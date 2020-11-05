Обзор абхазской прессы

О бюрократии в Абхазии размышляет журналист Надежда Венедиктова, ее блог «Кролик бюрократии» публикует сайт «Асаркьа». «В чиновничьем аппарате у нас есть неплохие профи, я лично знаю таких, но, судя по конечному результату, они разбавлены решающим количеством не столь компетентных чиновников. Хороший профи у нас не защищен своими достоинствами от произвола вышестоящих – его могут уволить без достаточных оснований одним росчерком пера», – пишет Венедиктова.

Она отметила, что при каждой смене власти происходит одна и та же история – ключевые места зачастую получают за свою преданность, а вовсе не за высокий профессионализм. «Если эта чехарда не прекратится, и профи не займут достойное место в чиновничьем аппарате, мы так и будем подпрыгивать на одном месте, произнося громкие слова о народном благе. Нам же удалось сделать судей не столь зависимыми от парламента, продлив срок их пребывания в должности. Значит, надо найти гарантии независимости успешных чиновников от произвола вышестоящих!» – заключила Надежда Венедиктова.

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Блогер Тенгиз Джопуа на своей странице в Facebook прокомментировал проект государственного бюджета на 2021 год. Бюджет планируется по доходам в объеме 10,6 млрд руб., по расходам – 10,7 млрд руб. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 100 млн руб.

Тенгиз Джопуа написал: «Поддержка малого и среднего бизнеса в 50 млн рублей, сельского хозяйства – в 100 млн рублей. Снижение ставки ввозного НДС, как я понимаю, не предусматривается и никаких иных мер государственной поддержки экономики не будет. Это при том, что на содержание госаппарата у нас уходит почти один миллиард, и оплата труда в правоохранительной системе страны – миллиард. А как же сокращение структур? Почему нельзя пересмотреть целесообразность ГСО, почему нельзя сделать адекватную численность личного состава органов внутренних дел? Какие планы по оптимизации штатов государственных структур, ликвидации дублирующих органов? Опять двадцать пять. Что старая власть гривой махала, что эти машут! Вместе с аграрным сектором прямые вливания в экономику – 150 млн рублей!»

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Как проходит учебный процесс в условиях сложной эпидемиологической обстановки «Апсныпресс» рассказала исполняющая обязанности начальника отдела общего профессионального образования Астанда Чолокуа. «Ситуация сложная, но мы справляемся. У нас нет одинаковой методики для всех учителей. Кто может, кто оснащен техникой и мобильной связью, те работают с детьми дистанционно. Основная проблема – это нехватка техники. Онлайн-уроки для всех нас – это нововведение, но педагоги и дети постепенно осваивают его. В одних районах дела обстоят лучше, в других не очень, но все это поправимо», – сообщила Чолокуа.

Директор сухумской школы №1 Нона Делба рассказала об онлайн-уроках: «Мы все не очень хорошо оснащены техникой, есть педагоги, которые не умеют пользоваться новыми технологиями, есть проблемы с мобильной связью, отсюда и сложности с организацией дистанционного учебного процесса». Она добавила, что в школе есть педагоги, умеющие пользоваться нужными программами и поддерживающие связи с учениками.

Нону Делба беспокоят те ученики, у которых нет возможности подключаться к онлайн-урокам. «Те дети, которые выходят на связь, освоят учебный материал, но, как быть с теми, кто не может себе этого позволить? Помощь нужна как ученикам, так и учителям. Судя по экономическому положению в стране, наши школы не готовы к такому», – отметила директор школы. Она считает, что родители должны помочь детям, оставшимся дома.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия