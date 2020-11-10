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Саломе Зурабишвили: «У мира и стабильности нет альтернативы!»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своём Twitter-аккаунте прокомментировала соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
«На Кавказе начинается новая эра. Поздравляю наших друзей, Армению и Азербайджан с окончанием трагической войны и благодарю всех посредников. Мои соболезнования семьям погибших. У мира и стабильности нет альтернативы!», - написала Зурабишвили, указав на возможность сотрудничества между Грузией, Арменией и Азербайджаном.
- Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в составе миротворческих сил будут и турецкие военные.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- В документе речь идёт о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
- Президент Армении Армен Саркисян заявил, что безотлагательно инициирует политические консультации. Он узнал о соглашении по Карабаху из СМИ.
- В Ереване прошел стихийный митинг, участники которого выступили против соглашения о прекращении войны. Они ворвались в здание парламента Армении и в дом правительства.
- Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян, которого избили протестующие в Ереване, доставлен в больницу.
Другие новости дня
Алиев заявил, что статус Нагорного Карабаха «ушёл к черту, провалился»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорит, что в заявлении, подписанном Баку, Ереваном и Москвой, нет ни единого слова о статусе Нагорного Карабаха.
«Хочу отметить, довести до моего дорогого народа еще один вопрос. Вы, наверное, обратили внимание на то, что в данном заявлении нет ни единого слова о статусе Нагорного Карабаха! Где же требования армянской стороны о том, что Нагорному Карабаху должна быть предоставлена независимость? Когда я предложил им автономию, они не согласились, сказали, что нет, это – «независимое государство». Они уже много лет живут, как «независимое государство» и должны получить независимость от Азербайджана. Ни слова нет, Пашинян. Что же случилось? Что это, Пашинян? Наверное, на протяжении многих лет это останется притчей во языцех. Что случилось, Пашинян, ты собирался проложить дорогу в Джебраил. Плясал, что же со статусом? Статус ушел к черту, провалился, разлетелся в пух и прах, нет его и не будет. Пока я являюсь Президентом, не будет», – заявил Алиев, которого цитирует агентство Trend.
Азербайджанский лидер отметил, что Никол Пашинян «был вынужден подписать это заявление».
«Мы сломали хребет Армении освобождением Шуши, освобождением 9 ноября 72 населенных пунктов и освобождением с 27 сентября по настоящее время около 300 населенных пунктов. Пашинян вынужден подписать это заявление. Но в крайне беспомощном, плачевном состоянии. Я же подписал это заявление с чувством большой радости и гордости, так как оно кладет конец многолетней оккупации. Данное заявление позволяет освободить без крови все еще находящиеся под оккупацией наши другие районы – Агдамский, Лачинский, Кельбаджарский. Установлен короткий срок, данные районы возвращаются до конца этого месяца. Это – большое счастье», – сказал он.
- Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в составе миротворческих сил будут и турецкие военные.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- В документе речь идёт о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
- Президент Армении Армен Саркисян заявил, что безотлагательно инициирует политические консультации. Он узнал о соглашении по Карабаху из СМИ.
- В Ереване прошел стихийный митинг, участники которого выступили против соглашения о прекращении войны. Они ворвались в здание парламента Армении и в дом правительства.
- Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян, которого избили протестующие в Ереване, доставлен в больницу.
Кремль опубликовал текст заявления Алиева, Пашиняна и Путина
Текст заявления о прекращении военных действий в Карабахе опубликован на официальном сайте Кремля.
Ранее документ опубликовали армянские СМИ. Тексты практически идентичны.
- В документе, опубликованном на сайте Кремля, указано: «Агдамский район возвращается Азербайджанской Республике до 20 ноября 2020 года». В опубликованном армянскими СМИ заявлении говорится: «Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года».
- В пункте заявления, опубликованного на сайте российского президента, дополнительно говорится о том, что Лачинский коридор «остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации».
- В кремлёвской версии документа, в пункте об обмене военнопленными дополнительно указан термин «заложники».
- В пункте о вопросе транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой указано «Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения» (версия Кремля) и «Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение» (версия армянских СМИ).
Российские СМИ подчёркивают, что в опубликованном Кремлём тексте не упоминается Турция. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что к российским военным в регионе присоединятся турецкие военнослужащие.
Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации
(текст, опубликованный на сайте Кремля)
Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, Премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и Президент Российской Федерации В.В.Путин, заявили о следующем:
1. Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях.
2. Агдамский район возвращается Азербайджанской Республике до 20 ноября 2020 года.
3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
4. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.
5. В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.
6. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации.
По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.
Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.
7. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.
8. Производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.
9. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.
По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.
Пашинян обвинил протестующих в краже компьютера и духов из его резиденции
Во время ночного погрома в резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна были украдены компьютер, часы, духи, водительские права и другие предметы.
Об этом глава армянского правительства сообщил на своей странице в Facebook. «И все это, конечно же, «во имя Родины»», – написал Пашинян.
Сегодня же премьер-министр заявил, что на принятии Арменией совместного заявления с РФ и Азербайджаном о прекращении огня в Нагорном Карабахе настояла армия.
«Я принял решение после того, когда армия продолжительное время утверждала о необходимости подобного шага. Армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны, и имеем проблемы», – сказал Пашинян.
Глава армянского правительства указал также на проблемы в войсках. Он, в частности, сказал о нескольких десятках случаев, когда население конкретных районов не позволяло военным передислоцировать войска, о проблемах с призывом, низком уровне боеспособности ополченцев, случаях дезертирства.
«Мы оказались в ситуации, когда альтернативы подписанию соглашения не существовало», – сказал премьер Армении.
- Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в составе миротворческих сил будут и турецкие военные.
- В опубликованном СМИ тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- В документе речь идёт о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
- Президент Армении Армен Саркисян заявил, что безотлагательно инициирует политические консультации. Он узнал о соглашении по Карабаху из СМИ.
В Грузии выявили 2970 новых случаев коронавируса, 22 пациента скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 521. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 22 пациента.
За последние сутки в Грузии выявлено 2970 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это – рекордный суточный показатель за все время эпидемии.
По данным правительства Грузии, общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 63 650, – сообщили в правительстве Грузии.
Динамика новых случаев за ноябрь:
- 1 ноября – 1791;
- 2 ноября – 1852;
- 3 ноября – 1943;
- 4 ноября – 2295;
- 5 ноября – 2401;
- 6 ноября – 2775;
- 7 ноября – 2859;
- 8 ноября – 2901;
- 9 ноября – 2927;
- 10 ноября – 2970.
Число активных случаев коронавируса – 15 713, из них 4709 пациентов лечатся в клиниках, 3066 – в COVID-гостиницах, 7938 – на дому. За 24 часа выздоровели 2348 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 47 390.
- С 10 ноября в семи крупных городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти) введены ограничения на передвижение граждан в ночные часы (с 22:00 до 05:00). Запрет касается как пешеходов, так и транспортных средств.
Президент Армении, узнав о соглашении по Карабаху из СМИ, инициировал политические консультации
Президент Армении Армен Саркисян заявил, что безотлагательно инициирует политические консультации.
В заявлении, опубликованном на официальном сайте президента, Саркисян отметил, что узнал из прессы о том, что президентами России и Азербайджана подписано заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
«Из прессы я узнал также об условиях прекращения войны. Относительно этого документа со мной, как с президентом Республики, каких-либо совещаний или обсуждений, к сожалению, не было, ни в каких переговорах я не участвовал.
Урегулирование Карабахского конфликта – вопрос общенационального значения и важности. Любой касающийся жизненных интересов безопасности и прав Армении, Арцаха [Нагорного Карабаха], всего армянского народа шаг, действие, принятие любого решения, тем более, подписание какого-либо документа должно быть предметом всесторонних консультаций и обсуждений», – заявил Армен Саркисян.
Президент Армении подчеркнул, что «судьба Арцаха, следовательно, армянского народа, может решаться только учитывая наши общенациональные интересы и только на основании общенационального консенсуса».
«Учитывая обусловленную сложившейся ситуацией глубокую озабоченность большой массы народа, безотлагательно инициирую политические консультации с целью в кратчайшие сроки согласовать решения, вытекающие из нашей повестки защиты общенациональных интересов. Как президент Республики, в этот важнейший момент сохранения нации считаю формирование общенационального единства своей актуальной миссией. Надеюсь, что в десятидневный срок всем нам удастся сформировать такое единство, в условиях которого я буду считать, что использовал возможности своего служения родине», – заявил президент Армении Армен Саркисян.
- Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в составе миротворческих сил будут и турецкие военные.
- В опубликованном СМИ тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- В документе речь идёт о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
- Армения официально перешла на парламентскую форму правления в 2018 году - со вступлением в должность нового президента, Армена Саркисяна.
Спикер парламента Армении госпитализирован, его оперируют
Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян, которого избили протестующие в Ереване, доставлен в больницу, сообщил в Facebook пресс-секретарь аппарата премьер-министра Эдурад Агаджанян.
«У него есть травмы. К счастью, опасности для жизни нет», – написал Агаджанян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прямого эфира в Facebook заявил, что жизни Мирзояна в данный момент опасность не грозит, но его сейчас оперируют.
«Арарат Мирзоян - один из тех людей, кто со слезами на глазах принял или же не принял это решение. В нашей политической команде нет никого, кто бы принял это решение без слез, а какие-то мерзавцы нападают на Арарата Мирзояна и его ребенка, какой-то негодяй, который за последний год не смог удовлетворить свое желание избить человека», – сказал премьер.
«Мы должны готовиться к мести, по отношению к коррумпированным, олигархическим негодяям, грабителям этой страны, ворующим хлеб у солдат, ворующим оружие у солдат, мы вели себя неправильно, я прошу прощения за это и призываю всех граждан, которые понимают, что происходит, готовиться к мести», – также отметил премьер-министр.
Пашинян также сообщил, что думает об организации митинга в ближайшее время, пишет «Радио Азатутюн».
«Продающие родину, за деньги продающие освобожденные территории не достигнут успеха, это исключено. Ваши дворцы будут возвращены народу. Призываю достойных граждан быть готовыми, мы пойдем за устроившими дебош и их шефами, за коррупционной частью АРФД, за грабителями из РПА, ППА, за дезертиром из «Отечества», оставившего пост и сбежавшего, который должен быть осужден за дезертирство», – сказал он.
- 9 ноября президент Азербайджана, премьер-министр Армении и президент России подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий с 10 ноября 2020 года.
- Согласно заявлению, Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации.
- Минобороны России сообщило, что самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 в Нагорный Карабах уже отправились 1 960 военнослужащих, 470 единиц военной техники. В оборонном ведомстве России также отметили, что командование миротворческой операцией будет располагаться в районе города Степанакерт.
Никол Пашинян: «Другого выхода, кроме подписания заявления, не было»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что был вынужден подписать соглашение по Карабаху.
«Решение принято в результате анализа военной ситуации и на основе оценок людей, которые лучше всех знакомы с военной ситуацией. Мы должны понять, что наша армия сражалась против террористов, второй армии НАТО и армии Азербайджана», - отметил он.
«Другого выхода, кроме подписания заявления, не было. Сейчас я не могу сказать, почему так произошло, чтобы не ставить под угрозу жизнь многих людей. Это будет иметь прямое влияние на боевые действия», - сказал Пашинян.
Как передает русская служба Би-би-си, он раскритиковал протестующих, которые громят здание парламента и избили спикера парламента, заявив, что «таким образом они наносят удар по находящимся на фронте военным».
Российские миротворцы уже выехали в Карабах – НТВ
Российский телеканал НТВ сообщил, что «российские миротворцы уже выдвинулись в Нагорный Карабах».
«Это 1960 человек и несколько сотен единиц техники. Военных доставляют в регион самолётами Ил-76 из аэропорта Ульяновска. Миротворцы останутся в Карабахе на 5 лет с автоматическим продлением, если против этого не выступят стороны», – сказано в сообщении. Опубликованы и видеокадры колонны миротворцев.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании с президентами России и Азербайджана заявления о прекращении войны в Карабахе. Он отметил, что подписал заявление, «основываясь также на уверенности, что в создавшейся ситуации – это лучшая возможная развязка».
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останавливаются на занятых ими позициях, а в регионе «развертывается миротворческий контингент Российской Федерации».
- По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, в составе миротворческих сил будут и турецкие военные.
Арутюнян заявил, что дал согласие на прекращение войны «во избежание полной потери Арцаха»
Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сообщил, что весь день обсуждал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном шаги по прекращению боевых действий.
Арутюнян на своей странице в Facebook написал, что также заранее провел обсуждения с Национальным собранием Карабаха и получил согласие подавляющего большинства депутатов.
«Учитывая нынешнее тяжелейшее положение и во избежание дальнейших многочисленных жертв и полной потери Арцаха, я дал свое согласие на то, чтобы как можно скорее остановить войну. Что касается подписанного заявления, то его я подробно затрону позже», – написал Арутюнян.
Как пишет «Радио Азатутюн», карабахский лидер выразил свои глубокие соболезнования и гордость за павших бойцов. Арутюнян заверил, что еще будет время вести диалог относительно будущих действий с родными погибших, а также военными.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании с президентами России и Азербайджана заявления о прекращении войны в Карабахе. Он отметил, что подписал заявление, «основываясь также на уверенности, что в создавшейся ситуации – это лучшая возможная развязка».
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останавливаются на занятых ими позициях, а в регионе «развертывается миротворческий контингент Российской Федерации».
- В центре Еревана в эти минуты проходит стихийный митинг. Протестующие, недовольные подписанием соглашения с Азербайджаном и Россией, ворвались в здание дома правительства.
Алиев: в составе миротворческих сил будут и турецкие военные
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к народу.
Как пишет русская служба Би-би-си, Алиев заявил, что соглашение о прекрашении войны отвечает интересам народов как Азербайджана, так и Армении.
По словам азербайджанского лидера, в составе миротворческих сил будут и турецкие военные.
Алиев перечислил условия соглашения и обьявил это победой в карабахской войне.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании с президентами России и Азербайджана заявления о прекращении войны в Карабахе. Он отметил, что подписал заявление, «основываясь также на уверенности, что в создавшейся ситуации – это лучшая возможная развязка».
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останавливаются на занятых ими позициях, а в регионе «развертывается миротворческий контингент Российской Федерации».
- В центре Еревана в эти минуты проходит стихийный митинг. Протестующие, недовольные подписанием соглашения с Азербайджаном и Россией, ворвались в здание дома правительства.
Путин: азербайджанские и армянские силы в Карабахе остановятся на занятых ими позициях
Президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останавливаются на занятых ими позициях.
«Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации», - подчеркнул президент РФ, говоря о подписанном им с президентом Азербайджана и премьером Армении совместном заявлении.
Договоренность о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе предполагает также обмен военнопленными и телами погибших, пишет ТАСС.
«Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших», – сказал российский лидер.
- Ранее «Арминфо» опубликовало текст заявления, подписанного лидерами Армении, Азербайджана и России.
- Никол Пашинян отметил, что подписал заявление, «основываясь также на уверенности, что в создавшейся ситуации – это лучшая возможная развязка».
В Ереване стихийный митинг, протестующие ворвались в дом правительства
В центре Еревана в эти минуты проходит стихийный митинг. Протестующие, недовольные подписанием соглашения с Азербайджаном и Россией, ворвались в здание дома правительства.
Трансляцию с места событий ведет сайт News.am
Как пишет «Интерфакс», протестующие сорвали табличку с личного кабинета премьер-министра Пашиняна.
«Где Никол, где этот предатель?» - кричат демонстранты. Звучат оскорбления и требования немедленной отставки.
Заявление Алиева, Пашиняна и Путина о прекращении войны
Агентство «Арминфо» публикует полный текст заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе, подписанного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.
Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, Премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и Президент Российской Федерации В.В.Путин, заявили о следующем:
1. Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях.
2. Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года.
3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
4. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.
5. В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.
6. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.
Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.
7. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.
8. Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.
9. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.
По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.
Пашинян сообщил о подписании с Путиным и Алиевым заявления о прекращении войны в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании с президентами России и Азербайджана заявления о прекращении войны в Карабахе.
«Текст заявления очень болезнен лично для меня и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией», – написал Пашинян на своей странице в социальной сети Facebook.
Как пишет «Интерфакс», Пашинян отметил, что подписал заявление, «основываясь также на уверенности, что в создавшейся ситуации – это лучшая возможная развязка».
«Это не победа, но нет поражения, пока ты сам себя не признал побежденным. Мы никогда себя не признаем побежденными, и это должно стать началом эры нашего национального сплочения, возрождения. Мы должны проанализировать годы нашей независимости, чтобы спланировать наше будущее и не повторять ошибок прошлого», – заявил Пашинян.
- Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с конца сентября. За это время стороны неоднократно объявляли о перемириях, но ни разу не смогли продержаться и суток.
В Батуми оппозиция продолжает акцию протеста, несмотря на комендантский час
В Батуми, как и в Тбилиси, оппозиция проводит акцию гражданского неповиновения в центре города с участием нескольких сотен человек. Они отказались покидать акцию после 22 часов, когда начал действовать установленный правительством для превенции распространения коронавируса комендантский час, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Тбилиси акция протеста продолжается возле парламента Грузии, в ней участвует около 300 человек – это гражданские активисты, политические лидеры и сторонники оппозиционных партий. На акции уже были задержаны трое гражданских активистов за попытку пронести на территорию у парламента дрова.
А в Батуми акция неповиновения проходит возле здания дома правительства. «Лично я не подчиняюсь этому политическому решению, и мы будем здесь сегодня, после 22:00», - заявил на митинге протеста в Батуми представитель партии «Единое национальное движение» Мирдат Камададзе. По его словам, представители партии и граждане отказываются соблюдать ограничения, связанные с передвижением, и продолжают протестовать.
«Спасибо за стойкость и непоколебимость тех, кто борется за свободу, за украденные выборы. Правительство использует против нас тысячи незаконных методов, одним из которых является введение комендантского часа в 22:00, что является чисто политическим решением и не имеет ничего общего с борьбой с коронавирусом. Никто из лиц, принимающих решения, не объяснит гражданам Грузии, почему они ограничивают их основные права. Если «ковид» не был опасен вчера, после 22:00, то чем он опасен сегодня? Поэтому мы вчера и сегодня неоднократно заявляли, что не подчиняемся этому политическому решению и собираемся быть здесь и после 22:00», - сказал Камададзе.
Политик подчеркнул, что многие люди решили остаться на акции, при этом все приняли это решение в индивидуальном порядке. «Да, штраф высокий, 2000 лари, но свобода дороже. Если мы откажемся от нашей свободы, то они обязательно наложат на нас еще большие регуляции», - сказал Мирдат Камададзе.
- Согласно объявленным ЦИК Грузии официальным предварительным итогам выборов 31 октября, в парламент проходят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные. Правящая партия «Грузинская мечта», согласно данным ЦИК, получила 48% голосов и после получения хотя еще одного мажоритарного мандата будет обладать большинством в парламенте. Между тем оппозиционные партии надеялись на победу на выборах и на формирование коалиционного, многопартийного правительства, что стало бы, по их мнению, шагом вперед для развития демократии в стране.
- Оппозиция считает, что правящая партия получила около 8% голосов благодаря фальсификации выборов и указывает на многочисленные нарушения во время процесса голосования и подсчета голосов. ЦИК признает нарушения, однако заявляет, что даже их исправление не повлияет значительно на итоги выборов. В ответ оппозиция готовит судебные иски, требует повторных выборов и отставки главы ЦИК.
- Между тем в правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что международные наблюдательные миссии подтвердили, что выборы прошли в свободной и конкурентной обстановке с соблюдением основных гражданских свобод.
Президент США Дональд Трамп уволил министра обороны Марка Эспера
Президент США Дональд Трамп уволил министра обороны США Марка Эспера. Решение вступило в силу немедленно.
Исполняющим обязанности главы оборонного ведомства США стал Кристофер Миллер, директор Национального центра по борьбе с терроризмом.
Президент Трамп, отказывающийся признать итоги президентских выборов, победителем которых признан Джо Байден, не объяснил причину увольнения главы Пентагона.
Президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заболел коронавирусом. «Несмотря на все карантинные меры, я получил положительный тест», – написал он в твиттере.
По словам Зеленского, он чувствует себя хорошо и намерен продолжать работу, находясь в самоизоляции.
Сегодня же стало известно, что коронавирус диагностировали у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
По последним данным, с начала пандемии на Украине зафиксировано почти 470 тысяч случаев COVID-19. Умерли более восьми с половиной тысяч пациентов. В стране действуют ограничительные меры.
Количество пациентов, госпитализированных с COVID-19 в октябре, по сравнению с сентябрем выросло почти на 80 процентов. Главный санитарный врач Украины заявил, что больницы приостановили плановые госпитализации больных и принимают только пациентов с острыми состояниями и больных COVID-19. При этом, по словам медиков, система здравоохранения пока справляется с наплывом больных.
Около парламента Грузии произошла стычка, полиция вывела с территории несколько человек
Несколько человек были выведены полицией с территории у здания парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси, где проходит акция протеста оппозиции.
Как сообщает журналист Общественного вещателя, задержаны несколько активистов движения «Позор». По словам корреспондента, на месте произошла потасовка.
Активисты движения «Позор» хотели пронести на территорию, прилегающую к парламенту, дрова, что им не позволили сделать правоохранители.
Вместе с тем, члены движения и собравшиеся на акции заявляют, что не подчиняются ограничениям, введенным правительством Грузии в связи с запретом на передвижение с 22:00.
Ранее один из лидеров оппозиции Ника Мелия призвал всех собравшихся принять решение о намерении нарушить установленные ограничения «индивидуально» и взвесить все «за» и «против», так как предстоит холодная ночь, в городе не ездит транспорт, а также неизвестно, как отреагирует на эти действия власти.
- 8 ноября оппозиция, недовольная итогами парламентских выборов, провела многотысячную акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси. Митингующие требовали отставки главы Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания. После акция оппозиции переместилась к зданию ЦИК на другом конце города. Там уже был выставлен кордон из нескольких сотен сотрудников спецназа. Ситуация перед ЦИК несколько раз обострилась – часть протестующих кидали камни и палки в полицейских. Полиция дважды применила водометы, после чего акцию решено было прервать.
- На акции за нарушение общественного порядка и неповиновение полиции были задержаны 19 человек. Как минимум четверо ее участников получили телесные повреждения. Телекомпании заявляют, что от водометов пострадали и журналисты, а также были повреждены видеокамеры. Неправительственные организации и Народный защитник Грузии назвали использование водометов в холодное время года непропорциональным применением силы.
Лидеры оппозиции призвали к проведению масштабной акции в субботу, 14 ноября
Оппозиция призывает всех, кто протестует против фальсификации выборов, провести еще одну масштабную акцию протеста на проспекте Руставели в субботу, 14 ноября, в 15 часов, сообщает агентство «Новости-Грузия». Об этой инициативе сегодня вечером, 9 ноября, на митинге возле парламента заявил один из лидеров партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.
Как видно, оппозиция недовольна тем, что власти ставят под сомнение масштабность состоявшейся накануне на Руставели акции протеста, по поводу которой исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что там было «не больше семи тысяч человек». Кроме того, масштабностью следующей акции оппозиция намерена убедить в серьезности поддержки протеста и иностранных партнеров Грузии.
«Борьба не только не прекратится, но даже не приостановится, будет проводиться много акций в разных точках ежедневно, однако, я думаю, что вместе с коллегами, вместе с друзьями, нас должно собраться очень много на проспекте Руставели, чтобы мир еще раз увидел, что нас - море людей, а не семь тысяч, как говорят Кобахидзе и Иванишвили. Этот проспект в субботу, в 15 часов, должен быть переполнен. И мы никому не должны позволить снизить этот протестный заряд какими-либо ограничениями. Сегодня мы пишем историю, мы участники непростого процесса. Сегодня на этой площади нет политических вкусов, это время закончилось. Здесь стоят люди, которые голосовали за разные партии. Тут стоим мы, весь народ, а на другой стороне – преступный режим», - заявил Мелия.
Лидер оппозиции также считает, что хотя провозглашенная оппозицией борьба «обязательно завершится победой», эта борьба продлится «не день, и не два».
Что касается намерения оппозиции нарушить установленные ограничения и не уходить с площади после 22 часов, то Мелия призвал всех собравшихся принять такое решение «индивидуально» и взвесить все «за» и «против», так как предстоит холодная ночь, в городе не ездит транспорт, а также неизвестно, как отреагирует на эти действия власти.
«Здесь много молодежи, которые собираются остаться. Мы, лидеры оппозиции, тоже остаемся. Мы посмотрим, что будет делать этот режим. Молодежь может остаться, если они приняли такое решение индивидуально. Но я прошу не оставаться представителей старшего поколения. От этого режима можно ждать все, что угодно. Мы должны бороться разумно, победить с наименьшими потерями», - сказал Мелия.
- Согласно объявленным ЦИК Грузии официальным предварительным итогам выборов 31 октября, в парламент проходят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные. Правящая партия «Грузинская мечта», согласно данным ЦИК, получила 48% голосов, и после получения хотя еще одного мажоритарного мандата, будет обладать большинством в парламенте. Между тем оппозиционные партии надеялись на победу на выборах и на формирование коалиционного, многопартийного правительства, что стало бы, по их мнению, шагом вперед для развития демократии в стране.
- Оппозиция считает, что правящая партия получила около 8% голосов благодаря фальсификации выборов и указывает на многочисленные нарушения во время процесса голосования и подсчета голосов. ЦИК признает нарушения, однако заявляет, что даже их исправление не повлияет значительно на итоги выборов. В ответ оппозиция готовит судебные иски, требует повторных выборов и отставки главы ЦИК.
- Между тем в правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что международные наблюдательные миссии подтвердили, что выборы прошли в свободной и конкурентной обстановке с соблюдением основных гражданских свобод.
Азербайджан признал, что сбил российский вертолет
Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолет Ми-24. Об этом сообщает МИД страны.
В ведомстве отметили, что ошибка произошла из-за того, что вертолет пролетал в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе, в то время как в ходе нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения. Полет проходил в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения средств ПВО, утверждают в МИД Азербайджана. Кроме того, российские вертолеты прежде не были замечены в районе, где произошел инцидент, говорится в сообщении.
«В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение.
Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны.
Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации», - сказано в заявлении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российский вертолет Ми-24, сопровождавший автоколонну военной базы РФ в Армении, был сбит с земли из ПЗРК, два члена экипажа погибли. По информации ведомства, один член экипажа выжил и эвакуирован.
Депутат парламента Армении Эдмон Марукян опубликовал видео падения российского вертолета.
- Очередное обострение нагорно-карабахского конфликта началось 27 сентября. Боевые действия продолжаются, несмотря на попытки договориться о гуманитарном перемирии. Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.
В Абхазии выявлено 52 новых случая COVID-19, 4 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 253 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 52 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 120 человек, 105 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 29 человек оценивается как тяжелое, 38 – средней степени тяжести. Выписаны 11 человек.
В Гудаутской ЦРБ скончались 3 человека - двое мужчин, 1950 и 1957 года рождения, и женщина 77 лет. Все трое были доставлены в медучреждение с коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией. Пациенты 1950 и 1957 года рождения скончались 7 ноября, женщина 1943 г.р. умерла 8 ноября. Пациенты получали всю необходимую медицинскую помощь.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 42 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
В мобильном госпитале скончался пациент 1947 года рождения с диагнозом «новая коронавирусная инфекция, крайне тяжелое течение», и осложнениями основного заболевания - внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Мужчина получал необходимое лечение в полном объеме, но, несмотря на это, скончался вечером 9 ноября.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4772 человека. 55 летальных случаев. Выздоровели 2929.
В Армении сбит российский вертолет Ми-24 – Минобороны РФ
Российский вертолет Ми-24 в Армении сбит с земли из ПЗРК, два члена экипажа погибли, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.
По информации ведомства, один член экипажа выжил и эвакуирован.
Сообщается, что вертолет сопровождал автоколонну военной базы РФ в Армении. После попадания ракеты он потерял управление и упал в горах.
В Минобороны РФ отмечают, что «командование 102-й российской военной базы проводит разбирательство, чтобы установить принадлежность стрелявших по вертолету».
В МЧС Армении заявили, что вертолет упал на юге страны. «Сегодня в 18:39 получен сигнал о том, что на участке сел Ерасх - Паруйр Севак, в ущелье, упал российский вертолет и сгорел. На место выехали оперативная спасательная группа», – говорится в сообщении.
Депутат парламента Армении Эдмон Марукян опубликовал видео падения российского вертолета.
- Село Ерасх находится на юге Армении, на границе с Азербайджаном.
В Тбилиси возобновилась акция протеста оппозиции на проспекте Руставели
В Тбилиси на проспекте Руставели возле парламента сегодня, 9 ноября, в 18 часов возобновилась акция протеста оппозиции, которая требует проведения повторных выборов, сообщает агентство «Новости-Грузия». Площадь перед зданием парламента полностью заполнена, автомобильное движение в этой части проспекта перекрыто.
На акции выступают лидеры оппозиции, которые заявляют, что не собираются прекращать протест, пока не добьются проведения досрочных выборов. При этом они подчеркнули, что несмотря на гнев из-за сфальсифицированных выборов, протестующие должны использовать исключительно мирные методы.
Акция протеста продолжилась и в центре Батуми, где оппозиция уже со вчерашнего дня установила палатки.
Оппозиция заявляет, что не собирается выполнять новые ограничения, согласно которым с понедельника в семи крупных городах Грузии на улицы будет запрещено выходить с 22:00 до 05:00. Это решение подтвердили журналистам активисты и представители молодежных организаций, которые прямо заявляют, что не собираются уходить с площади после 22 часов.
Представитель молодежного крыла Лейбористской партии Михаил Кумсишвили сказал журналистам, что введенные правительством ограничения не служат борьбе с пандемией, а фактически направлены против политического протеста:
- 8 ноября оппозиция, недовольная итогами парламентских выборов, провела многотысячную акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси. Митингующие требовали отставки главы Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания. После акция оппозиции переместилась к зданию ЦИК на другом конце города. Там уже был выставлен кордон из нескольких сотен сотрудников спецназа. Ситуация перед ЦИК несколько раз обострилась – часть протестующих кидали камни и палки в полицейских. Полиция дважды применила водометы, после чего акцию решено было прервать.
- На акции за нарушение общественного порядка и неповиновение полиции были задержаны 19 человек. Как минимум четверо ее участников получили телесные повреждения. Телекомпании заявляют, что от водометов пострадали и журналисты, а также были повреждены видеокамеры. Неправительственные организации и Народный защитник Грузии назвали использование водометов в холодное время года непропорциональным применением силы.
Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна из-за Карабаха
Оппозиционные партии Армении выступили с совместным заявлением, требуя отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства. Об этом пишет «Интерфакс».
«С целью предотвращения необратимых потерь требуем добровольного отстранения ответственного за создавшуюся катастрофическую ситуацию премьер-министра Пашиняна и его правительства без потрясений. Требуем безотлагательного создания нового исполнительного органа, способного совершить прорыв в ситуации, решить военно-политические проблемы», – говорится в заявлении, подписанном 17 оппозиционными партиями.
В нем отмечается, что заявление продиктовано императивом существования Армении и Нагорного Карабаха и уверенностью, что «в новой ситуации несокрушимая армянская армия и объединенный армянский народ смогут обеспечить победоносный прорыв на поле боя».
В числе подписавших заявление партий – руководимая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия, «Дашнакцутюн», возглавляемая экс-директором СНБ Артуром Ванецяном партия «Родина», возглавляемая Гагиком Царукяном партия «Процветающая Армения».
- Ранее пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны Карабаха больше не контролирует Шушу, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту. Никол Пашинян после этого заявил, что «бои за Шуши продолжаются».
- Очередное обострение нагорно-карабахского конфликта началось 27 сентября. Боевые действия продолжаются, несмотря на попытки договориться о гуманитарном перемирии. Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.
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