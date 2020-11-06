Инцидент с «попыткой изнасилования» исчерпан, но осадок остался

Вчера абхазское общество было взбудоражено сообщениями в СМИ и соцсетях о том, что замглавы администрации Гудаутского района якобы пытался изнасиловать врача из России, прибывшего для оказания помощи абхазским медикам в Гудаутский ковид-госпиталь. Сегодня посол России в республике Алексей Двинянин опроверг на брифинге эту информацию.

Сегодня в полдесятого утра в Сухуме начался брифинг посла Российской Федерации в Абхазии Алексея Двинянина. Столь необычно раннее начало подобного мероприятия было обусловлено, по-видимому, тем, что он не хотел затягивать с опровержением, которое собирался донести до общественности:

«Я хочу кратко рассказать об официальной позиции посольства Российской Федерации относительно нашумевшего… подчеркну: нашумевшего только в соцсетях и некоторых изданиях Республики Абхазия и Российской Федерации случая, который произошел в ночь на пятое число в городе Гудауте».

Уточним: первой информация о том, что якобы замглавы администрации Гудаутского района Темур Возба пытался изнасиловать врача из России, прибывшего на помощь в Гудаутский ковид-госпиталь, появилась в Telegram-канале «Апельсин» вечером 4 ноября. Абхазское общество было взбудоражено. Вчера число СМИ, распространивших информацию о проверке этого сообщения, причем почти все они были российскими, достигло двадцати пяти. В частности, в них утверждалось, «что девушке удалось сбежать, она обратилась в посольство России в Абхазии».

Но, как уточнили в посольстве РФ в Абхазии, на электронную почту посольства обращение в связи с инцидентом не поступало. Так же, как не поступало заявления и в Генпрокуратуру Абхазии. «Мы ведем проверку фактов, изложенных в сообщении, о попытке изнасилования, их правдивости. О результатах сообщим», – привел ТАСС слова пресс-секретаря посольства Дениса Лаврикова.

Ранее в СМИ сообщалось, что 3 ноября четверо медиков из Екатеринбурга прибыли в Абхазию для работы до 25 ноября в ковидном центре при Гудаутской ЦРБ, сменив бригаду медиков из Москвы и Калининграда в составе 12 человек. Разместили их в одной из гостиниц райцентра.

Алексей Двинянин продолжил:

«Я хочу заявить следующее. Первое. Официально заявляю, что никакой попытки изнасилования, а тем более самого факта изнасилования российских врачей, прибывших на помощь абхазским пациентам, инфицированным коронавирусом и находящимся на лечении в больнице города Гудаута, не имело места. Это подтверждается сотрудниками посольства России в Абхазии, посетившими вчера Гудаутский госпиталь, а также сотрудниками и руководством администрации президента и Министерством внутренних дел Республики Абхазия. Второе. Имело место традиционное абхазское гостеприимство, в данном случае со стороны администрации города Гудаута, на этот раз досадно превысившее норму. Инцидент был оперативно урегулирован при посредничестве администрации президента, МВД и Минздрава Республики Абхазия вместе с посольством Российской Федерации в Республике Абхазия. Третье».

На вопрос журналиста, встречались ли представители посольства с российскими врачами, посол ответил:

«Да, мой заместитель вчера посетил госпиталь и пообщался с руководителем бригады врачей и непосредственно с врачом». А на уточняющий вопрос, что говорит эта женщина, сказал, что не намерен раскрывать детали, ибо есть такое понятие, как вмешательство в частную жизнь. На вопрос о том, встречались ли сотрудники посольства с Темуром Возба, Двинянин ответил отрицательно и добавил:

«Собственно говоря, это внутреннее дело Республики Абхазия. Этим занимался лично министр внутренних дел уважаемый мной Дмитрий Сергеевич Дбар и руководитель администрации президента Алхас Алексеевич Квициниа. Повторю, инцидент урегулирован, врачи работают в штатном режиме».

Отдельно посол остановился на публикациях в Telegram-каналах и СМИ:

«К сожалению, не в первый раз вынужден обратиться к вам с просьбой не основываться на фейковых новостях скандального характера из Telegram-каналов типа Мандарин, Апельсин, Хурма, Фейхоа и прочих, нагло эксплуатирующих названия отличной абхазской плодово-фруктовой продукции. Я не читаю и не уважаю данные Telegram-каналы. Конкретный пример в материале агентства «Sputnik Абхазия» от 5 ноября под хлестким, но ложным названием «Посольство России проверит информацию о попытке изнасилования врача в Гудауте». Точная цитата посольства приводится лишь в конце материала. (Спасибо за это.) Процитирую то, что сказал наш пресс-секретарь: «Нами сейчас проверяется то, что было написано в социальных сетях. Пока проверка не завершена, более детальную информацию мы дать не можем. Также проверяется информация о том, было ли обращение со стороны врача или нет». Возникает вопрос, на каком же тогда основании «Sputnik Абхазия» в заголовке и первом абзаце ссылается на некую проверку посольством, цитирую, «попытки изнасилования», о которой ни слова не говорилось в ответе посольства... Данная информация затем была подхвачена другими российскими СМИ. «Аргументы и факты», кстати, вообще переврали весь материал, РИА Новости, «Московский комсомолец», ТАСС и так далее. Лично мне обидно за всех вас, дружно подхвативших скандальную, однако никоим образом не проверенную и не подтвержденную официальными лицами информацию. Посольство прекратит общение с теми журналистами и изданиями, которые будут печатать без перепроверки чушь из Telegram-каналов, Facebook и прочих анонимных и провокационных источников. Тем более, когда речь идет о гуманитарной помощи России заболевшим тяжелым вирусом гражданам Абхазии. Безусловно, я выступаю за свободу прессы, но я против ее использования в корыстных и антигуманных целях».

Поясним, что в этом году появился Telegram-канал «Мандарин», который стал публиковать компромат на отдельных абхазских политиков. Через несколько месяцев в пику ему появился Telegram-канал «Апельсин», взявшийся за других абхазских политиков. Справедливости ради надо сказать, что ранее ни одно, насколько нам известно, СМИ не прибегало ни к цитированию, ни вообще к обращению к публикациям этих каналов, они существовали как бы в разных реальностях, хотя наверняка большинство журналистов их читало. Но вот сейчас СМИ не удержались… Что касается «Хурмы» и «Фейхоа», то их Алексей Двинянин добавил, по-видимому, шутки ради.

Источник, знакомый с деталями произошедшего, на условиях анонимности сказал:

«Я тоже не верю в попытку изнасилования, как ее можно было бы квалифицировать в соответствии со статьей УК, но, как говорится, дыма без огня не бывает, и наверняка имело место то, что называется домогательством. Дело житейское, и дело, бытовавшее во все эпохи, особенно под воздействием алкогольных паров. Мы не относимся к тем странам, где дошли до судов из-за поглаженной коленки или слишком пристального взгляда мужчины; и тем не менее то, что раньше могло остаться лишь предметом перешептываний за спиной, благодаря современным средствам коммуникации, мгновенно может стать предметом грандиозного скандала. Тем более в ситуации, когда воедино сошлось столько кричащих факторов: госчиновник довольно высокого уровня, медик, приехавший на помощь стране из-за охватившей мир пандемии…»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия