Конь Бидзины

Как известно, москвичей испортил квартирный вопрос. А грузин испортил ноябрь 2003 года, когда под натиском демонстрантов рухнул прогнивший от «А» до «Я» режим Шеварнадзе.

Ноябрь 2003 года породил в Грузии нереалистичные ожидания – что, имея определенную поддержку, любую власть можно сменить без особых сложностей. Это значительно испортило дело оппозиции 2007-2009 годов, которая была так уверена в том, что Саакашвили не удержится, и так спешила, что в итоге тот досидел до 2012 года.

Сейчас в аналогичной ситуации оказалось теперь уже оппозиционное «Национальное движение» – их сторонники постоянно говорят о революции, о том, что «если соберется 100 000 человек, то Бидзина сбежит», и всегда делают отсылки туда, теперь уже в далекое прошлое – в 2003 год.

Нереалистичность ожиданий связана с тем, что 2003 год был возможен только в 2003 году. Прошло уже 17 лет, реальность изменилась до неузнаваемости, и от той страны, в которой легким движением руки можно было обвалить всю властную вертикально, уже давно ничего не осталось.

События воскресной ночи в Тбилиси показали с полной очевидностью – сменить власть или вынудить ее пойти на гибельные для себя изменения, чрезвычайно сложная задача, если перед вами – какое-никакое государство с какой-никакой полицией, с организованным государственным аппаратом, и с зарплатами, которые выплачиваются без опозданий.

Многие сторонники немедленной революции вспоминают известное всем изречение про то, что «революцию делает 2% активного населения». При этом забывают вторую его половину – «при молчаливой поддержке 90%».

Мне, как яростному противнику действующей власти, не очень приятно признавать, но у нас проблемы и с первым, и со вторым.

Как действует схема массовых уличных выступлений в Грузии? Первый день акции – 15-20 тыс. человек. Второй день – 10-15 тыс. Третий день 5-10 тыс. Четвертый – до 5000. К концу недели акция на проспекте Руставели идет в сопровождении автомобильного движения, что является наглядным показателем краха. Если вы проводите акцию, но вас так мало, что вы не можете блокировать движение – все, бери шинель, иди домой.

Могу сказать с полной определенностью – количества народа, которые оппозиция выводит на улицы, немало для демонстрации протеста в такой небольшой стране как Грузия. Но этого совершенно недостаточно для ее смены. Окно революции должно открыться само собой, и непременным условием этого является полная потеря легитимности и отсутствие даже 5% сторонников.

И вот тут мы подходим, по сути, к главной проблеме потенциальной революции – к пункту про 90% молчаливой поддержки. Вот ее как раз у нее и нет. Есть 50%, но и этого недостаточно.

В этом контексте много на первый взгляд непонятного – как такое возможно? За счет чего совершенно некомпетентный режим, который к тому же окружил себя циниками и мерзавцами высшей категории, держится на плаву, при этом, не будучи диктатурой? Очевидно, что «Мечта» позволяет себе силовые действия только когда количество митингующих начинает драматически сокращаться. Там, где на площади стоят хотя бы 10 000 человек, спецназ даже близко не подходит.

В чем же тогда секрет? У многих яростных сторонников оппозиции есть неправильное представление о том, кто является сторонником правящей партии. Часто можно услышать, что паства «ГМ» – это коррупционеры, лентяи, воры и бездельники.

«Они все хотят воровать, а Миша им этого не позволял», – говорят они. В определенном смысле, это правда, но эти лишь часть правды. В реальности же электроральной основой «Мечты» является совершенно полностью управляемая аудитория – сотрудники госсектора и крупных компаний, богатеющих на государственных тендерах.

Их не надо обманывать – они сами обманываться рады. Вы можете рассказывать им совершенно ужасные истории о том, что из себя представляет власть – они вас не послушают. И вовсе не потому, что они вам не поверят, а потому, что они и без вас знают, с кем имеют дело. Все, что вы им расскажете – это будет мелочь по сравнению с тем, что они видят каждый день без вас.

Их не надо запугивать и заставлять за кого-либо голосовать – они сами бегут первым, со своей многочисленной родней, на избирательные пункты. Ради сохранения своих грошовых зарплат и мелких льгот на фоне тотальной безработицы, особенно сейчас, в период пандемии.

Могу привести несколько примеров, которые наглядно свидетельствуют о том, что они голосуют исключительно по приказу. В 2016 году «Мечта» победила во всех мажоритарных округах – кроме одного. По совершенной и абсолютной случайности, избиратели «Мечты» решили подумать о политическом разнообразии именно в том округе, где баллотировалась формально независимая Саломе Зурабишвили.

Конечно, это совпадение. А вы что думали? Теперь второй – в одном из районов Тбилиси баллотируется один из представителей «Мечты», который, скажем так, неоднозначен, даже по их партийным меркам. Спрашивается: как может оправдать себя человек, который за него голосует? Но все намного проще. Он не собирается себя оправдывать. Начальство сказало «надо, Вася» – значит, будем голосовать за кого надо. Никаких вопросов… Главное, чтоб зарплату вовремя платили.

Даже если завтра Бидзина выдвинет кандидатом в депутаты коня – они проголосуют и за него. Потом будут оправдываться: «Не, ну мне, конечно, не нравится конь-депутат, да и вообще коням в политике делать нечего, но – кого тогда? 7 ноября, Гиргвлиани, откусанные груди? Нет уж, лучше пусть будет конь».

При этом – самое важное – большинство из них совершенно нормальные люди. Никакие не воры, не лентяи и не коррупционеры, честно ходят на работу, ничего не крадут, дорогу переходят на красный свет, и в обычной жизни абсолютно современные и цивилизованные люди.

Именно они – настоящая электоральная опора, готовая голосовать за коня, лишь бы не разозлить начальника. Плюс к этому, 10-15% населения, одержимые антимишисты, создают этой покорной массе идеологическое обоснование.

Все остальное – купленные, ворованные, запуганные – это лишь мелочь, которая, по большому счету, ничего не меняет.

Вот и получается 40-45% железного электората, который у «Мечты» будет всегда и при любых условиях. До тех пор, пока государство способно платить зарплаты.

В этом свете смена власти в наше время – задача куда более тяжелая, чем в 2003 году.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции