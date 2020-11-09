Строительство пешеходного моста в приграничной территории через реку Псоу, который связал абхазский поселок Аибга с Адлерским районом Краснодарского края, в Абхазии расценили, как нарушение территориальной целостности. Лидеры объединенной оппозиции требуют от правительства объяснения, как такое могло случиться? А в парламенте обсуждают ситуацию с представителями МИДа и Службы государственной безопасности.

В российских СМИ появилась информация о том, что в Сочи построили новый пешеходный мост, который соединил «жизненно важные объекты социальной инфраструктуры Нижнешиловского сельского округа с одним из самых отдаленных населенных пунктов Сочи. Подвесной мостовой переход построили за один месяц. На обоих берегах Псоу установили опоры, через реку натянули стальные тросы, на которых закрепили дощатое покрытие», – об этом сообщили «Кубанские новости». Там же поясняется, что «по словам местных жителей, надежного моста здесь не было около 20 лет. Чтобы попасть в магазин или почтовое отделение, приходилось преодолевать расстояние около 25 км в одну сторону. Теперь расстояние сократилось до 4 км».

«Самым отдаленным населенным пунктом Сочи», как его именуют в российских СМИ, является высокогорный поселок Аибга, который находится на территории Республики Абхазия. Все, что связано с Аибгой, остро воспринимается в Абхазии, любые действия расценивают, как покушение на территориальную целостность со стороны России. Вот и информация о строительстве моста вызвала в Абхазии негативную реакцию, которую отразили в своем заявлении оппозиционные политики.

Обращение к властям республики подписали четыре лидера объединенной оппозиции: Тимур Гулия (председатель ветеранской организации «Аруаа»), Аслан Барциц (председатель политической партии «Форум народного единства Абхазии»), Виталий Габниа (председатель политической партии «Апсны») и Адгур Ардзинба (председатель «Абхазского народного движения»).

Опасения и требования оппозиции по ситуации в Аибге прокомментировал Тимур Гулия, который, в частности, заявил, что строительство пешеходного моста в приграничной территории не может осуществляться без согласия правительства Абхазии:

«Граница между союзным государством Российской Федерацией и Республикой Абхазия проходит по реке Псоу. Любые строительные и монтажные работы в приграничных зонах, по реке Псоу имеется в виду, со стороны Российской Федерации, либо со стороны Республики Абхазия, тем более строительство моста, должны быть согласованы между нашими странами официально, на уровне правительств, что не было сделано. На мой взгляд, тут нарушение государственной границы и территориальной целостности Республики Абхазия в связи с тем, что построили новый мост, висячий мост, который там не должен быть ни по каким параметрам, ни по каким стандартам межгосударственных отношений. Тем не менее, мост появился».

В своем заявлении лидеры оппозиции обращаются к правительству Абхазии, пограничной службе, Службе государственной безопасности с вопросом: «Насколько строительство моста через приграничную реку Псоу правомочно и как такое могло произойти?» Но ответа на свой вопрос они пока не получили.

Тимур Гулия сообщил, что неоднократно бывал в поселке Аибга и хорошо знает, какая у жителей ситуация. Речь идет о нескольких домах, в которых живут россияне, прописанные в Адлерском районе Краснодарского края. Необходимости строить пешеходный мост, по словам Тимура Гулия, не было, потому что через реку Псоу есть бетонный мост, по которому жители Аибги могут попасть в свои дома:

«Там есть бетонный мост, который беспрепятственно пересекают жители этого поселка. На Аибге, на абхазской стороне, со стороны Адлерского района, после чего они встречаются с погранзаставой Республики Абхазии, где проходят проверку документов и без таможенных проверок спокойно заезжают в свою деревню, где у них, если не ошибаюсь, около 17 домов дачного типа. Они там выращивают сельскохозяйственные культуры, мед, развито скотоводство, и возвращаются в Адлерский район, где они все прописаны. Я туда приезжал, когда работал в администрации Гагрского района, но юрисдикции Гагрского района Республики Абхазия там нет, так как там нет главы села, участкового милиционера там тоже нет, и почтовое отделение отсутствует».

Тимур Гулия считает, что правительство Абхазии должно инициировать переговоры и определить статус жителей поселка Аибга:

«Мы демаркацию государственной границы, к сожалению, еще не произвели в этом месте. Нужно будет сесть за стол переговоров по данной тематике и определиться со статусом жителей этого села. Территория однозначно принадлежит Абхазии, это – не обсуждается. Любой посетитель может увидеть невооруженным глазом, что эта территория находится на стороне Республики Абхазия, за рекой Псоу. Единственное, что меня волнует, – это статус жителей этого поселения. Эта тема требует обсуждения».

Сегодня в парламенте Абхазии проходило заседание депутатов с участием представителей Службы государственной безопасности и Министерства иностранных дел, на котором обсуждалась ситуация, связанная со строительством моста в поселке Аибга. Встреча была закрытая и журналистов на нее не позвали, пока никакой информации об этой встрече нет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия