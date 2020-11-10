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Протесты в Ереване (фотогалерея)
1 часа(-ов) назад
После публикации заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе на улицах Еревана начались массовые протесты. Люди ворвались в здания правительства и парламента.
1
Участники стихийного митинга собрались на главной площади Еревана
2
Они выкрикивали антиправительственные лозунги, требовали встречи с премьер-министром
3
Вскоре демонстранты ворвались в здание правительства Армении
4
Несколько десятков человек разгромили мебель, технику, разбили двери и окна
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Протесты в Ереване (фотогалерея)
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