«То Запад, то Россия, и вот к чему это привело»

Председатель Армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян не уверен в том, как дальше будут развиваться события вокруг Нагорного Карабаха. Он полагает, что бои в ближайшие дни могут прекратиться, так как российские миротворцы уже направлены в республику. В чем Трапизонян уверен, так это в том, что в Армении произойдет смена власти.

– Галуст, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями от того соглашения, которое было подписано вчера по Карабаху.

– Обсуждать этот вопрос мне очень сложно и трудно, потому что оно уже подписано, оно уже действуют, уже миротворцы двигаются в Арцах. Самое страшное, что около двух тысяч молодых ребят погибло. Это большая трагедия. Наверное, можно было избежать этого всего, но это уже время покажет…

– На ваш взгляд, что это соглашение означает для Карабаха?

– Я думаю, что в данный момент, если говорить о том, будут там идти боевые действия или нет, естественно, боевые действия не будут идти, потому что там будут стоять миротворцы. Как дальше будут развиваться события, посмотрим, время покажет. В этом соглашении все расписано: когда оно вступает в силу, как все должно быть. Но я знаю, что до сих пор и в данный момент идут бои за Шуше, поэтому непонятно, еще не все однозначно… Я думаю, что через два-три дня все успокоится, потом посмотрим.

– В той ситуации, которая складывается в связи с подписанием соглашения, как, по-вашему, армяне смогут жить в Нагорном Карабахе?

– Там пишут, что гарантии есть, кто-то становится гарантом в этом вопросе, сейчас сказать что-то определенное я не могу.

– Какие, на ваш взгляд, могут быть последствия для Пашиняна в результате этой ситуации?

– Ну, видите, там уже спикер парламента Мирзоян лежит в больнице, он был сильно избит, он вроде бы сознание терял, он сейчас лежит в больнице в тяжелом состоянии. Все обвиняют Пашиняна в том, что он виноват в том, что произошло, что около двух тысяч ребят (еще точная цифра не установлена) по вине Пашиняна погибли. Ну, вы знаете, что его везде и всюду обвиняли в том, что он проводит политику двойных стандартов: то Запад, то Россия, и вот к чему это привело… Конечно, это все очень плохо, к хорошему это не приведет. Будет отставка власти в Армении, они к этому придут, я думаю, они вытащат даже сторонников власти, у которых погибли дети.

– Вы предполагаете отставку правительства и Пашиняна?

– Да, Пашиняна.

– Какие отношения связывают Абхазию с Нагорным Карабахом? В 2017 году был подписан меморандум, до начала этого вооруженного конфликта какого рода были взаимоотношения?

– Ну, вы помните, после всех этих событий, 1992-1993 год – война в Абхазии, война в Арцахе, война в Осетии, потом уже Приднестровье, вот четыре непризнанных республики, их руководство, как я помню, собиралось в Абхазии, подписывались какие-то соглашения. Всегда было очень хорошее отношение руководства Арцаха, сюда приезжали руководители Арцаха – Аркадий Аршавирович (Гукасян), Бако Саакович (Саакян), спикер парламента, отсюда ездили туда вице-президент, я ездил туда со многими нашими руководителями. У нас были очень хорошие отношения и в культурной сфере. Дети из Арцаха приезжали отдыхать сюда, отсюда ребята ездили. В прошлом году между Абхазией и Республикой Арцах было подписано соглашение о том, что есть почетные консулы Абхазии в Арцахе и Арцаха в Абхазии, в общем, были хорошие теплые отношения.

– Галуст, скажите, пожалуйста, а кто у нас сейчас почетный консул в Карабахе?

– Косян Вагаршак.

– А у вас с ним есть какая-то оперативная связь? Где он сейчас, там или здесь?

– Не знаю, ни там и не здесь, его не слышно и не видно, к сожалению.

– Когда вы узнали об этом соглашении, какое у вас было чувство?

– Какое может быть чувство у человека, который прошел войну, который близко дружит с руководством Арцаха? Недавно был чемпионат Европы среди непризнанных государств в Арцахе, и я, естественно, сопровождал нашу команду, сборную Абхазии по футболу. Был очень теплый прием. Приехали 12 команд со всего мира, но никого так не встречали, как команду Абхазии. Когда война началась, конечно, я переживал, и мы делали обращение, провели митинг, акции гуманитарные, собрали и отправили 11 млн 250 тысяч рублей, потом группа наших добровольцев туда выехала, и они успели один день поучаствовать в этих событиях. Как может быть? Очень болезненно. И сейчас очень больно, что так произошло и столько ребят погибло…

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия