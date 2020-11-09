Азербайджанские военные приблизились к Степанакерту, заявили в Карабахе

Бывший президент США республиканец Джордж Буш-младший поздравил демократа Джо Байдена с победой на выборах президента.

В заявлении, распространённом от имени Буша, говорится, что он 8 ноября говорил с избранным президентом, поздравил его и поблагодарил за выступление минувшим вечером, в котором Байден говорил о намерении объединить страну. "Хотя у нас есть политические разногласия, я знаю его как хорошего человека" - заявил бывший президент о Байдене.

Буш также отметил, что и президент Дональд Трамп провёл успешную кампанию, а голоса его избирателей будут услышаны. По мнению Буша, Трамп имеет право подавать иски в суд и добиваться пересчёта голосов, при этом бывший президент убеждён, что американцы могут быть уверены в честности выборов.

Буш был президентом США с 2001 по 2009 годы, ему на смену пришёл Барак Обама, в администрации которого Байден был вице-президентом.

Ранее Джо Байдена поздравил с победой ряд республиканцев - как правило, речь идёт о критиках Трампа, таких как сенатор Митт Ромни. Другие республиканцы поддерживают президента, который пока не признаёт своё поражение и намерен обратиться в суды с исками о пересчёте голосов или проверке действительности голосов в ряде штатов, где Байден лидирует с небольшим отрывом.

Байдена также поздравили лидеры многих стран мира. Среди них пока нет президента России Владимира Путина.

О победе Байдена накануне - спустя несколько дней после выборов - сообщили ведущие американские СМИ. Согласно предварительного подсчёта голосов, он набирает как минимум 279 голосов выборщиков при необходимых 270, а также лидирует в штатах Джорджия и Аризона, где итоги пока не подведены. Сразу в нескольких штатах разрыв между кандидатами очень небольшой - менее 1 процента. При этом по поданным голосам в масштабах всей страны Байден на данный момент опережает Трампа примерно на 4 миллиона - 75 миллионов против 71. Это соответственно первый и второй результат во всей истории выборов в США.

Через несколько часов после того, как американские средства информации объявили о грядущей победе Байдена, кандидат от демократов выступил с речью на митинге в Уилмингтоне, штат Делавэр, где находится штаб его избирательной кампании.​

Обращаясь к американцам, Джо Байден заявил о том, что пришло время "залечивать" раны, что он намерен стать лидером, который "будет не разделять страну, а объединять". "Я понимаю тех , кто испытывает разочарование сегодня. Я сам проигрывал несколько раз. Но давайте дадим друг другу шанс, – призвал Байден сторонников Дональда Трампа. – Я обещаю, что я буду президентом, который не разделяет, а объединяет".

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