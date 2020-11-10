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Семья погибшего от пыток чеченца получит два миллиона рублей
Суд в Грозном назначил два миллиона рублей компенсации морального вреда родителям погибшего от пыток в колонии заключенного Султана Исраилова. Об этом сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на координатора организации «Зона права» Булата Мухамеджанова.
Родственники Исраилова добивались возмещения морального вреда на протяжении пяти лет. Их адвокат заявил, что они удовлетворены решением суда. Несмотря на то, что смерть заключенного в челябинской ИК-2 сотрудники колонии пытались выдать за самоубийство, виновные в его гибели были наказаны. Они получили от трех до восьми лет лишения свободы, а начальник колонии был отстранен от занимаемой должности.
Султан Исраилов отбывал наказание за умышленное причинение легкого вреда здоровью, хулиганство, незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере и их сбыт. Из 9 лет и 5 месяцев, которые он должен был провести в колонии, он провел в ней 6 лет и 4 месяца и готовился выйти условно-досрочно. За время отбывания наказания он получил 30 поощрений от администрации.
В декабре 2015 года сотрудники колонии избили Исраилова руками, ногами и резиновыми палками, надели на него наручники и, накинув на его шею петлю из шарфа, привязали к металлической решетке. Медицинская экспертиза установила, что причиной его смерти стало удушье.
- В 2010 году в этой же колонии было обнаружено тело Феодора Роденко, который также был повешен. Суд присяжных оправдал сотрудников колонии практически по всем статьям, однако они все равно были приговорены к срокам от 4 до 4,5 лет колонии.
Другие новости дня
Между Георгием Гахария и Ильхамом Алиевым состоялся телефонный разговор
Между премьер-министром Грузии Георгием Гахария и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым состоялся телефонный разговор, сообщает пресс-служба администрации правительства.
По их информации, премьер-министр Грузии подчеркнул важность достигнутой договоренности о полномасштабном прекращении огня между Азербайджаном и Арменией и выразил надежду, что начало мирного процесса будет способствовать установлению мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.
Стороны обсудили перспективы дальнейшего диалога между конфликтующими сторонами. Обе стороны подчеркнули важность активизации мирных процессов в связи с конфликтами в регионе.
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- В документе речь идёт о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
Глава РСЕ/РС осуждает нападение на ереванский офис радиостанции
Нападение на ереванское бюро «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода» (РСЕ/РС) является предосудительным посягательством на основную обязанность журналистов - быть беспристрастными свидетелями ключевых новостных событий. Об этом заявляет исполняющая обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар.
«Наша армянская служба – Радио Азатутюн - одно из немногих средств массовой информации в Армении, цель которого - представить все стороны глубоко разобщающего конфликта», - подчеркнула Синделар.
«Мы призываем как полицию, так и общественность поддержать право Радио Азатутюн и всех независимых журналистов сообщать новости беспристрастно и в полном объеме, без насилия или превращения в козла отпущения», - также говорится в заявлении.
Сегодня примерно в 04:00 около четырех десятков мужчин попытались ворваться в офис Радио Азатутюн, ногами и кулаками били по дверям, озвучивали ругательства в адрес сотрудников. Они заявили, что пришли за серверами Радио Азатутюн. «Мы пришли забрать серверы, чтобы вы не выходили в эфир. Вы предатели, вы турки, вы в эфир не выйдете», - после подобных заявлений и оскорблений они начали дергать сотрудников. Они также угрожали, что Радио Азатутюн больше не будет выходить в эфир. Группа покинула территорию, когда сотрудники позвонили в полицию.
Среди тех, кто пытался ворваться в офис, был член студенческого союза АРФ «Дашнакцутюн» «Никол Агбалян» Герасим Варданян.
Омбудсмен Армении Арман Татоян осудил нападение на офис Радио Азатутюн. Ранее нападение осудил также Союз журналистов Армении.
Франция ограничила въезд в страну для граждан Грузии
Французские власти внесли изменения в правила, касающиеся въезда в страну иностранцев, в том числе и граждан Грузии. Ограничения были введены на въезд во французскую метрополию из Грузии и других стран Шенгенской зоны, не входящих в ЕС.
С 11 ноября во Францию будут допускаться только граждане страны, а также их супруги и дети, граждане государства-члена ЕС, имеющие действующий паспорт и постоянное место жительства во Франции. Также приехать может владелец официального паспорта - иностранный гражданин, работающий в дипломатическом или консульском представительстве, или в международной организации, имеющую штаб-квартиру или офис во Франции, а также их супруги и дети, и так далее.
Также каждый въезжающий должен иметь заявление об отсутствии симптомов коронавируса. Печатная или цифровая версия уведомления должна быть предоставлена транспортной компании до использования билета на вылет. Помимо обычных документов, его также необходимо подать при контроле на внутренних границах Франции. Отсутствие этого уведомления может привести к отказу авиакомпании в посадке на борт и, в крайнем случае, к решению не въезжать на территорию Франции во время пограничного контроля.
По сообщению МИД, с 11 ноября все желающие въехать во Францию должны иметь при себе ответ на PCR-тест, проведенный за последние 72 часа. Этот тест может потребоваться при посадке в самолет.
Грузия восстановила авиарейсы в Париж в июле текущего года. Кроме 13 городов, в основном Европы, авиасообщение по другим направлениям приостановлено, исключение составляют чартерные рейсы для вывоза граждан Грузии на родину.
«Европейская Грузия», «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи» и «Лело» не собираются признавать результаты выборов
Оппозиционные партии «Европейская Грузия», «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи» и «Лело» распространяют совместное заявление, в котором подтверждают, что не собираются признавать результаты выборов, участвовать во втором туре и работать в парламенте 10-го созыва, сообщает агентство «Новости-Грузия»
В заявлении партий, в частности, говорится:
- «Мы еще раз повторяем нашу твердую позицию, что мы не собираемся признавать результаты сфальсифицированных выборов, участвовать во вторых турах и проходить в нелегитимный парламент.
- Мы продолжаем мирный протест против фальсифицированных выборов. Наши требования остаются неизменными - проведение повторных выборов, смена администрации ЦИК и освобождение политзаключенных. Именно по этому вопросу должен состояться диалог с режимом Иванишвили при посредничестве международных друзей Грузии.
- Мы требуем от Министерства внутренних дел не допускать тесного контакта полиции с митингующими, поскольку их компетенции и опыта недостаточно для управления подобными ситуациями эффективно и в рамках закона.
- Мы призываем мирных манифестантов, включая сторонников любых политических групп, которые справедливо возмущены фальсифицированными выборами и насилием со стороны властей, не вступать в физическую конфронтацию с полицией. Любой, кто этого не сделает, дистанцируется от мирного протеста. Мы готовы к долгосрочному мирному протесту. Сила нашего протеста - в мирных действиях».
Партии подтверждают, что следующая акция протеста состоится, как и было заявлено накануне на акции перед парламентом, 14 ноября в Тбилиси.
Также партии намерены принять участие в акции 21 ноября, «когда будут проводится вторые туры сфальсифицированных выборов» - выйти и построится в живую цепь сторонников оппозиции.
- Согласно объявленным ЦИК Грузии официальным предварительным итогам выборов 31 октября, в парламент проходят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные. Правящая партия «Грузинская мечта», согласно данным ЦИК, получила 48% голосов, и после получения хотя еще одного мажоритарного мандата, будет обладать большинством в парламенте.
- Между тем, оппозиция считает, что правящая партия получила около 8% голосов благодаря фальсификации выборов и указывает на многочисленные нарушения во время процесса голосования и подсчета голосов. ЦИК признает нарушения, однако заявляет, что даже их исправление не повлияет значительно на итоги выборов. В ответ оппозиция готовит судебные иски, требует повторных выборов и отставки главы ЦИК.
Грузия надеется на полноценный процесс урегулирования конфликта в Карабахе – МИД
Грузия надеется, что достигнутое между Азербайджаном и Арменией соглашение о полномасштабном прекращении огня будет способствовать полноценному процессу урегулирования конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.
«Грузия поддерживает диалог между двумя сторонами. Вместе с тем, выражаем готовность вместе с международным сообществом содействовать осуществлению миротворческого процесса. Выражаем уверенность, что активные усилия международного сообщества и задействование многосторонних механизмов приведут к установлению долгосрочного мира, что создаст новые возможности для всего региона», – сказано в заявлении.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Армению и Азербайджан с окончанием трагической войны и поблагодарила всех посредников. «У мира и стабильности нет альтернативы!», - написала Зурабишвили в своём Twitter-аккаунте.
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- В документе речь идёт о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
- Президент Армении Армен Саркисян заявил, что безотлагательно инициирует политические консультации. Он узнал о соглашении по Карабаху из СМИ.
- В Ереване прошел стихийный митинг, участники которого выступили против соглашения о прекращении войны. Они ворвались в здания парламента и правительства Армении.
- Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян, которого избили протестующие в Ереване, доставлен в больницу.
В Ереване завтра состоится митинг оппозиционных сил
На площади Свободы в Ереване 11 ноября состоится митинг. Об этом говорится в заявлении, распространенном Советом 17 оппозиционных партий. В заявлении, в частности, отмечено:
«Дорогие соотечественники, к сожалению, вчера была написана самая позорная страница нашей истории. За спинами солдат, защищающих на фронте своей кровью землю и государственность, и всех нас было подписано предательское соглашение. На данный момент крайне необходимо наше коллективное единство, исключение внутренних беспорядков и провокаций. Завтра, 11 ноября, в 13:00 приглашаем всех на митинг на площади Свободы в Ереване, где будет представлен выход из сложившейся ситуации».
- Накануне, еще до публикации заявления о прекращении войны в Карабахе, армянская оппозиция потребовала отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
- Позднее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- В документе речь идёт о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
- Президент Армении Армен Саркисян заявил, что безотлагательно инициирует политические консультации. Он узнал о соглашении по Карабаху из СМИ.
- В Ереване прошел стихийный митинг, участники которого выступили против соглашения о прекращении войны. Они ворвались в здание парламента Армении и в дом правительства.
- Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян, которого избили протестующие в Ереване, доставлен в больницу.
Байден призвал американцев носить маски: «Впереди мрачная зима»
Избранный президент США Джо Байден в понедельник - первый рабочий день после объявления о его победе на выборах - заявил о создании консультационного совета по борьбе с эпидемией коронавируса. В совет должны войти ведущие эксперты в сфере общественного здравоохранения - сообщает "Голос Америки".
Его сопредседателями совета стали бывший глава Управления по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов доктор Дэвид Кесслер, бывший главный санитарный врач США доктор Вивек Мурти и эксперт из Йельского университета доктор Марселла Нуньес-Смит.
"Борьба с пандемией коронавируса – одна из важнейших битв, которые предстоят нашей администрации. Я буду получать информацию, подкрепленную наукой и подтвержденную экспертами", – сказал Байден.
Он предупредил американцев, что им предстоит "очень мрачная зима", поскольку эпидемия продолжается, и число заражённых в стране продолжает расти быстрыми темпами. Байден призвал всех американцев носить лицевые маски, отметив, что это не политический вопрос: "Не важно, какую партию вы поддерживаете и за кого голосовали. Мы можем спасти десятки тысяч жизней, если каждый будет носить маску". Сам Байден как правило носит маски на публичных мероприятиях, на его предвыборных митингах также следили за соблюдением социальной дистанции.
В ходе предвыборной кампании Байден критиковал своего соперника, президента Дональда Трампа, за ошибки, допущенные, по его мнению, в борьбе с эпидемией, в том числе за не слишком серьёзное - как утверждает Байден - к ней отношение, противодействие карантинным мерам и отказ пропагандировать "масочный режим".
Байден назвал "прекрасной новостью" сообщение о том, что экспериментальная вакцина от компаний Pfizer и BioNTech показала 90-процентную эффективность в предотвращении заражения коронавирусом, однако подчеркнул, что до начала массовой вакцинации в США пройдёт ещё как минимум несколько месяцев.
Общее число случаев инфицирования коронавирусом в США превысило 9 миллионов, а число смертей - 230 тысяч. По обоим показателям США на первом месте в мире.
В Южной Осетии выявили 77 новых случаев коронавируса
В Южной Осетии за сутки выявлено 77 новых случаев заражения COVID-19, с середины сентября заболели 1359 человек, сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«За минувшие сутки выявлено 77 заболевших коронавирусом, с учета были сняты 22 человека. С середины сентября от коронавируса выздоровело 194 пациента» – сказала Кочиева.
На сегодняшний день, по словам Кочиевой, от COVID-19 в медучреждениях лечатся 215 пациентов. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 20 человек.
В Нагорный Карабах вылетели 13-й и 14-й самолеты с российскими миротворцами
Тринадцатый и четырнадцатый самолеты Ил-76, на борту которых находятся российские миротворцы, вылетели из Ульяновска в Нагорный Карабах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
«Тринадцатый и четырнадцатый самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушных судов - личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспонтеры», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.
Сегодня же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отправка турецких военных в Карабах не согласована.
«Об этом нет ни слова в тексте заявления, который был опубликован. Об этом не договаривались стороны. Пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано», – сказал Песков журналистам.
Он отметил, что шла речь о создании на азербайджанской территории «центра мониторинга условий прекращения огня». «Это в Азербайджане», – уточнил Песков.
Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что турецкие миротворцы будут размещены в Нагорном Карабахе наряду с российскими.
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- В документе речь идёт о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
- Президент Армении Армен Саркисян заявил, что безотлагательно инициирует политические консультации. Он узнал о соглашении по Карабаху из СМИ.
- В Ереване прошел стихийный митинг, участники которого выступили против соглашения о прекращении войны. Они ворвались в здание парламента Армении и в дом правительства.
- Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян, которого избили протестующие в Ереване, доставлен в больницу.
Глава абхазского МИД посетит Сирию для участия в международной конференции
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове посетит Сирию.
Как этом сообщили в абхазском внешнеполитическом ведомстве, по приглашению МИД Сирии Даур Кове примет участие в международной конференции, посвящённой процессу возвращения сирийских беженцев.
«Конференция будет проходить с 11 по 12 ноября в Дамаске», – сказано в сообщении.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября текущего года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства.
Лидеры «Грузинской мечты» провели встречу с делегацией БДИПЧ/ОБСЕ
Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» провели рабочую встречу с международными наблюдателями делегации БДИПЧ/ОБСЕ, на которой обсудили вопросы проведения второго тура выборов в парламент и данные по пересчету результатов голосования на 39 избирательных участках. Об итогах встречи журналистам рассказал председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
Он подчеркнул, что на встрече обсудили вчерашнее заявление Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в котором отмечается, что парламентские выборы в Грузии прошли в конкурентной среде.
«Как вы знаете, эти выборы прошли в условиях глобальной пандемии, что также особо отметили наши международные партнеры. Мы готовимся ко второму туру, а также к работе нового парламента, который будет более плюралистическим и лучше ответит на вызовы, стоящие перед нашей страной», – сказал Талаквадзе.
Как пишет «Новости-Грузия», спикер парламента также отметил, что для мирного развития страны «Грузинская мечта» готова к работе в новом парламенте со всеми партиями. В то время он обвинил «деструктивную часть оппозиции» в попытке «штурмовать госинституты».
«Мы никому не позволим нападать на демократию и на результаты демократических выборов», – сказал Талаквадзе.
По его словам, предварительным условием для диалога с оппозицией является уважительное отношение к результатам выборов, после чего правящая партия готова обсуждать любой важный вопрос.
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,23% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок Михаила Саакашвили («ЕНД – Сила в единстве») - 27,18%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии, отказалась от мандатов и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование.
Саломе Зурабишвили: «У мира и стабильности нет альтернативы!»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своём Twitter-аккаунте прокомментировала соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
«На Кавказе начинается новая эра. Поздравляю наших друзей, Армению и Азербайджан с окончанием трагической войны и благодарю всех посредников. Мои соболезнования семьям погибших. У мира и стабильности нет альтернативы!», - написала Зурабишвили, указав на возможность сотрудничества между Грузией, Арменией и Азербайджаном.
- Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в составе миротворческих сил будут и турецкие военные.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- В документе речь идёт о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
- Президент Армении Армен Саркисян заявил, что безотлагательно инициирует политические консультации. Он узнал о соглашении по Карабаху из СМИ.
- В Ереване прошел стихийный митинг, участники которого выступили против соглашения о прекращении войны. Они ворвались в здание парламента Армении и в дом правительства.
- Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян, которого избили протестующие в Ереване, доставлен в больницу.
Алиев заявил, что статус Нагорного Карабаха «ушёл к черту, провалился»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорит, что в заявлении, подписанном Баку, Ереваном и Москвой, нет ни единого слова о статусе Нагорного Карабаха.
«Хочу отметить, довести до моего дорогого народа еще один вопрос. Вы, наверное, обратили внимание на то, что в данном заявлении нет ни единого слова о статусе Нагорного Карабаха! Где же требования армянской стороны о том, что Нагорному Карабаху должна быть предоставлена независимость? Когда я предложил им автономию, они не согласились, сказали, что нет, это – «независимое государство». Они уже много лет живут, как «независимое государство» и должны получить независимость от Азербайджана. Ни слова нет, Пашинян. Что же случилось? Что это, Пашинян? Наверное, на протяжении многих лет это останется притчей во языцех. Что случилось, Пашинян, ты собирался проложить дорогу в Джебраил. Плясал, что же со статусом? Статус ушел к черту, провалился, разлетелся в пух и прах, нет его и не будет. Пока я являюсь Президентом, не будет», – заявил Алиев, которого цитирует агентство Trend.
Азербайджанский лидер отметил, что Никол Пашинян «был вынужден подписать это заявление».
«Мы сломали хребет Армении освобождением Шуши, освобождением 9 ноября 72 населенных пунктов и освобождением с 27 сентября по настоящее время около 300 населенных пунктов. Пашинян вынужден подписать это заявление. Но в крайне беспомощном, плачевном состоянии. Я же подписал это заявление с чувством большой радости и гордости, так как оно кладет конец многолетней оккупации. Данное заявление позволяет освободить без крови все еще находящиеся под оккупацией наши другие районы – Агдамский, Лачинский, Кельбаджарский. Установлен короткий срок, данные районы возвращаются до конца этого месяца. Это – большое счастье», – сказал он.
- Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в составе миротворческих сил будут и турецкие военные.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- В документе речь идёт о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
- Президент Армении Армен Саркисян заявил, что безотлагательно инициирует политические консультации. Он узнал о соглашении по Карабаху из СМИ.
- В Ереване прошел стихийный митинг, участники которого выступили против соглашения о прекращении войны. Они ворвались в здание парламента Армении и в дом правительства.
- Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян, которого избили протестующие в Ереване, доставлен в больницу.
Кремль опубликовал текст заявления Алиева, Пашиняна и Путина
Текст заявления о прекращении военных действий в Карабахе опубликован на официальном сайте Кремля.
Ранее документ опубликовали армянские СМИ. Тексты практически идентичны.
- В документе, опубликованном на сайте Кремля, указано: «Агдамский район возвращается Азербайджанской Республике до 20 ноября 2020 года». В опубликованном армянскими СМИ заявлении говорится: «Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года».
- В пункте заявления, опубликованного на сайте российского президента, дополнительно говорится о том, что Лачинский коридор «остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации».
- В кремлёвской версии документа, в пункте об обмене военнопленными дополнительно указан термин «заложники».
- В пункте о вопросе транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой указано «Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения» (версия Кремля) и «Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение» (версия армянских СМИ).
Российские СМИ подчёркивают, что в опубликованном Кремлём тексте не упоминается Турция. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что к российским военным в регионе присоединятся турецкие военнослужащие.
Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации
(текст, опубликованный на сайте Кремля)
Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, Премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и Президент Российской Федерации В.В.Путин, заявили о следующем:
1. Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях.
2. Агдамский район возвращается Азербайджанской Республике до 20 ноября 2020 года.
3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
4. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.
5. В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.
6. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации.
По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.
Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.
7. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.
8. Производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.
9. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.
По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.
Пашинян обвинил протестующих в краже компьютера и духов из его резиденции
Во время ночного погрома в резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна были украдены компьютер, часы, духи, водительские права и другие предметы.
Об этом глава армянского правительства сообщил на своей странице в Facebook. «И все это, конечно же, «во имя Родины»», – написал Пашинян.
Сегодня же премьер-министр заявил, что на принятии Арменией совместного заявления с РФ и Азербайджаном о прекращении огня в Нагорном Карабахе настояла армия.
«Я принял решение после того, когда армия продолжительное время утверждала о необходимости подобного шага. Армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны, и имеем проблемы», – сказал Пашинян.
Глава армянского правительства указал также на проблемы в войсках. Он, в частности, сказал о нескольких десятках случаев, когда население конкретных районов не позволяло военным передислоцировать войска, о проблемах с призывом, низком уровне боеспособности ополченцев, случаях дезертирства.
«Мы оказались в ситуации, когда альтернативы подписанию соглашения не существовало», – сказал премьер Армении.
- Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в составе миротворческих сил будут и турецкие военные.
- В опубликованном СМИ тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- В документе речь идёт о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
- Президент Армении Армен Саркисян заявил, что безотлагательно инициирует политические консультации. Он узнал о соглашении по Карабаху из СМИ.
В Грузии выявили 2970 новых случаев коронавируса, 22 пациента скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 521. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 22 пациента.
За последние сутки в Грузии выявлено 2970 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это – рекордный суточный показатель за все время эпидемии.
По данным правительства Грузии, общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 63 650, – сообщили в правительстве Грузии.
Динамика новых случаев за ноябрь:
- 1 ноября – 1791;
- 2 ноября – 1852;
- 3 ноября – 1943;
- 4 ноября – 2295;
- 5 ноября – 2401;
- 6 ноября – 2775;
- 7 ноября – 2859;
- 8 ноября – 2901;
- 9 ноября – 2927;
- 10 ноября – 2970.
Число активных случаев коронавируса – 15 713, из них 4709 пациентов лечатся в клиниках, 3066 – в COVID-гостиницах, 7938 – на дому. За 24 часа выздоровели 2348 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 47 390.
- С 10 ноября в семи крупных городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти) введены ограничения на передвижение граждан в ночные часы (с 22:00 до 05:00). Запрет касается как пешеходов, так и транспортных средств.
Президент Армении, узнав о соглашении по Карабаху из СМИ, инициировал политические консультации
Президент Армении Армен Саркисян заявил, что безотлагательно инициирует политические консультации.
В заявлении, опубликованном на официальном сайте президента, Саркисян отметил, что узнал из прессы о том, что президентами России и Азербайджана подписано заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
«Из прессы я узнал также об условиях прекращения войны. Относительно этого документа со мной, как с президентом Республики, каких-либо совещаний или обсуждений, к сожалению, не было, ни в каких переговорах я не участвовал.
Урегулирование Карабахского конфликта – вопрос общенационального значения и важности. Любой касающийся жизненных интересов безопасности и прав Армении, Арцаха [Нагорного Карабаха], всего армянского народа шаг, действие, принятие любого решения, тем более, подписание какого-либо документа должно быть предметом всесторонних консультаций и обсуждений», – заявил Армен Саркисян.
Президент Армении подчеркнул, что «судьба Арцаха, следовательно, армянского народа, может решаться только учитывая наши общенациональные интересы и только на основании общенационального консенсуса».
«Учитывая обусловленную сложившейся ситуацией глубокую озабоченность большой массы народа, безотлагательно инициирую политические консультации с целью в кратчайшие сроки согласовать решения, вытекающие из нашей повестки защиты общенациональных интересов. Как президент Республики, в этот важнейший момент сохранения нации считаю формирование общенационального единства своей актуальной миссией. Надеюсь, что в десятидневный срок всем нам удастся сформировать такое единство, в условиях которого я буду считать, что использовал возможности своего служения родине», – заявил президент Армении Армен Саркисян.
- Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в составе миротворческих сил будут и турецкие военные.
- В опубликованном СМИ тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- В документе речь идёт о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
- Армения официально перешла на парламентскую форму правления в 2018 году - со вступлением в должность нового президента, Армена Саркисяна.
Спикер парламента Армении госпитализирован, его оперируют
Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян, которого избили протестующие в Ереване, доставлен в больницу, сообщил в Facebook пресс-секретарь аппарата премьер-министра Эдурад Агаджанян.
«У него есть травмы. К счастью, опасности для жизни нет», – написал Агаджанян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прямого эфира в Facebook заявил, что жизни Мирзояна в данный момент опасность не грозит, но его сейчас оперируют.
«Арарат Мирзоян - один из тех людей, кто со слезами на глазах принял или же не принял это решение. В нашей политической команде нет никого, кто бы принял это решение без слез, а какие-то мерзавцы нападают на Арарата Мирзояна и его ребенка, какой-то негодяй, который за последний год не смог удовлетворить свое желание избить человека», – сказал премьер.
«Мы должны готовиться к мести, по отношению к коррумпированным, олигархическим негодяям, грабителям этой страны, ворующим хлеб у солдат, ворующим оружие у солдат, мы вели себя неправильно, я прошу прощения за это и призываю всех граждан, которые понимают, что происходит, готовиться к мести», – также отметил премьер-министр.
Пашинян также сообщил, что думает об организации митинга в ближайшее время, пишет «Радио Азатутюн».
«Продающие родину, за деньги продающие освобожденные территории не достигнут успеха, это исключено. Ваши дворцы будут возвращены народу. Призываю достойных граждан быть готовыми, мы пойдем за устроившими дебош и их шефами, за коррупционной частью АРФД, за грабителями из РПА, ППА, за дезертиром из «Отечества», оставившего пост и сбежавшего, который должен быть осужден за дезертирство», – сказал он.
- 9 ноября президент Азербайджана, премьер-министр Армении и президент России подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий с 10 ноября 2020 года.
- Согласно заявлению, Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации.
- Минобороны России сообщило, что самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 в Нагорный Карабах уже отправились 1 960 военнослужащих, 470 единиц военной техники. В оборонном ведомстве России также отметили, что командование миротворческой операцией будет располагаться в районе города Степанакерт.
Никол Пашинян: «Другого выхода, кроме подписания заявления, не было»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что был вынужден подписать соглашение по Карабаху.
«Решение принято в результате анализа военной ситуации и на основе оценок людей, которые лучше всех знакомы с военной ситуацией. Мы должны понять, что наша армия сражалась против террористов, второй армии НАТО и армии Азербайджана», - отметил он.
«Другого выхода, кроме подписания заявления, не было. Сейчас я не могу сказать, почему так произошло, чтобы не ставить под угрозу жизнь многих людей. Это будет иметь прямое влияние на боевые действия», - сказал Пашинян.
Как передает русская служба Би-би-си, он раскритиковал протестующих, которые громят здание парламента и избили спикера парламента, заявив, что «таким образом они наносят удар по находящимся на фронте военным».
Российские миротворцы уже выехали в Карабах – НТВ
Российский телеканал НТВ сообщил, что «российские миротворцы уже выдвинулись в Нагорный Карабах».
«Это 1960 человек и несколько сотен единиц техники. Военных доставляют в регион самолётами Ил-76 из аэропорта Ульяновска. Миротворцы останутся в Карабахе на 5 лет с автоматическим продлением, если против этого не выступят стороны», – сказано в сообщении. Опубликованы и видеокадры колонны миротворцев.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании с президентами России и Азербайджана заявления о прекращении войны в Карабахе. Он отметил, что подписал заявление, «основываясь также на уверенности, что в создавшейся ситуации – это лучшая возможная развязка».
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останавливаются на занятых ими позициях, а в регионе «развертывается миротворческий контингент Российской Федерации».
- По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, в составе миротворческих сил будут и турецкие военные.
Арутюнян заявил, что дал согласие на прекращение войны «во избежание полной потери Арцаха»
Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сообщил, что весь день обсуждал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном шаги по прекращению боевых действий.
Арутюнян на своей странице в Facebook написал, что также заранее провел обсуждения с Национальным собранием Карабаха и получил согласие подавляющего большинства депутатов.
«Учитывая нынешнее тяжелейшее положение и во избежание дальнейших многочисленных жертв и полной потери Арцаха, я дал свое согласие на то, чтобы как можно скорее остановить войну. Что касается подписанного заявления, то его я подробно затрону позже», – написал Арутюнян.
Как пишет «Радио Азатутюн», карабахский лидер выразил свои глубокие соболезнования и гордость за павших бойцов. Арутюнян заверил, что еще будет время вести диалог относительно будущих действий с родными погибших, а также военными.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании с президентами России и Азербайджана заявления о прекращении войны в Карабахе. Он отметил, что подписал заявление, «основываясь также на уверенности, что в создавшейся ситуации – это лучшая возможная развязка».
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останавливаются на занятых ими позициях, а в регионе «развертывается миротворческий контингент Российской Федерации».
- В центре Еревана в эти минуты проходит стихийный митинг. Протестующие, недовольные подписанием соглашения с Азербайджаном и Россией, ворвались в здание дома правительства.
Алиев: в составе миротворческих сил будут и турецкие военные
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к народу.
Как пишет русская служба Би-би-си, Алиев заявил, что соглашение о прекрашении войны отвечает интересам народов как Азербайджана, так и Армении.
По словам азербайджанского лидера, в составе миротворческих сил будут и турецкие военные.
Алиев перечислил условия соглашения и обьявил это победой в карабахской войне.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании с президентами России и Азербайджана заявления о прекращении войны в Карабахе. Он отметил, что подписал заявление, «основываясь также на уверенности, что в создавшейся ситуации – это лучшая возможная развязка».
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останавливаются на занятых ими позициях, а в регионе «развертывается миротворческий контингент Российской Федерации».
- В центре Еревана в эти минуты проходит стихийный митинг. Протестующие, недовольные подписанием соглашения с Азербайджаном и Россией, ворвались в здание дома правительства.
Путин: азербайджанские и армянские силы в Карабахе остановятся на занятых ими позициях
Президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останавливаются на занятых ими позициях.
«Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации», - подчеркнул президент РФ, говоря о подписанном им с президентом Азербайджана и премьером Армении совместном заявлении.
Договоренность о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе предполагает также обмен военнопленными и телами погибших, пишет ТАСС.
«Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших», – сказал российский лидер.
- Ранее «Арминфо» опубликовало текст заявления, подписанного лидерами Армении, Азербайджана и России.
- Никол Пашинян отметил, что подписал заявление, «основываясь также на уверенности, что в создавшейся ситуации – это лучшая возможная развязка».
В Ереване стихийный митинг, протестующие ворвались в дом правительства
В центре Еревана в эти минуты проходит стихийный митинг. Протестующие, недовольные подписанием соглашения с Азербайджаном и Россией, ворвались в здание дома правительства.
Трансляцию с места событий ведет сайт News.am
Как пишет «Интерфакс», протестующие сорвали табличку с личного кабинета премьер-министра Пашиняна.
«Где Никол, где этот предатель?» - кричат демонстранты. Звучат оскорбления и требования немедленной отставки.
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