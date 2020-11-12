Обзор абхазской прессы

Два дня активные пользователи социальных сетей спорят по поводу визита президента в республиканскую больницу, в рентген-кабинет, пишет «Нужная газета». Издание уточняет, что поводом для неожиданного похода Бжания в медучреждение, где больные с подозрением на COVID-19 проводят обследование на компьютерном томографе (КТ), видимо, стала информация о платных услугах. Президент сообщил медперсоналу, что оперуполномоченный сотрудник отныне будет начальником для врачей, работающих в данном отделе.

Автор статьи Изида Чаниа напоминает, что три недели назад Аслан Бжания предупредил медиков Республиканской больницы о том, что на время пандемии обследование на аппарате компьютерной томографии должно быть бесплатным для всех. Но не прошло и недели, а в ФБ стали появляться сообщения, что «предупреждение» не возымело действие, и за обследование по-прежнему взимают деньги.

«Предупреждение президента могло бы возыметь некоторый эффект при определенных условиях, к примеру, при повышении заработной платы рентгенологам, которые, как и многие врачи, работающие с потенциально инфицированными людьми, оказались в зоне повышенного риска. Но времена, когда от профессионалов в приказном порядке могли потребовать стахановского труда, давно прошли», – приводит слова Изиды Чаниа «Нужная газета». Она уточнила, что только один из врачей позволил спросить о том, какие функции будет выполнять чекист среди врачей. «Чтобы вам никто не мешал», – сказал глава государства и добавил, что оперуполномоченный будет «старшим начальником здесь».

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Политик Ахра Бжания на своей странице в «Фейсбуке» написал мнение по поводу вопроса продажи недвижимости иностранцам. «Нам как будто говорят – вот мы вам помогаем, хотя и возможности уже не те, а вы даже того, что под ногами, брать не хотите, жилье не продаете иностранцам! Да, не продаем, потому что пуганы. В течение века нас из 80 стало 17%, вследствие чего за права на свою собственную землю пришлось дорого платить», – написал Ахра Бжания.

Что касается экономического роста от продажи недвижимости, то это, по его словам, «просто распиаренный миф». Он уточнил, что там, где не проведены институциональные реформы и есть коррупция, развития не будет. Ахра Бжания пояснил: «При нынешнем госменеджменте (да, да и прошлом тоже) перспектива принять закон о продаже недвижимости и через пять лет все так же сосать лапу и клянчить деньги у РФ просто грандиозная. Ну а если проведем реформы и перестанем обворовывать народ, то и так забогатеем… То, что мы все время по колдобинам ездим, это мы и сами знаем, но хотим выбраться на ровную дорогу и благодарны всем, кто нам в этом помогает, и, разумеется, вправе ожидать, что эта помощь не будет каким-то образом противоречить нашим интересам».

Политик заметил, что сейчас в Абхазии действует запрет на продажу недвижимости иностранным гражданам. «Поэтому противники продажи ничего доказывать не должны, а вот лоббисты должны и желательно с цифрами на руках, которых еще никто не видел. Пускай предметно обоснуют здесь Дубаи 2, вот тогда, наверное, можно подискутировать, соразмерить риски и выгоды. А то складывается впечатление, что это какая-то строительная мафия продвигает стройки», – написал Ахра Бжания.



Он обратился к государственным деятелям страны: «Когда сильные мира сего предлагают то, что вам не очень нравится, имейте мужество это аргументировано отклонять. Никто на вас за это не осерчает. Наоборот, будут уважать как конструктивного партнера, а не очередного политика, не выполняющего взятых на себя обязательств».

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Перед началом каждой путины Институт экологии АНА направляет в Министерство сельского хозяйства и Госкомитет по экологии справку об общем допустимом улове на предстоящую путину, пишет газета «Республика Абхазия». На основании этого документа кабинет министров РА устанавливает общий допустимый улов по всем промысловым видам рыб. Минсельхоз производит распределение квот на добычу рыбы между рыбодобывающими предприятиями, а Госкомитет по экологии выдает лицензии на добычу и осуществляет контроль за правилами.

Роман Дбар сообщил: «И сегодня, и в советские времена основной объект промысла в акватории Абхазии составляла и составляет хамса. Не каждый год можно назвать удачным, однако в так называемые удачные годы у берегов Абхазии добывают до 60 тысяч тонн хамсы. Практически весь добытый объем рыбы в наших водах перерабатывается в рыбную муку на местных предприятиях и затем экспортируется за рубеж, в основном в Турцию».

Однако автор статьи Юлия Соловьева пишет, что в самой Абхазии не избалованы свежей недорогой рыбой. Не каждая семья в Абхазии может позволить себе на обед свежую рыбу.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия