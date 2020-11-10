Обзор грузинской прессы

Независимо от того, по какому сценарию будут развиваться события, в Грузии неизбежны внеочередные выборы, убежден политолог Гия Хухашвили. Решение об их проведении будет принято в течение года, цитирует эксперта информационное интернет-агентство «Грузия online»:

«Власти стоят перед серьезными социальными и экономическими рисками и не имеют позитивной повестки дня. Министр финансов заявляет, что падение курса лари – вина оппозиции, медицинские «мушкетеры» связывают пандемию с оппозицией... Это адская смесь инфантилизма, глупости, наглости. Для преодоления этой проблемы им нужна позитивная повестка дня и консолидация общества, чего у них нет. Таким образом, даже если оппозиция остановится (откажется от проведения акций), правящая команда все равно через несколько месяцев будет вынуждена уйти, ведь потребительская корзина ежедневно сокращается, индексации доходов не происходит, люди еще больше беднеют. Будь у властей чуть больше ума, они бы не врагов себе наживали, а искали союзников, чтобы перераспределить ответственность. И палка переломилась бы не только о них», – говорит Хухашвили.

Оппозиция тоже ведет себя неразумно, тратя свои ресурсы на акции протеста, считает Хухашвили. По мнению политолога, самым оптимальным вариантом для них было бы войти в парламент и создать комиссию по расследованию нарушений на выборах.

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«Пощечина оппозиции» – так политолог Арчил Гамзардия оценивает запрет на передвижение после 22:00 в крупных городах Грузии. Это ограничение создаст негативный политический фон в стране, поскольку усилит протестные настроения оппозиционно настроенных людей, заявил аналитик в интервью газете «Резонанси»:

«Совершенно непонятны мотивы властей для принятия этого решения. Если быть точным, понятно, что это ограничение не механизм управления сферой здравоохранения, но оно может быть использовано как рычаг давления и сдерживания населения. Протестные настроения усиливаются, и, возможно, правительство подталкивает критически настроенное население и оппозицию к нарушению закона. И, к сожалению, у них (оппозиции) не остается иного выбора (кроме как нарушать постановления). Власти наращивают динамику, начали контролировать пассажиров в метро, затем ввели комендантский час, следующий шаг будет еще более жестким, поскольку сейчас в правительстве говорят о том, что пик (эпидемии) неизбежен. Я думаю, что власти не столько заботятся о здравоохранении, сколько желают бросить вызов оппозиции, показывая ей, что готовы к некоему силовому управлению страной».

Население готово было терпеть жесткие ограничения, которые были задействованы в стране весной текущего года, однако возвращаться к ним общество не желает, поскольку уже находится в тяжелейшем финансовом положении, продолжает политолог. Несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию, полное закрытие страны будет равносильным смертному приговору для народа, уверен респондент «Резонанси».

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Глава Центра контроля над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе ответил на заявление директора телекомпании «Мтавари» Ники Гварамия. Последний в одном из постов, опубликованном на своей страничке в соцсети Facebook, написал:

«Во время эпидемии, в эту холодную погоду разгон акции с помощью водометов приравнивается к выстрелу! Где эти три псевдомушкетера, три постыдных персонажа, которые оплошали в борьбе с пандемией и вошли в историю только как партийные агитаторы».

Амиран Гамкрелидзе так прокомментировал этот пост.

«Я не буду на это отвечать господину Гварамия… меня пытаются вовлечь в политический процесс. Нет, господа, я аполитичная фигура. Я не встреваю в эти ваши политические вопросы. Мы, врачи, включены в борьбу с огромной проблемой. Может быть, вы отстанете от нас? Не вмешивайте нас в политику. У врачей своя работа, мы несем большую ответственность перед страной и обществом», – цитирует Амирана Гамкрелидзе информационное интернет-агентство ambebi.ge.