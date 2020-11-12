«Переговоры с Путиным принесут пользу Абхазии»

Сегодня в Сочи прошла встреча президента Абхазии Аслана Бжания с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили в пресс-службе абхазского президента, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере, а также внешнеполитической координации для обеспечения региональной безопасности.

Сегодня утром президент Абхазии Аслан Бжания покинул Абхазию и прибыл в Сочи. Встреча с Владимиром Путиным началась примерно в два часа дня. Пресс-секретарь президента Абхазии Марианна Квициния проинформировала о том, как она проходила и какие вопросы обсуждались:

«В сочинской резиденции президента России Владимира Путина сегодня проходит встреча президентов Аслана Бжания и Владимира Путина. Встреча состоялась по приглашению российской стороны. В ходе переговоров планируется обсудить состояние и перспективы двухстороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках реализации Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года. Главы государств также обсудят вопросы внешнеполитической координации и взаимодействия для обеспечения региональной безопасности. Журналисты на встрече не присутствуют, это связано с пандемией коронавируса. Это встреча двух президентов, и, соответственно, на ней больше никто не присутствует. Надо отметить, что президент Абхазии Аслан Георгиевич Бжания входит в пятерку лидеров, с кем президент России Владимир Путин встретился за весь период пандемии».

Марианна Квициния подтвердила информацию о том, что Аслан Бжания перед встречей с Путиным по собственной инициативе провел две недели в карантине в Пицунде.

Из диалога, опубликованного на сайте Кремля, следует, что Владимир Путин отметил возможность в спокойной обстановке обсудить развитие межгосударственных отношений. И предложил обсудить такие направления сотрудничества, как сельское хозяйство, туризм и телекоммуникации. Российский лидер продемонстрировал осведомленность о той помощи, которую оказывают Абхазии российские медики в Гудаутской больнице и военные, развернувшие в Абхазии мобильный госпиталь.

В свою очередь, Аслан Бжания подчеркнул, что это первая его встреча с российским президентом в подобном формате, и поблагодарил Владимира Путина за помощь, которая оказывается Абхазии во время пандемии и на протяжении многих лет. Он пригласил президента России посетить Абхазию.

Беседа продолжилась во время обеда. К пяти часам встреча завершилась, она длилась в общей сложности около трех часов. После завершения визита Аслан Бжания, по словам Марианны Квициния, отметил, что итоги переговоров принесут пользу Абхазии:

«Переговоры завершились, могу привести цитату Аслана Георгиевича. Сразу после встречи мы связались с ним, он сказал, что итоги сегодняшних переговоров с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным несомненно принесут пользу нашей стране, нашим взаимоотношениям со стратегическим партнером. Мы обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес».

Аслан Бжания покинул Сочи и сегодня ночью планирует вернуться в Абхазию.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия