Алиев заявил, что статус Нагорного Карабаха «ушёл к черту, провалился»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорит, что в заявлении, подписанном Баку, Ереваном и Москвой, нет ни единого слова о статусе Нагорного Карабаха.

«Хочу отметить, довести до моего дорогого народа еще один вопрос. Вы, наверное, обратили внимание на то, что в данном заявлении нет ни единого слова о статусе Нагорного Карабаха! Где же требования армянской стороны о том, что Нагорному Карабаху должна быть предоставлена независимость? Когда я предложил им автономию, они не согласились, сказали, что нет, это – «независимое государство». Они уже много лет живут, как «независимое государство» и должны получить независимость от Азербайджана. Ни слова нет, Пашинян. Что же случилось? Что это, Пашинян? Наверное, на протяжении многих лет это останется притчей во языцех. Что случилось, Пашинян, ты собирался проложить дорогу в Джебраил. Плясал, что же со статусом? Статус ушел к черту, провалился, разлетелся в пух и прах, нет его и не будет. Пока я являюсь Президентом, не будет», – заявил Алиев, которого цитирует агентство Trend.

Азербайджанский лидер отметил, что Никол Пашинян «был вынужден подписать это заявление».

«Мы сломали хребет Армении освобождением Шуши, освобождением 9 ноября 72 населенных пунктов и освобождением с 27 сентября по настоящее время около 300 населенных пунктов. Пашинян вынужден подписать это заявление. Но в крайне беспомощном, плачевном состоянии. Я же подписал это заявление с чувством большой радости и гордости, так как оно кладет конец многолетней оккупации. Данное заявление позволяет освободить без крови все еще находящиеся под оккупацией наши другие районы – Агдамский, Лачинский, Кельбаджарский. Установлен короткий срок, данные районы возвращаются до конца этого месяца. Это – большое счастье», – сказал он.