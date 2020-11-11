Абхазскому царству предлагают праздник

В абхазском интернет-сообществе вызвала активное обсуждение распространенная на днях ГИА «Апсныпресс» информация о том, что Общественная палата Абхазии предлагает поддержать инициативу известного абхазского поэта Дениса Чачхалиа – официально утвердить 780 год н.э. как начало абхазской государственности и ежегодно отмечать эту дату.

В письме на имя президента Академии наук Абхазии Зураба Джапуа, подписанном секретарем ОП Гули Кичба, Общественная палата просит АНА дать историческую справку по данному вопросу и поддержать инициативу, обратившись к руководству страны. В письме, в частности, говорится:

«В дополнение к официальному утверждению даты мы предлагаем сделать мемориальную доску с описанием этого события и расположить ее на столичной набережной, возможно, в районе Сухумской крепости. Именно у этой мемориальной доски и можно будет начинать будущее ежегодное празднование этой фундаментальной даты в истории Абхазского государства».

«Как следует из исторических источников, – говорится в информации, – в 780 году при абхазском царе Леоне II Византия и Хазария признали Абхазское царство. Таким образом, получается, что в 2020 г. исполнилось 1240 лет абхазской государственности».

Конечно, слово «признали» – из современного лексикона, наверное, так действительно понятней всем читателям, хотя в VIII веке нашей эры такие формулировки в дипломатии вряд ли были в ходу. Один из активистов Фейсбука привел следующую известную многим цитату из средневекового источника: «Когда ослабли греки, отложился от них архонт Леон и завладел Абхазией и Эгриси, воспользовавшись силой их (хазар)».

Тут можно добавить, что матерью Леона II была дочь кагана Хазарии – очень мощного государства того времени.

Собственно, идея об учреждении такого праздника лежала, можно сказать, на поверхности. В независимой Абхазии еще на рубеже двадцатого и двадцать первого веков на правительственном уровне несколько раз намечалось, но затем откладывалось празднование 2500-летия Сухума (первоначально – древнегреческой Диоскуриады). Замысел этот возник еще до грузино-абхазской войны, но в первые послевоенные годы было, конечно, очень непросто реализовать ее с должным размахом. Но, наконец, в 2016 году, в бытность мэром Сухума Адгура Харазия, такое празднование провели, после чего начали ежегодно отмечать в первую субботу июля День города.

Ну, а разве нельзя, говорят в республике многие, вот так же произвольно выбрать какой-то день в году и отмечать его как день возникновения Абхазского государства? При этом совершенно необязательно делать его праздничным выходным… В конце концов, далеко не все народы, даже гораздо более многочисленные, чем абхазы, могут похвастаться столь древней датой начала своей государственности. К примеру, это почти на сто лет раньше, чем принятая историками дата создания в 862 году Русского государства. В Абхазии часто упоминают, что ее государственности более 1200 лет, но тогда почему бы не облечь это утверждение в осязаемую форму праздника?

Как рассказала сегодня «Эху Кавказа» Гули Кичба, ее заинтересовал прочитанный пару недель назад пост в соцсетях на эту тему Дениса Чачхалиа, который известен в Абхазии не только как поэт, прозаик, драматург, но и как автор книг-исследований по истории страны. Причем данная идея высказывалась в одной из его книг уже довольно давно, однако, как повелось в наше время, соответствующий пост в интернете привлек гораздо большее внимание общественности. Кичба продолжила:

«Мы, совет Общественной палаты – Надежда Венедиктова, Руслан Хашиг и другие, сразу же поддержали эту инициативу. Потому что, думаем, это, может, как-то укрепит дух нации. Да и вообще этим надо гордиться… Зураб Джапуа тоже очень обрадовался и сказал: «Спасибо, что вы к нам обратились».

В ходе нашего разговора зашла речь об одном известном абхазском историке, который поддержал обсуждаемую идею и предложил:

«Можно было бы поставить памятник царю Леону у железнодорожной платформы Гума, в которую упирается проспект Леона, и там же - мемориальную доску.

– О, интересно!

– Да. Хотя и то, что вы предлагаете, у крепости…

– Ну, мы говорим об этом в порядке обсуждения. А так, это непринципиально.

– А вообще, конечно… Вот как у нас в последние годы красочно празднуют День флага… А тут разве нельзя было устраивать какие-то костюмированные представления?..»

Тем временем в абхазском сегменте Фейсбука развернулось оживленное обсуждение темы. Вот несколько комментариев:

«То, что единое абхазское государство было основано в VIII веке, приблизительно около 780 года от Рождества Христова, – это общеизвестный, давно известный факт, отраженный даже в школьных учебниках... Историю, конечно же, надо знать, но у меня возникает вопрос: это наиболее актуально? Да и что тут обсуждать вообще?»

«Дело не в том, что народ не знает свою историю... Дело в том, что нельзя забывать свою историю и иногда хотя бы надо напоминать тем, кто оспаривает такие факты».

«Обсуждать надо, потому как есть разногласия в научной среде относительно года».

«Почему-то все разговоры – про год. Но ведь тут нужно остановиться на какой-то дате: число и месяц. Когда праздновать? Лучше летом, наверное».

«Нет, летом заняты турсезоном, осенью – сбором урожая. Лучше – апрель-май».

Кто-то рассуждал о том, что и раньше у абазгов и апсилов были государственные образования… А кто-то высказал предположение, что эту идею «вбросили» для отвлечения общества от реальных проблем. Ему возразили: «Это что, такой новый вид цензуры? Почему люди не могут обсуждать что-то помимо перебоев с водой, пандемии и прочего? Или ждать того времени, пока все вокруг станет благополучно?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия