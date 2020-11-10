Грузия ищет место в мире между Арменией и Азербайджаном

Прекращение войны и планируемое открытие коммуникаций между Азербайджаном и Арменией может лишить Грузию транзитной монополии в регионе.

Договор о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном содержит положение о разблокировке транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. Эксперты полагают, что в этом случает изменится «транзитная карта» всего региона. Пользователи соцсетей уже задаются вопросом:

«Не повлечет ли за собой восстановление транспортных связей между Азербайджаном и Турцией, с одной стороны, и Арменией, с другой, к экономическим потерям для Грузии как важного транспортного игрока в регионе?»

По словам аналитика НПО HUB Georgia Пааты Цагареишвили, если такое политическое решение будет претворено в жизнь, то это неминуемо снизит транспортный поток через Грузию. По утверждению эксперта, запуск ЖД ветки между Арменией и Турцией не потребует чрезмерных усилий:

«Я располагаю достоверной информацией, что железная дорога между Турцией и Арменией, проходящая через Гюмри, находится в рабочем состоянии. Сохранена станция для смены колесных пар, путевые работники следят за ее состоянием, все агрегаты законсервированы. Другое дело, что другие ЖД ветки между Арменией и Азербайджаном находятся в упадочном состоянии, поэтому ветка из Гюмри в Турцию теоретически может забрать только часть армянского транзита через Грузию. Если Азербайджан восстановит автомобильные и железнодорожные пути с Нахичеванью через Армению, это, безусловно, заберет часть грузинского трафика, в том числе БТК, но, повторюсь, эти проекты являются делом отдаленной перспективы, и пока рано подсчитывать выгоды или убытки».

По мнению политолога Гии Хухашвили, прямой выход Азербайджана через Нахичевань в Турцию значительно ослабляет геополитическую функцию Тбилиси, так как эти страны стремятся к большей интеграции, и Грузия является единственным путем прямого сообщения. Однако, если это и повлечет за собой прямые экономические потери, мир принесет выгоды всем в другом измерении, считает эксперт:

«Если подписанное соглашение положит конец конфликту и не приведет к серьезным осложнениям, следует ожидать большой инвестиционной активности в регионе, потому что в нестабильных регионах крупные экономические проекты не запускаются, наглядным примером чего являлся наш регион в течение многих лет. Таким образом, это повысит международный имидж Южного Кавказа», – подытожил Хухашвили.

Со своей стороны, в грузинской оппозиции отреагировали на достигнутое между соседями перемирие спокойно. По мнению одного из лидеров «Нацдвижения» Саломе Самадашвили, которое она высказала на своей странице в Facebook, поводов для беспокойства нет:

«Почему-то некоторые негативно относятся к мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном. Однако мне не кажется серьезным опасение о подрыве транзитных возможностей Грузии – реорганизация соответствующей инфраструктуры потребует много времени и долгосрочной стабильной среды. Проблема грузинской экономики не в появлении альтернативных транзитных маршрутов, а в том, что в стране не происходит ни технологического развития, ни генерации современных знаний, которые сделают эту страну конкурентоспособной», – резюмировала политик.

Напомним, девятая статья вышеупомянутого договора гласит:

«Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономии с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. По согласованию Сторон в этом направлении будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций».