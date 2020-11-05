Обзор югоосетинской прессы

Про «Две свадьбы и один компьютерный томограф» пишет блогер Алан Парастаев. Он рассказывает о знакомых, которые сейчас лечатся от COVID-19, и об их наблюдениях за ситуацией в медицинских учреждениях. «Аппарат КТ, по словам самих врачей, работает уже который день на износ, буквально раскаляется», – пишет Парастаев и отмечает, что ситуация пока не имеет тенденции к улучшению, а совсем наоборот, будет ухудшаться. «А как ожидать лучшего, если вчера вечером зашел в магазинчик, а там набилось человек 10, и еще пытаются зайти 2-3. И в масках только я и еще пара человек. О перчатках не говорю. Стоят, переговариваются, шутят», – рассказывает блогер и добавляет, что эти самые люди в магазине обсуждали свадьбы, намеченные на следующий день. Некоторые пытались решить, на какую пойти, так как были приглашены сразу на две. «А еще вот интересный вопрос: сколько людей заразится на этих свадьбах. И есть ли шанс не заболеть у жениха и невесты, учитывая, что их будут поздравлять практически все? Сегодня город буквально выл от сирен сопровождения свадебных эскортов. А может то были скорые?» – размышляет Парастаев.

К вопросу гражданства и паспортизации обращается газета «Республика». Статья хоть и посвящена истории документов, удостоверяющих личность, значительная ее часть обращает внимание на положение жителей Ленингорского района, которые наряду с осетинским имеют и грузинское гражданство. Хотя для того, чтобы получить югоосетинский паспорт, нужно отказаться от грузинского, эту норму легко обойти, например, обратившись к властям Грузии с заявлением об утере документа и получить новый. «Понятно, что у югоосетинской стороны нет возможности проверить достоверность отказа от грузинского гражданства, едва ли из Тбилиси будет получен ответ на запрос югоосетинской паспортно-визовой службы», – предполагает автор. Он предлагает решить вопрос следующим образом: регулярно публиковать в прессе указы о получении гражданства жителями Ленингорской зоны. «Уверены, что грузинские спецслужбы, внимательно отслеживающие всю информацию по югоосетинской тематике, сделают выводы и наверняка призовут «двойняшек» к ответу. Можете быть уверены, что в Тбилиси не согласятся с тем, чтобы в РЮО жители грузинской национальности в массовом порядке стали получать югоосетинское гражданство. И уже в этом случае для жителей Ленингорской зоны (в том числе и части осетин) наступит момент истины: либо РЮО, либо Грузия. И перед этим выбором их поставят в Тбилиси», – пишет «Республика».

Газета «Южная Осетия» напоминает читателям о Международном дне экономии, который отмечается 31 октября. Автор к случаю призывает бережнее относиться к ресурсам страны. Например, воде. «Во дворах многих домовладений зачастую без какой-либо надобности вода часами течет из крана. Между тем в это время в другой части города жители могут ощущать нехватку в живительной влаге. Пока не научимся быть экономными, питьевая вода будет подаваться населению Цхинвала по графику. Строительство вспомогательных водоводов делу не поможет», – пишет он. Это же касается и энергоресурсов. Автор отмечает, что часто даже днем включено уличное освещение, тогда как перед поставщиками электроэнергии и газа у республики образовались большие задолженности, которые покрываются за счет бюджета. Не забыл автор упомянуть и леса, главный вред которым причиняет не вырубка, как можно было бы подумать, а загрязнение жителями республики.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия