Семья погибшего от пыток чеченца получит два миллиона рублей

Суд в Грозном назначил два миллиона рублей компенсации морального вреда родителям погибшего от пыток в колонии заключенного Султана Исраилова. Об этом сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на координатора организации «Зона права» Булата Мухамеджанова.

Родственники Исраилова добивались возмещения морального вреда на протяжении пяти лет. Их адвокат заявил, что они удовлетворены решением суда. Несмотря на то, что смерть заключенного в челябинской ИК-2 сотрудники колонии пытались выдать за самоубийство, виновные в его гибели были наказаны. Они получили от трех до восьми лет лишения свободы, а начальник колонии был отстранен от занимаемой должности.

Султан Исраилов отбывал наказание за умышленное причинение легкого вреда здоровью, хулиганство, незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере и их сбыт. Из 9 лет и 5 месяцев, которые он должен был провести в колонии, он провел в ней 6 лет и 4 месяца и готовился выйти условно-досрочно. За время отбывания наказания он получил 30 поощрений от администрации.

В декабре 2015 года сотрудники колонии избили Исраилова руками, ногами и резиновыми палками, надели на него наручники и, накинув на его шею петлю из шарфа, привязали к металлической решетке. Медицинская экспертиза установила, что причиной его смерти стало удушье.