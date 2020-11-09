Обожаемая трубка и жертвы красного террора

На одной из старейших улиц Цхинвала – Осетинской – появилось граффити с изображением сталинской трубки, из которой идет дымка в виде имен и фамилий репрессированных представителей югоосетинской интеллигенции.

Еще недавно эта улица носила имя Карла Маркса. Не так давно ее переименовали в Осетинскую. Как говорят старожилы Цхинвала, новое название полностью отражает ее суть: на этой улице жили известные педагоги, писатели, цвет осетинской интеллигенции. Многие из них стали жертвами сталинских репрессий.

Этим выдающимся людям, «которых перемололо в табак для одной обожаемой в Осетии трубки», и посвящено граффити молодых художников – представителей творческой лаборатории арт-пространства «Южный Портал». На своей странице в социальной сети они написали: «г. Цхинвал, ул. Осетинская. Место массового проживания осетин в городе, пожалуй, последняя улица, где еще сохранились дореволюционные жилые дома. Улица, где проживало много выдающихся людей, которых перемололо в табак для одной обожаемой в Осетии трубки в годы красного террора. Рухсаг ут».

К стрит-арту художники обращаются не первый год. Правда, до сих пор они главным образом изображали известных цхинвальцев.

Югоосетинский общественник Алан Парастаев первым оценил работу, так как граффити рисовали напротив – на стене старого дома. Он назвал это «прорывом» за выбранную тематику:

«Они ночью работают, и попросили меня подключиться к электричеству. Я даже не спросил у них, на какую тему они рисуют. Думал, утром посмотрю, а утром увидел и очень удивился. Мой дом находится напротив и, к сожалению, у них в этих списках, в дыму, нет, например, Фарниона (поэт), который жил в моем доме и который тоже был репрессирован, нет моей тети – Джиоевой. Правда, она осталась жива. Но, тем не менее, мне кажется, что это прорыв в сознании и очень приятно, что молодежь эту тему поднимает. Потому что ситуация в плане отношения к сталинизму у нас, конечно, аховая и неестественная: ни плохая, ни хорошая, а просто неестественная для народа, который так много потерпел от этого явления. Родственники со стороны матери – большинство их было репрессировано. Например, ни дедушка на самом деле не находится на кладбище под могильной плитой, ни многие другие родственники, ни дядя. Они все были расстреляны, а где похоронены, неизвестно».

Все они, говорит общественник, были участниками революционных процессов:

«Со стороны отца у меня все были предприниматели, буржуи, и из них никто практически не был репрессирован. А вот именно коммунисты… В том то и феномен Сталина, что он репрессировал всех своих, убивал всех своих. И это нам почему-то кажется популярной идеей у большинства населения.

– Почему у нас до сих пор Сталин ассоциируется с чем-то хорошим, а не с тем, к примеру, что был фактически вырезан цвет осетинской интеллигенции?

– Ничего, кроме как объяснить это тем, что на самом деле не Сталина восхваляем, не реального персонажа исторического, а некий миф, некоего еще одного героя Нартского эпоса, которого мы сами выдумали, который хороший, который правильный, который осетин и который играл роль в мировой истории. Например, его национальность. Нигде, ничем никогда не подтверждено, нет ни одного документа, где написано, что он по национальности осетин. Единственное, великий поэт Осип Мандельштам написал вот это стихотворение, что у него «широкая грудь осетина». Мы это сами придумали, мы себя этим тешим, и, скорее всего, это некая социопсихология выражается в таком построении мифического образа Сталина».

Один из организаторов «Южного Портала», Коста Джиоты говорит, что все получилось спонтанно – решили и нарисовали:

«Все это витало в воздухе, и мы подумали, что будет неплохо. В принципе, и в медиа, и везде это постоянно мелькает, и очень много у нас людей, от этого пострадавших, очень много той же интеллигенции, которой это коснулось: видных людей, которые, скажем, Осетии бы пригодились. И учитывая эту всю истерию вокруг этой личности, как у нас ее боготворят… Я лично сторонник такого мнения, что вот есть же такая фраза: о мертвых либо хорошо, либо ничего. Но есть еще: либо хорошо, либо правду. Я сторонник того, чтобы говорить и о хорошем, и о плохом. Никто не отменяет его заслуги, масштаб его личности и все остальное, но в рамках нашего маленького общества и государства есть у него и такое место, о котором, мне кажется, мы должны знать.

– У сталинистов есть такая известная шутка, что чем моложе блогер, чем моложе человек, тем больше он пострадал от Сталина.

– Это их право, их мнение – на вкус и цвет все фломастеры разные... Просто повторюсь: мне кажется, что вот этот рисунок, он уместен и он должен быть, потому что у нас, в принципе, о тех временах, о тех людях, которые пропали и которых все это коснулось, не принято говорить. Они незаслуженно забыты».

Историк и начальник отдела охраны памятников при Министерстве культуры Нелли Табуева в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что ей «понравилось то, что ребята сделали»:

«Мне вообще нравится, что они делают, они работают над памятью, чтобы память не уходила. В этом смысле это как напоминание для тех, кто не знает: вот, прошли какие-то совсем молодые школьники и они об этом узнали лишний раз. И не забывают, и не будут забывать… То, что они значимых наших людей изображают – это все хорошо. Поэтому я приветствую такие граффити, тем более сейчас, когда у нас объявлен год геноцида и, в принципе, это тоже был геноцид… Это даже очень символично, потому что эта улица – улица многих старых интеллигентов. Как-то была у нас даже такая хорошая идея, этот старый музей, который сейчас просто так стоит, сделать из него музей осетинской литературы, всех тех, кто жили здесь, особенно известные наши писатели. И очень многие из них пострадали. Поэтому именно на этой улице это очень символично».

В республике, где не отмечают День памяти жертв политических репрессий, где нет ни одного мемориала этим людям, скромное граффити молодых художников уже назвали первым памятником репрессированным в Южной Осетии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия