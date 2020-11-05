Давид Ирадян: «Проблему «Занято» сам по себе кадастр не решит»

Вопрос продажи недвижимости иностранным гражданам решением парламента Абхазии поставлен в зависимость от появления кадастра объектов недвижимости. Известно, что работа по его созданию ведется с 2012 года на средства российской финансовой помощи. Уже готовы геодезическая сеть и картографическая основа кадастра, а в 2017 году обеспечено оснащение современным оборудованием кадастровой палаты. Три года предпринимались безуспешные попытки согласовать программное обеспечение, наконец, в этом году решение принято. На вопрос о том, когда же в Абхазии появится кадастр, директор Государственной кадастровой палаты Давид Ирадян сообщил, что работы планируется завершить в 2022 году.

– Давид, что происходило после 2017 года и оснащения кадастровой палаты?

У нас очень много разных ресурсов, которые содержат сведения об объектах недвижимости, и нет единого ресурса, на котором бы все это хранилось

– Параллельно с материально-техническим обеспечением должна была осуществляться работа по созданию программного комплекса и наполнению его всеми существующими данными. У нас очень много разных ресурсов, которые содержат сведения об объектах недвижимости, и нет единого ресурса, на котором бы все это хранилось. Кроме данных о недвижимости, надо зафиксировать все границы, которые у нас сейчас тоже на карте с картографической точностью не зафиксированы. Границы городов, районов, сельских населенных пунктов, границы категорий земель, границы особо охраняемых природных территорий. Все эти данные в процессе создания информационной системы нужно сформировать и внести в нее. До 2020 года финансирование по этой программе, к сожалению, не было открыто по независящим от нас причинам.

– Сколько средств было выделено на создание кадастра за все эти годы?

– Создание геодезической и картографической основы с приобретением необходимого оборудования обошлось в 63 млн рублей, ремонтные работы и приобретение полного комплекта геодезического оборудования и геодезического программного обеспечения, офисного оборудования и оборудования для центра обработки данных – еще в 57 млн рублей. То, что нам сейчас предстоит сделать – создание информационной системы и ее наполнение, – на это в Инвестиционной программе на 2020-2022 годы выделяется 101 млн рублей.

– Насколько я понимаю, вы несколько лет не могли обеспечить создание информационной системы. С чем это было связано, только ли с финансированием или еще с какими-то проблемами?

– Техническое задание мы не могли согласовать около трех лет, потому что у нас были претензии к тому программному обеспечению, которое мы хотим использовать для создания геоинформационного ядра нашей системы. Мы хотели использовать самое передовое программное обеспечение, которое существует в этой сфере. Но, к сожалению, по этому вопросу у нас возникли разногласия с нашими коллегами, которые согласовывали это техническое задание. Но вот в этом году в связи со сменой руководства в некоторых государственных органах, которые отвечали за это согласование в Российской Федерации, нас наконец услышали, и фактически в таком же виде это техническое задание было в итоге согласовано.

Нам предлагали использовать систему, которая сейчас функционирует в Российской Федерации, на что мы, как мне кажется, резонно отвечали, что эта система создана под российские реалии и для нас неприемлема, это бы не работало.

На эту работу требуется два года, это нельзя сделать быстрее, как бы ни хотелось, потому что это огромный массив информации, которую нужно внести в эту систему

Сейчас заявка на финансирование отправлена, мы в ближайшее время планируем приступить к разработке проекта системы и со следующего года начнем собирать все данные, касающиеся любой картографической информации, так или иначе связанной с недвижимостью. Нужно устранить конфликты, которые между разной информацией могут быть.

В нашем кадастре будет информация не только о недвижимости, это будет и градостроительная информация, это будет информация об объектах историко-культурного наследия, множество других данных по всем зонам ограничения использования территорий. На эту работу требуется два года, это нельзя сделать быстрее, как бы ни хотелось, потому что это огромный массив информации, которую нужно внести в эту систему.

– Поясните, пожалуйста, что даст кадастр недвижимости стране и людям, которые здесь живут?

– Кадастр недвижимости – это такая система, без которой ни одна страна не может развиваться. Она, конечно, не решает всех проблем, связанных с экономикой, но очень много вопросов снимает. Эта система позволяет зарегистрировать данные таким образом, что становятся невозможными никакие махинации с документами. Сейчас у нас очень часто возникают споры, непонимание либо кто-то лишается своей недвижимости по каким-то процедурам, которые не вполне законными способами решаются. А с бумажными документами все может быть, когда они хранятся где-то в одном месте, их можно подменить, заменить, то есть кадастр обеспечивает защиту прав граждан на принадлежащую им недвижимость.

– У нас после войны сложилась такая ситуация, когда много объектов недвижимости имеют неформальных собственников, но формально ни за кем не закреплены. Как земельный кадастр повлияет на эту ситуацию?

Кадастр – это механизм, который позволит принимать решения, связанные, в том числе, и с проблемой, которая называется по-простому «Занято», а юридически это называется «несоответствие фактического владения титульному владению»

– Кадастр – это механизм, который позволит принимать решения, связанные, в том числе, и с этой проблемой, которая называется по-простому «Занято», а юридически это называется «несоответствие фактического владения титульному владению». Сам по себе кадастр не решит эту проблему, для ее решения надо принять политическое решение о том, как мы с этим боремся: мы легализуем эту ситуацию или мы каким-то образом выходим из этой проблемы. Но кадастр заточен таким образом, чтобы можно было все эти объекты ввести в оборот, потому что такие неиспользуемые объекты – это недополученные налоги, это недополученное всеми гражданами страны какое-то благо. И таких объектов у нас очень много именно потому, что у нас то, что юридически декларируется, например, государственная собственность, не совпадает с фактической ситуацией, когда эта собственность не используется. Можно принять решение, чтобы все эти объекты оформить и дать, во-первых, инструменты для распоряжения правами на эти объекты, но и поставить условие, что в течение какого-то времени они должны быть запущены в оборот.

– В той полемике, которую мы видим в публичном пространстве, очень часто условием разрешения на продажу недвижимости иностранным гражданам ставят вопрос кадастра. Насколько, по-вашему, вопрос кадастра связан с вопросом снятия запрета на продажу недвижимости иностранным гражданам?

Кадастр создается независимо от принятия решения о продаже недвижимости иностранцам, но обратная связь, исходя из решения парламента, есть

– Насколько я понимаю, в решении парламента, в котором говорилось о продаже недвижимости иностранцам, одним из условий рассмотрения этого вопроса является создание кадастра. Кадастр создается независимо от принятия решения о продаже недвижимости иностранцам, но обратная связь, исходя из решения парламента, есть. Этот вопрос будет рассматриваться уже после создания кадастра. Это логично сделано. Вполне очевидно, что до того момента, пока мы не видим полную картину по инвентаризации и по состоянию прав и техническому состоянию в имущественной сфере, которая касается жилых помещений, нельзя принять объективно очевидные решения, можно ли продавать недвижимость, нельзя ли, или это можно делать только на каких-то отдельных территориях.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия