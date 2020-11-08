Джо Байден обратился к американцам после победы на выборах

В субботу вечером, через несколько часов после того, как американские средства информации объявили о том, что Джо Байден набрал необходимые для победы на президентских выборах 270 голосов выборщиков, Джо Байден выступил с речью на митинге в Уилмингтоне, штат Делавэр, где находится штаб его избирательной кампании.

Обращаясь к американцам, Джо Байден заявил о том, что пришло время «залечивать» раны, что он намерен стать лидером, который «будет не разделять страну, а объединять». «Я понимаю тех , кто испытывает разочарование сегодня. Я сам проигрывал несколько раз. Но давайте дадим друг другу шанс, - призвал Байден сторонников Дональда Трампа. - Я обещаю, что я буду президентом, который не разделяет, а объединяет. Президентом, который видит не голубые и красные штаты, а Соединенные Штаты Америки».

Президент Дональд Трамп отказывается пока признать поражение на выборах. Его избирательный штаб обратился в федеральные суды в нескольких штатах, оспаривая законность процедур получения и подсчета бюллетеней, отправленных по почте. Отразятся ли исход этих дел на результатах выборов, непонятно. Штаб Трампа также требует пересчета голосов в Висконсине.

Руководители Республиканской фракции в Конгрессе не отреагировали на выступление Джо Байдена в качестве избранного президента страны. Исключением стал один из руководителей республиканского меньшинства в Палате представителей Стив Скалис, который написал в твиттере о том, что до тех пор, пока не будут приняты решения по серьезным судебным искам, итоги выборов нельзя признать окончательными.

При этом несколько законодателей-республиканцев, включая традиционных критиков Дональда Трампа, как например, Митт Ромни и Адам Кизингер заявили о том, что пришло время признать результаты выборов. Глава группы консервативных республиканцев-законодателей призвал президента Трампа продолжать борьбу.