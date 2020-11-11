Из окна клиники в Батуми выпал ковид-инфицированный 73-летний пациент

Лидеры грузинских оппозиционных партий обсуждают предстоящий 17-18 ноября визит в Тбилиси главы Госдепартамента США Майка Помпео. Госсекретарь США прибывает в Грузию на фоне акций протеста, которые оппозиция проводит с 1 ноября, обвиняя власти в фальсификации выборов в парламент. 21 ноября должны состоятся вторые туры парламентских выборов, в которых оппозиция отказывается участвовать, сообщает агентство «Новости-Грузия».

По словам одного из лидеров партии «Единое национальное движение» Заала Удумашвили, «было бы лучше, если бы госсекретарь узнал о ситуации в стране непосредственно от оппозиции». «Визит госсекретаря всегда очень важен, потому что, когда в страну прибывает такой высокопоставленный дипломат США, он приезжает с конкретными посланиями», - заявил он. Как отметил Удумашвили, визит Майка Помпео особенно важен сейчас, когда в стране тяжелейший политический кризис.

Как заявила лидер партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, «это должно стать серьезным сигналом для власти, что Запад не забывает Грузию, несмотря на трудности в мире. По словам Бурджанадзе, ее не удивило то, что Помпео не встречается с оппозицией.

«Я очень удивлюсь, если будет назначена встреча с оппозицией, потому что в такой ситуации, когда существует кризис между властью и оппозицией, встреча с таким человеком должна быть подготовлена заранее, должны быть формулы предварительного соглашения или компромисса, с одной и другой стороны. Поскольку это было озвучено спонтанно и внезапно, я не удивлена, что встречи с оппозицией не будет», - сказала Бурджанадзе.

По словам Бурджанадзе, в день приезда Помпео должна состояться акция. «Я думаю, что в день приезда госсекретаря должна быть проведена акция, в которой примет участие много людей, конечно, не шумная, а спокойная акция, где грузинский народ покажет свою волю американскому гостю», - заявила она.

«Визит госсекретаря, в том числе, включает темы, которые сегодня являются проблемными и кризисными в Грузии, то есть фальсификация выборов», - заявил член «Европейской Грузии» Серги Капанадзе. По его словам, неправильно говорить о том, что визит Помпео осуществляется только для поддержки власти. «Естественно, одна из причин визита - это политический кризис, созданный в стране. Визит госсекретаря, среди прочего, включает в себя темы, которые сегодня являются проблемными и кризисными для Грузии, то есть фальсификации выборов. Поэтому говорить о том, что это поддержка власти и признание сфальсифицированных выборов, если эта конвертация присутствует в заявлениях лидеров «Грузинской мечты», то это просто ложь. Это визит в страну, интересную Америке, которая является страной-партнером США. Исходя из этого, Соединенные Штаты, как они это делали много раз прежде, в своих заявлениях подтвердили свою приверженность стратегическому партнерству Грузии, подтвердили свою заинтересованность грузинской демократией, и визит служит продолжением всего этого», - заявил Капанадзе.

Георгий Вашадзе – лидер партии «Стратегия Агмашенебели» заявил, что никто не собирается встречать Майка Помпео акцией. «Надеюсь, что у оппозиции будет возможность пообщаться с Майком Помпео, где мы поговорим о самых серьезных проблемах, которые возникли после фальсификации выборов в Грузии», - заявил лидер «Стратегии Агмашенебели». Он считает, что визит Майка Помпео в Грузию очень важен, так как в стране тяжелейший политический кризис.