорожной насыпи, а вот из окон пассажирского автобуса он в хорошую погоду бывал отчетливо виден.

«Но это все в прошлом, – уточнил сегодня при встрече житель Гудаутского района, член Общественной палаты Абхазии Юрий Попков. – В последние годы этот выступ уже очень редко бывает виден. А в стародавние времена, согласно легенде, на нем любил отдыхать пастух по имени Нагу. Поэтому камень этот называли островом Нагуа».

Но «туристического значения» этот подводный каменный утес, понятно, не имеет, в отличие от Шлыпры. А там Попков бывал не раз, в советские времена водил туда много раз туристов. Однажды видел и то, как Михаил Горбачев посетил вместе с женой свою госдачу в Мюссере, хотя экскурсоводы сейчас там уверяют, что тот ни разу на ней побывать не успел.

А чем иным, кроме стремления к сенсации вкупе с неосведомленностью, можно объяснить появление в российском СМИ такого заголовка: «Россияне бросились скупать жилье в Абхазии». Как это понять с учетом того, что ни первичное, ни вторичное жилье сегодня иностранным гражданам по законодательству республики не продается? Споры о возможности такой продажи идут в обществе уже десяток лет, но это уже отдельная тема…

Как выясняется из текста данного сообщения, а также сообщений других СМИ под более корректными заголовками, речь идет лишь о числе обращений россиян, интересующихся покупкой жилья за границей, на соответствующие порталы. Аналитики отмечают отрицательную динамику по спросу на зарубежную недвижимость, связанную с коронавирусными особенностями этого года. Особенно упал он для Черногории, Таиланда, Кипра, Испании… Единственной страной, которая увидела увеличение числа обращений на покупку недвижимости, стала Абхазия. Здесь число запросов на покупку жилья в период с января по сентябрь нынешнего года стало больше на 16,1% относительно аналогичного периода 2019 года. Но интересоваться – это не значит купить. Хотя тут порой и прибегают к разным серым схемам.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия