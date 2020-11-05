«К власти опять рвется Саакашвили»

Следят ли в Цхинвале за политическими процессами в Тбилиси и что о них думают? Мы решили узнать мнение горожан.

– Вы следили за парламентскими выборами в Грузии?

Жанна: Нет, не следила. Для меня это было новостью, я узнала уже по факту накануне выборов. Я узнала об это из новостной ленты телеканала РБК. Потом уже следила в интернете. Грузинские каналы у меня не показывают.

– А как вы считаете, важно ли для Южной Осетии, кто будет у власти в Грузии?

Жанна: По большому счету это не принципиально важно. Я не уверена. Но можно предположить, что если бы были сторонники Саакашвили, то это более радикальные люди, и поэтому эта перспектива опаснее, конечно. А их противники, я так предполагаю, менее радикальны.

Наталья: Не следила. Во-первых, потому что у нас не показывает грузинское телевидение, и не сильно-то и хотелось видеть. Я очень давно не слежу за грузинскими новостями, не вижу в этом смысла, потому что их политическая повестка не менялась все равно, нет таких, которые бы пошли нам на встречу. Я считаю, для нас не имеет значения, кто там будет у власти. Может, только если станет хуже, но подвижек в сторону улучшения ситуации я не вижу. Кто бы ни был у власти, для нас не имеет значения, потому что они все одинаково думают о Южной Осетии и Абхазии. Наверное, поэтому и не слежу за новостями.

Анатолий: Нет, я не следил, даже не знал, что у них какие-то выборы. Мне особо не интересна Грузия.

– А как вы считаете, важно ли для Южной Осетии, кто будет у власти в Грузии?

Анатолий: Наверно, если там будут опять какие-то агрессивно настроенные люди, то да. Я не хотел бы, чтобы мы, соседи, постоянно ругались. Но так вышло, и лучше нам с Грузией быть соседями, которые друг с другом не разговаривают. Этого будет достаточно. Учитывая, что у них постоянно какие-то разговоры насчет нас, я считаю, пусть лучше там будут люди, которые будут следить за самой Грузией, чем будут смотреть куда-то вдаль. Например, на нас.

Элина: Да, я частично следила за этими новостями. Я в интернете читала. К власти, как видим, опять рвется Саакашвили, и это тревожные вести для Южной Осетии. Это важно и всегда актуально, если у власти находятся Саакашвили и подобные ему люди.

Эльза: Нет, не следила. Знала, что там выборы, но уже давно не смотрю грузинское телевидение. Раньше, когда мой муж был жив, он всегда смотрел, говорил, что надо знать мнение врага. Честно говоря, не так уж и важно, кто будет у власти в Грузии. По-моему, они все одинаково думают – мы для них «Самачабло», а не Южная Осетия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия