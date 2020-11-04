В США считают, в Грузии просчитывают

Пока Грузия спорит о легитимности результатов парламентских выборов, в Соединенных Штатах Америки выбирают собственное политическое будущее. Кто победил на выборах президента США, пока не ясно. Как проходит подсчет голосов, какие штаты стали ключевыми для политических противников и как народное волеизъявление американцев отразится на Грузии?

Подсчет голосов на выборах в США продолжается, явного победителя нет – все решат результаты из т.н. колеблющихся штатов. Пока лидирует кандидат от демократов Джо Байден, но отставание Трампа небольшое, и ситуация вполне может поменяться.

Большинство аналитиков отмечают, что дела у Байдена обстоят хуже, чем ожидалось, а результаты Трампа, наоборот, превосходят ожидания. И сейчас, отмечает исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот, главное – обеспечить прозрачный подсчет голосов:

«Главное сейчас убедиться, что каждый голос учитывается. Мы все знаем о рисках. Существует вероятность того, что один из кандидатов может объявить о своей победе преждевременно. Или он может попытаться делегитимизировать некоторые аспекты выборов. Если мы все останемся приверженными принципам демократии, мы сможем добиться справедливого результата».

Оба кандидата в президенты США ожидаемо победили в большинстве штатов, которые традиционно симпатизируют республиканцам или демократам. Исключением стала исторически республиканская Аризона, отдавшая, судя по данным Associated Press, голоса Байдену.

«Мы знали, что из-за беспрецедентного досрочного голосования по почте подсчет займет некоторое время. Нам придется набраться терпения, пока тяжелая работа по подсчету голосов не будет завершена. И она не закончится, пока не будут подсчитаны все голоса, все бюллетени. Но мы чувствуем себя хорошо. Уже есть предположение, что мы выиграли в Аризоне, мы уверены в Аризоне. Это поворотный момент», – заявил кандидат от демократов.

Исход борьбы решится там, где процент поддержки «слонов» и «ослов» традиционно колеблется. Это Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Северная Каролина. Флорида, Техас и Огайо, тоже из «колеблющихся», отдали предпочтение действующему президенту. Причем борьба за Флориду была крайне напряженной. В итоге Трамп, довольно неожиданно для аналитиков, получил большое количество голосов от испаноязычной общины.

Впрочем, говорить об окончательных результатах пока рано. Процедура подсчета голосов может растянуться даже на несколько недель. В некоторых штатах пока даже не приступали к подсчету бюллетеней, поступивших по почте. И это, по мнению аналитиков, может стать козырем в рукаве демократов. Этот способ голосования использовали в основном сторонники Байдена, так как с легкой руки Трампа республиканцы заявили, что почтовое волеизъявление не вызывает доверия.

Нынешний глава Белого дома уже успел заявить о триумфе и о намерении обратиться в Верховный суд для «защиты своей победы»:

«Это фальсификация голосов американцев. Это позор для нашей страны. Мы готовились к победе на этих выборах. Честно говоря, мы действительно победили на этих выборах. Мы действительно выиграли эти выборы. Итак, наша цель сейчас заключается в обеспечении целостности на благо этой нации. Это очень важный момент. Это серьезное мошенничество в отношении нашей нации. Мы хотим, чтобы закон применялся надлежащим образом. Поэтому мы направим жалобу в Верховный суд США. Мы не хотим, чтобы они нашли какие-либо бюллетени в четыре часа утра и добавили их в список».

В Грузии, несмотря на то, что внимание граждан и политиков сосредоточено на собственных выборах – парламентских, тем не менее внимательно следят за событиями по ту сторону Атлантики. Официальный Тбилиси заранее абстрагировался от поддержки кого-либо из кандидатов, выразив надежду, что стратегическое партнерство между Грузией и США останется прежним, вне зависимости от того, кто займет Овальный кабинет на ближайшие четыре года.

При этом, по словам вице-президента НПО «Атлантический совет Грузии», бывшего посла Грузии в США Бату Кутелия, для Тбилиси не имеет принципиального значения, кто из кандидатов окажется в Белом доме. Кутелия считает, что выборы в США для Грузии интересны не столько с точки зрения двусторонних отношений, сколько с точки зрения глобального политического вектора:

«Термин "стратегический партнер " как раз означает то, что, вне зависимости от того, кто возглавит администрацию, политика поддержки США в отношении Грузии не изменится. Тут вопрос больше стоит не столько как изменится и изменится ли политика США в отношении нашей страны, сколько, к примеру, в отношении НАТО. Заявления Трампа о том, что Североатлантический альянс утратил свое значение, конечно, для многих тревожны. И критики часто говорят, что при нем США могут выйти из НАТО. Но в то же время мы видим, что именно благодаря давлению Трампа на партнеров по НАТО военные расходы альянса выросли на многие миллиарды долларов. Так что есть риторика, а есть конкретные действия. Несмотря на то что многие обвиняют Трампа в пророссийских взглядах, именно он направил в страны, находящиеся под российской угрозой, оружие. И в этом ключе стоит отметить, что в своих предвыборных кампаниях Трамп и Байден соревновались в том, кто из них более антипутинский. Так что все это очень интересно – налицо абсолютно поляризованная картина и большая разница между риторикой и реальными делами».

При этом Бату Кутелия напомнил, что в США выбирают не только президента, но и Конгресс, и в этом плане для Грузии картина как раз благоприятная, так как, по предварительным данным, все конгрессмены, интересующиеся Грузией, проходят в Палату представителей и Сенат.

Что до самих Соединенных Штатов, то, как отмечает американское издание The National Interest, будучи воротами на Кавказ и в Центральную Азию, Грузия обладает стратегической значимостью. Связывая бассейны Каспийского, Эгейского и Средиземного морей, Грузия находится на пересечении энергетических потоков, ведущих из Каспийского моря на Запад, а также в самом центре Нового Шелкового пути и торгового коридора «Восток-Запад».

«Окруженная ирредентистской Россией, воюющими друг с другом Арменией и Азербайджаном, а также все более склонной к рискованным авантюрам Турцией Грузия является оазисом прозападной стабильности в весьма неспокойном регионе».

Издание констатирует, что географическое положение сделало Грузию эпицентром соперничества между крупными державами. И при любом результате президентских выборов в США Белый дом продолжит политику поддержки Тбилиси.