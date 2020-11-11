Обзор югоосетинской прессы

Газета «Южная Осетия» публикует мнение замглавы администрации президента Алана Джуссоева о возможных последствиях победы Джо Байдена на президентских выборах в США. По мнению Джуссоева, политический курс США в отношении России и ее союзников, скорее всего, ужесточится. Для Южной Осетии мало что изменится, но могут быть отдельные провокации в информационном поле. «Думаю, что в начале следующего года в отношении Южной Осетии последует много негативных информационных вбросов, в том числе и потому, что 2021 год в Южной Осетии – это предвыборный год. Суета с выборами в Грузии и США закончится, к весне улучшится ситуация с пандемией коронавируса, и мы ощутим плоды этих выборов. Последует новая информационная война в отношении нас, и мы должны быть готовы к этому. Нам надо думать, как приводить в порядок внутреннюю политику и понимать, какую информационную политику мы должны вести и внутри, и на внешнем направлении», – отметил Алан Джуссоев.

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Блогер Алан Парастаев пишет о последних событиях в Карабахе. «Протест спасенных в Ереване, ликование остановленных в Баку», – так озаглавлен пост блогера на «Кавказском узле». «Странная война и еще более странное ее завершение. В Баку народ ликует, провозглашает Алиева выдающимся полководцем нации, скандирует «Карабах наш», хотя вовсе он не их, и самое обидное для бакинцев должно было быть, что до этого «наш» остался буквально «шаг». Но это шаг в бездну партизанской войны, беженцев туда, беженцев оттуда, это международные организации, которые заполонят центр Баку и будут курсировать ежедневно караванами белых джипов, требующих оставления или возвращения армянского населения на территории НКР», – пишет блогер и считает, что в итоге из этой ситуации выгоду извлекут все. «Выиграют почти все. Даже оппозиционеры в Армении. У них есть повод для критики России, которая с самого начала не вступилась за Карабах, а ждала, пока дело дойдет до Шуши», – считает блогер.

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Газета «Республика» вновь пишет о священниках ГПЦ в Ленингорском районе. Автор Инга Кочиева отмечает, что ситуация не разрешается отчасти из-за позиции РПЦ. «Ставить вопрос о выдворении священнослужителей ГПЦ сейчас неэтично не только из-за трудностей, вызванных ситуацией, но и в связи с позицией Русской православной церкви, для которой отношения с сестринской ГПЦ являются очень важными», – пишет автор. Русская православная церковь по-прежнему не признает Аланскую епархию и считает территорию Южной Осетии канонической территорией ГПЦ. Статья сопровождается комментарием от редакции, в котором издание вспоминает о том, что в самой Южной Осетии находились люди, которые противодействовали работе газеты, когда она пыталась поднимать эту тему: «К примеру, однажды, прознав о нашей готовящейся новой публикации по данной теме, один товарищ из администрации предыдущего главы государства даже пытался… приостановить выход «Республики», настаивая на снятии материала. Между тем пребывание священников ГПЦ в «оккупированном», по мнению грузинского общества, Ленингорском районе является символом. Это тот фактор, который дает уверенность местному грузинскому населению, что еще не все потеряно и регион вернется со временем в лоно Грузии», – пишет «Республика».

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ИА «Рес» уделяет внимание волонтерскому движению в Южной Осетии во время всплеска заболеваемости COVID-19. Например, за два дня в ряды волонтерского объединения «Вместе», созданного для помощи медикам и гражданам в период пандемии коронавируса, вошли около сорока человек. «Приглашаются добровольцы, водители со своим автотранспортом для помощи медикам, одиноким пожилым и престарелым гражданам, которым не рекомендовано выходить из дому», – сказали в пресс-службе объединения и добавили, что все волонтеры в целях безопасности обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. В другом материале «Рес» рассказывает о Диме Гаглоеве, ученике 10-го класса, который пошел волонтером в «красную зону». «В основном поднимаем передачи, кислородные баллоны, помогаем пожилым подниматься и спускаться и, в общем, делаем все, о чем нас просят. Помощь в подобной ситуации никогда не бывает лишней, я не мог пройти мимо. Готов помогать столько, сколько это будет необходимо», – рассказал волонтер агентству «Рес».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия