В Нагорный Карабах вылетели 13-й и 14-й самолеты с российскими миротворцами

Тринадцатый и четырнадцатый самолеты Ил-76, на борту которых находятся российские миротворцы, вылетели из Ульяновска в Нагорный Карабах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«Тринадцатый и четырнадцатый самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушных судов - личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспонтеры», – говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

Сегодня же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отправка турецких военных в Карабах не согласована.

«Об этом нет ни слова в тексте заявления, который был опубликован. Об этом не договаривались стороны. Пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано», – сказал Песков журналистам.

Он отметил, что шла речь о создании на азербайджанской территории «центра мониторинга условий прекращения огня». «Это в Азербайджане», – уточнил Песков.

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что турецкие миротворцы будут размещены в Нагорном Карабахе наряду с российскими.