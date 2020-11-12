Грузия проиграла Северной Македонии и не поедет на чемпионат Европы

Сборная Грузии по футболу проиграла Северной Македонии финальную встречу Лиги наций УЕФА со счетом 0:1, сообщает агентство «Новости-Грузия». Единственный гол, оказавшийся победным, забил на 56-й минуте Горан Пандев.

Специалисты отмечают, что сборная Грузии на поле выглядела откровенно слабее соперников. Также на игре команды негативно сказалось отсутствие двух лидеров - полузащитника Хвичи Кварацхелия и нападающего Левана Шенгелия, у которых накануне обнаружили коронавирус.

Благодаря этой победе Северная Македония впервые получила право сыграть на чемпионате Европы летом 2021 года. Сборная Грузия свой шанс упустила и теперь сможет добиваться выхода на европейский турнир только через четыре года.

Сборная Грузии по футболу провела свой первый официальный матч в 1994 году. С тех пор шесть квалификационных раундов чемпионата Европы прошли так, что сборная Грузии ни разу не смогла поехать в Европу.

В этом году Грузия была ближе всего к этой цели – сборная заняла первое место в группе D Лиги Наций, обыграла Беларусь в полуфинале, однако в финале проиграла Македонии.

Исторический футбольный матч состоялся сегодня, 12 ноября, на стадионе «Динамо Арена» в Тбилиси без болельщиков – такие меры были приняты из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации. Сотни человек собрались возле стадиона, чтобы наблюдать за игрой с монитора.

Между тем, как выяснилось во время прямой телевизионной трансляции, с одной из трибун стадиона за игрой следили мэр Тбилиси Каха Каладзе с сыном, президент Федерации футбола Леван Кобиашвили и другие члены федерации. Этот факт вызвал недовольство сотен пользователей в грузинском сегменте «Фейсбук».