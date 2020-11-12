О Бонде и не только...

Я пишу только то, в чем более или менее уверен. К примеру, я не буду вслух писать про выборы в США, так как, не живя там, не являясь «резидентом» Соединенных Штатов, мне трудно понять, кто для американцев лучше (или хуже?) – Трамп или Байден. Я тактично не дам себе право как-то комментировать выбор американского народа. Я не хочу уподобляться тем, кто, живя многие годы за рубежом, оттуда вправляет своим соотечественникам мозги и думает, что глаголет истину. Когда некие NN, уехавшие энное количество лет тому назад из Грузии, поучают меня, объясняя разницу между белым, красным и полусладким, я всегда им отвечаю: «Поучайте лучше ваших паучат». Товарищи, приезжайте обратно, поживите несколько лет, и потом будете иметь (или не иметь) право рассуждать и спорить, чей каравай лучше. Ну, а в американском варианте (говорю в плане шутки) лично я голосовал бы за Меланию, красивая она женщина, жаль, что не выдвинула свою кандидатуру в президенты. Но, памятуя недавнее прошлое США, есть надежда, что в будущем она еще может это сделать. Вот и все, что я хотел сказать про выборы в США. И вообще, американские выборы – это не моя свадьба.

Намного сильнее меня волнуют другие события, которые происходят в 2020 году, в очень непростом, странном году, в году, который, как мне кажется, кто-то взял и вычеркнул из реестра. В этом году самым важным событием является попытка не заразиться. А если заразиться, то не сильно. А если же сильно, то первым добежать до аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких), которых не хватает. Живем осторожно и надеемся на животворящую вакцину, которая уже вроде бы есть, но ее пока что нет. Но о ковиде чуть ниже. А пока о главной для меня новости октября, о печальной новости, которая меня взволновала гораздо сильнее, чем все выборы, что тут, что там.

31 октября на Багамских островах на 91-м году жизни скончался известный человек, актер и продюсер, сэр Томас Шон Коннери. Представлять его не надо, думаю, его знают все. Сэр Шон считается лучшим Джеймсом Бондом, а было их за всю свою историю шесть исполнителей. Я не любитель бондианской франшизы. Я также не люблю книги Яна Флеминга, может быть, потому, что прочел их в довольно зрелом возрасте, а надо было читать в детстве. В СССР книги про Бонда были под запретом, так как мистер Бонд, Джеймс Бонд, этот бесстрашный шпион и борец с мировым злом нередко вступал в схватку с самим КГБ и, конечно, выигрывал у него. Наши кремлевские старцы не любили, когда кто-то обижал их родное КГБ, поэтому книги, а тем более фильмы о Бонде до нас не доходили. Когда Союз распался и мне попались книги Флеминга, то их время уже кануло в Лету. Они показались мне ужасно наивными и плоскими, и читать их было скучно. Но в миру Бонд популярен до сих пор, и сейчас продолжают выходить фильмы с этим героем, так как они хорошо продаются. За всю историю бондианы было снято 26 фильмов, прокат которых в общей сложности принес доход более семи миллиардов долларов.

Шон Коннери был первым и, как говорят, самым «бондистым» Бондом. Я, наверное, соглашусь с этим мнением. Никто из последующих исполнителей этой знаковой роли не смог его обойти своим магнетическим очарованием и иронией, которая присутствовала у сэра Шона.

Последние годы сэр Шон болел, об этом многие говорили, и болезнь была у него одной из тех, которая связана с мозговой деятельностью.

В советские времена Шона Коннери я видел только в двух фильмах: в калатозовской ленте «Красная палатка», где он сыграл небольшую роль Амундсена, и в фильме по Агате Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». За свою долгую творческую жизнь сэр Шон был обласкан всякими международными премиями и наградами, вполне заслуженно. Он действительно был хорошим актером, обладал великолепной внешностью и мощной харизмой. В 60-е гг. его популярность в мире была фантастической. Как пел Высоцкий:

«Был этот самый парень звезда – ни дать ни взять,

Настолько популярен, что страшно рассказать.

Да шуточное ль дело? Почти что полубог.

Известный всем Марчелло в сравненье с ним – щенок!»

Насчет Марчелло Мастроянни Владимир Семенович, конечно, пошутил, итальянец по актерским данным был выдающимся артистом, но суть известности Коннери передана правильно. Во время съемок «Красной палатки» Шон Коннери побывал в Москве и был страшно удивлен, что никто его не узнает, не рвет на сувениры и не бросается за автографом. Ему тогда было невдомек, что за «железным занавесом» про Бонда знают только киноведы и диссиденты.

Мир его праху, и от него я плавно перейду к ковидинфекции, хотя кончина первого Джеймса Бонда на этот раз никак не связанно с чумой XXI века.

Великобритания объявила строгий локдаун. Даже на улицу нельзя выходить, если нет жизненно важной необходимости. Англичане борются с вирусом строгими запретами, в отличие от шведов. Я на днях прочитал статью главного государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, который пишет, что в Швеции карантин есть, но он виртуальный! Жителей, мол, попросили значительно сократить социальные контакты, и они на 80-90% согласились. Не буду пересказывать все тезисы, которые он написал, но они очень интересные. Отмечу парочку: шведы отказались от ношения масок, для них это оказалось трудным делом, и вместо этого они просто соблюдают дистанцию!

Ей богу, насколько надо быть дисциплинированным и обязательным человеком, чтобы так строго следовать этому правилу – все время соблюдать дистанцию. Я очень завидую шведам, я сам пошел бы в шведы, пусть меня научат. Но, наверное, мне уже поздно.

Про бизнес! Шведы не закрыли торговлю, правительство ведет диалог с бизнесом, и бизнес консультируется с правительством, как максимально обезопасить потребителей и покупателей. Судя по всему, это тоже у них получается.

В статье разные пункты, которые я читаю и удивляюсь. Прогуглите и прочитайте весь текст, не пожалеете. Очень интересные мысли высказывает главный правительственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. Как они могут так самоорганизоваться, не представляю. Может быть, северное солнце приучило шведов так скрупулезно следовать всем правилам? Знаю одно, что у нас, к сожалению, такое невозможно. Слишком кровь наша горяча, да и законы мы соблюдать не любим. Они ведь писаны не для нас, а для наших соседей по лестничной площадке.

Но такую уникальную модель осилили только шведы. Англичане, как я уже сказал, ушли в локдаун. У Франции и Германии жесткий карантин. А что у нас? А у нас сегодня уже 2900 заразившихся. С понедельника введен комендантский час; с 22 часов до пяти утра прекращается всякое движение в крупных городах Грузии, кроме спецавтомобилей и транзитных грузовиков.

Все население обязали носить маски не только в закрытых, но и на открытых пространствах. Правительство бьет тревогу, умоляет граждан проявлять осторожность, соблюдать все меры безопасности. Мы не Швеция, не Англия и т.д. У нас может не хватить ресурсов, если заражение граждан будет идти по нарастающей, как это происходит сегодня. Со дня начала пандемии правительство Грузии потратило 54 миллиона лари на борьбу с чумой XXI века.

Время у нас сейчас продолжает быть непростым, послевыборным, страсти кипят, оппозиционные партии выходят на улицу и требуют повторных выборов. И все это происходит с явными нарушениями санитарных норм. Шведская модель нам точно не подойдет, об этом даже нет речи. Боюсь, что при таком настрое, если правительство объявит локдаун, то ему будут сопротивляться. Чем это все может закончиться? Вряд ли чем-то положительным.

Недавно выступал один из лидеров партии «Гирчи» Яго Хвичия и сказал, что он не верит в коронаистерию! А маски правительство потому, мол, обязывает граждан носить, чтобы заглушить голос свободы! Такая позиция у лидера партии, за которую голосовало более 55 тысяч человек. Знать бы, что он курит и где он это достает?

Есть у меня подозрение, что пока в стране не улягутся все поствыборные дела-делишки, ни о каком тотальном карантине речи быть не может. Но как только все устаканится, уверяю вас, правительство сразу перейдет к жестким санитарно-гигиеническим мерам. Иначе может случиться катастрофа.

Дай бог, чтобы я ошибался.

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