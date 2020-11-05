Курс лари после выборов считают

Грузинский лари, сохранявший стабильность на протяжении октября, буквально за два дня обесценился по отношению к американскому доллару на 20 тетри. Политики и эксперты объясняют резкий скачок ростом политической напряженности, поствыборным синдромом, а также второй волной пандемии.

Национальная валюта Грузии, найдя в начале октября точку равновесия на уровне 3 лари 20 тетри за 1 доллар, сохранял относительную стабильность до 3 ноября, а затем стал стремительно обесцениваться. Ситуацию не спасли масштабные интервенции Нацбанка, который только в течение предвыборной недели продал на аукционах 100 миллионов долларов. Официальный курс на сегодня – 3 лари 40 тетри за доллар.

Министр финансов Иване Мачавариани увязал драматическое падение курса лари с происходящими в стране политическими процессами. По его словам, политическая напряженность и радикализм оказывают негативное влияние на лари.

«Текущие политические процессы напрямую отражаются на обменном курсе лари. В настоящее время нет никаких объективных предпосылок для масштабных колебаний курса. Они однозначно обусловлены ожиданиями, порожденными ростом политической напряженности в стране», – сказал Мачавариани.

Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе был еще более прямолинеен:

«Когда некоторые политические силы призывают к беспорядкам, это, естественно, влияет на обменный курс лари. Однако я думаю, через два-три дня, когда грузинское общество поймет, что у оппозиции нет необходимых на осуществление революционных сценариев ресурсов, его падение остановится», – спрогнозировал Кобахидзе.

Оппозиция не замедлила с ответом. По словам одного из лидеров «Нацдвижения» Романа Гоциридзе, обесценение лари имеет как политические, так и экономические причины:

«Текущее обесценение обусловлено несбалансированным бюджетом и неправильной экономической политикой правительства, а также постоянными промахами Национального банка. Непонятны алгоритмы проведения валютных аукционов: думаю, эффективнее был бы режим, когда на частых валютных аукционах продавалось бы по 10 миллионов, чем разом выбрасывать на валютный рынок большие объемы. Хотя главная причина валютного кризиса лежит в политической плоскости – наш лари попросту не доверяет правительству», – иронично отметил политик.

Финансист, профессор Свободного университета Гига Бединеишвили считает, что находящаяся в кризисе экономика Грузии не в состоянии генерировать необходимые объемы валюты, поэтому в канун выборов эту функцию на себя взял Нацбанк, который своими резервами помог властям удержать стабильный курс до выборов:

«Нацбанк проявил полную безответственность и фактически лишил лари поддержки. До выборов он весьма щедро распоряжался резервами, видимо, этим подыгрывая «Грузинской мечте» в стремлении сохранить нужные значения в валютных обменниках. По всей видимости, надобность в этом отпала как для правительства, так и для регулятора, и лари брошен на произвол судьбы. Думаю, произошедшее ставит вопрос о степени зависимости Нацбанка от правительства».

В свою очередь, директор Центра анализа и прогнозирования ТГУ Вахтанг Чарая считает, что обесценение национальной валюты является следствием нескольких факторов:

«Снижение курса лари связано в первую очередь с негативными ожиданиями бизнеса. Настрой правительства на введение новых ограничений, обусловленных второй волной пандемии, разумеется, оказывает дополнительное давление на курс лари», – сказал Вахтанг Чарая.

В целях стабилизации лари Национальный банк только за последние два месяца продал на аукционах 320 миллионов долларов. Всего с начала года из валютных резервов Нацбанка на эти цели израсходовано порядка 710 миллионов долларов.