Электоральный процесс в США сползает в судебный

Надежды на быструю развязку президентских выборов в США 2020 года не оправдались. Сейчас все внимание приковано к нескольким колеблющимся штатам, где подсчет голосов может затянуться на несколько дней. Почему Америка не спешит с оглашением результатов и какие варианты развития событий возможны?

Президентская гонка между демократом Джо Байденом и республиканцем Дональдом Трампом оказалась весьма нервозной. Оба кандидата шли буквально «ноздря в ноздрю». И хотя Байден, судя по последним данным, может закончить ее в свою пользу, избежать бесконечных юридических баталий, которыми Трамп уже давно угрожает своему сопернику, видимо, не удастся.

В разных штатах действуют разные правила того, когда и как нужно считать голоса тех, кто голосовал досрочно или по почте. Во всех колеблющихся все еще принимаются отправленные по почте бюллетени, где на штемпеле стоит дата не позднее 3 ноября. Это значит, что бюллетени будут прибывать еще некоторое время, и окончательно посчитать их удастся лишь через несколько дней. Этим обусловлена картина, когда лидерство Дональда Трампа, наблюдавшееся в первые часы после начала подсчета голосов, сменилось преимуществом Джо Байдена. Еще до дня икс прогнозировалось, что демократы с гораздо более высокой вероятностью должны были голосовать досрочно или по почте, тогда как республиканцы в большинстве своем заявляли о намерении проголосовать очно в день выборов. Байден все более уверенно говорит о приближающейся победе:

«Теперь, после долгой ночи подсчета голосов ясно, что мы выигрываем в достаточном количестве штатов, чтобы набрать 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на посту президента. Я здесь не для того, чтобы объявлять, что мы победили. Но я здесь, чтобы сообщить, когда подсчет будет окончен, мы уверены, что победим».

Юристы Трампа намереваются отправиться в суд с требованием прекратить подсчет голосов после окончания дня выборов. Ранее Верховный суд постановил, что Пенсильвания может продолжать подсчитывать голоса в течение трех дней после дня выборов, но Трамп назвал это решение «очень опасным» и способным «спровоцировать насилие на улицах». Штаб действующего президента намерен добиться через суд пересчета голосов в Висконсине и требует приостановить подсчет бюллетеней в Мичигане и Пенсильвании до полного допуска своих наблюдателей в избирательные комиссии. Республиканцы подозревают, что в этих трех штатах, власть в которых принадлежит Демократической партии, могли произойти фальсификации голосов, присланных по почте. В Пенсильвании группу республиканских наблюдателей-юристов возглавил личный юрист Дональда Трампа Руди Джулиани, написавший в своем «Твиттере»:

«По пути в Филадельфию с командой юристов. Массовый обман. Не дадим филадельфийским демократам украсть голоса!»

Если еще совсем недавно эксперты считали такой вариант развития событий маловероятным, сейчас расчеты стали менее определенными. По словам профессора права Джессики Левинсон, перевод электоральных процессов в юридическое поле может вылиться в серьезный политический кризис:

«В последнее время Трамп четко давал понять, что, если он проиграет, это означает, что выборы сфальсифицированы. Он сказал, что обратится в суд, и это было еще до того, как мы узнали о каких-либо юридических проблемах. Таким образом, заявление президента Трампа о том, что он собирается обратиться в Верховный суд, это, скорее, политический аргумент, поскольку мы не знаем, какие будут юридические проблемы. Теперь, когда речь заходит об этих юридических проблемах, следует подумать о нескольких вещах. Во-первых, чтобы повлиять на результаты выборов, нарушения должны быть настолько крупными, чтобы в состоянии определить исход голосования. Честно говоря, штат, в котором действительно не хотелось бы видеть судебных разбирательств, – это Пенсильвания. Если это дойдет до Пенсильвании, мы действительно станем свидетелями смертельной битвы вокруг бюллетеней, поступающих по почте».

Последний раз подобный прецедент был в 2000 году, когда Верховный суд приостановил пересчет голосов во Флориде спустя месяц после дня выборов, когда в поединке сошлись демократ Эл Гор и республиканец Джордж Буш-младший. Тогда решение привело к расколу внутри Верховного суда по партийным линиям, и в конечном счете суд отдал победу Бушу. Это стало первым в истории страны случаем, когда Верховный суд сыграл решающую роль на президентских выборах.

При этом вице-президент НПО «Атлантический совет Грузии», бывший посол Грузии в США Бату Кутелия считает, что, несмотря на угрозы массовых юридических исков со стороны действующего президента США, никаких серьезных последствий для демократических процессов в Америке это не повлечет. Более того, по мнению эксперта, политическим силам в Грузии не стоит рассчитывать на то, что США, занятые собственными выборами, не обратят внимания на процессы, развивающиеся в стране:

«Одно из главных опасений, что голосование по почте может привести к каким-то серьезным потрясениям, о чем говорилось до выборов, видимо, все же не повлечет каких-либо серьезных последствий. Демократическая система успешно справляется и справится с этим. Что касается того, что некоторые надеются, что США упустят из виду то, что происходит у нас в стране, это тоже в корне неверно. Хорошо действующая демократическая система тем и хороша, что все процессы в ней действуют в параллельном режиме. И то, что касается мониторинга процессов, в данном случае в Грузии, осуществляется также бесперебойно, как и раньше, несмотря на то, что у США сегодня хватает своих проблем. Это происходит в постоянном режиме».

Но большинство международных экспертов все же отмечают: Америка расколота как никогда. И это плохо как для самих США, так и для их союзников. Если Байден все же вырвет победу у Трампа, вместе с Овальным кабинетом он получит расколотый Конгресс – за демократами останется Палата представителей, а за Сенат все еще идет ожесточенная борьба, которая может завершиться не в пользу демократов.

Без большинства в обеих палатах Конгресса ни один президент не сможет реализовать свою законодательную повестку дня – довольствуясь лишь административными распоряжениями, которые преемник в случае чего отменит одним росчерком пера.

Но это в будущем. Сейчас для США вопрос стоит так: продлится ли эта политико-электоральная война до 8 декабря, когда все штаты должны формально закончить подсчет результатов, или до 14 декабря, когда должно произойти заседание Коллегии выборщиков, или прямо до 20 января, когда будущий президент США будет приносить присягу на Капитолийском холме.