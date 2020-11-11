Грузинский день Помпео

Власть и оппозиция по-разному трактуют смысл и график визита госсекретаря США Майка Помпео.

Визит Майка Помпео в Грузию продлится два дня – 17-18 ноября. В рамках визита запланированы встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария и министром иностранных дел Давидом Залкалиани, а также с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. Какие-либо встречи с оппозицией визитом не предусмотрены.

Встречи в Тбилиси призваны выразить поддержку США суверенитету и территориальной целостности Грузии, говорится в пресс-релизе Госдепартамента США.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария своими ожиданиями от визита поделился на заседании Межведомственного координационного совета:

«Конечно, в первую очередь мы обсудим вопросы, предусмотренные США и Грузией в Хартии стратегического партнерства. Также на встрече с госсекретарем будут обсуждены текущие события в регионе Южного Кавказа, процесс демократизации Грузии, экономические вопросы и безопасность».

В грузинской оппозиции надеются, что им тоже будет предоставлена возможность встретиться с госсекретарем США. Один из лидеров «Европейской Грузии» Серги Капанадзе считает, что внутриполитическая повестка дня является основной из главных тем визита:

«Одна из причин, по которой Майк Помпео приезжает в Грузию, – это возникший после выборов политический кризис. Мы поддерживаем связь как с Госдепартаментом, так и с посольством и нашими американскими партнерами, предоставляя им всю необходимую информацию. Поэтому визит госсекретаря включает темы, которые сейчас являются проблемными и критическими для Грузии, в том числе вопрос фальсификации выборов».

В ответ глава внешнеполитического ведомства Давид Залкалиани призвал оппозицию воздержаться от спекуляций по поводу темы визита. Дополнительные встречи не значатся в официальной повестке дня, подчеркнул министр на специальном брифинге.

«Выпадают из логики попытки оппонентов использовать визит госсекретаря США во внутриполитических интересах. Главный посыл визита – поддержка со стороны Соединенных Штатов стабильности, политического и экономического развития Грузии, подчеркивание нашей роли в качестве одного из лидеров региона. Это основные темы визита, а не то, о чем говорят наши оппоненты».

Состоится ли встреча госсекретаря с оппозиций, не столь принципиально, «главное, чтобы высокопоставленный гость услышал требования грузинской общественности, а не пожелания властей», считает председатель «Демократического движения – Единой Грузии» Нино Бурджанадзе:

«Когда между властью и оппозицией возникает кризис такого масштаба, должны быть заранее обговорены формулы предварительного согласия или компромисса либо с одной стороны, либо с другой, и такая встреча с госсекретарем может привести к какому-то конкретному шагу. Так что, поскольку для нас это прозвучало очень внезапно и спонтанно, я думаю, что, по всей вероятности, встречи с оппозицией не будет. Считаю, что в один из дней визита Помпео должен быть проведен большой митинг, на котором грузинский народ еще раз продемонстрирует свою волю высокопоставленному американскому гостю».

Политолог Вахтанг Дзабирадзе говорит, что визит госсекретаря США Майка Помпео в Грузию не будет иметь отношения к теме выборов, так как планировался задолго до них. Однако, несмотря на официальную повестку визита, политолог не исключает переговоров госсекретаря с оппозицией:

«Начнем с того, что госсекретарь сначала едет во Францию, а также в Турцию, Грузию, Израиль и Аравийский полуостров. Это для иллюстрации масштаба и общей концепции визита. Почему именно Грузия? Грузия – стратегический партнер США, и на Кавказе, где мы являемся главным оплотом Соединенных Штатов, наши интересы во многом совпадают. Добавьте к этому тот факт, что ситуация в нашем регионе сложная, и, хотя боевые действия между Арменией и Азербайджаном прекращены, кому как не нам знать, что означает присутствие в регионе российского миротворческого контингента. Поэтому этот вопрос обязательно станет предметом обсуждения Помпео и властей Грузии. Конечно, пойдет речь о выборах, хотя я не ожидаю каких-то радикальных заявлений, отличных от тех, которые распространило посольство США в Грузии», – заявил политолог.

Символично, что 10 ноября 2020 года была опубликована информация комитета Сената США по ассигнованиям на 2020-2021 финансовый год. Согласно представленному законопроекту, на помощь Грузии выделено 132 миллиона долларов. Беспрецедентный объем помощи лишний раз доказывает, что Грузия является одним из важных направлений внешнеполитической повестки США, заявил глава МИД Давид Залкалиани.