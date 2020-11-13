Налог на нищету

В Грузии установлен антирекорд по количеству проживающих за чертой бедности – соответствующее пособие получают 13 процентов населения. Таковы сегодняшние данные Агентства социальных услуг.

Прошлый рекорд был зафиксирован в 2012 году, тогда пособие по бедности получали 501,4 тысячи человек. В сентябре этого года их было уже 502,4 тысячи человек, или 13,5% населения страны.

Тенденция роста берет начало с ноября 2019 года, когда в базах данных значились 416 тысяч человек. Прирост за неполный год составил порядка 86 тысяч человек, или 18,2%. Соответственно, растут расходы бюджета на содержание неимущих – на 1,5 миллионов лари в месяц.

В пояснительной записке агентства говорится, что «прожиточное пособие – это денежное довольствие, которое направлено на улучшение социально-экономического положения бедных семей. Целью назначения пособия является сокращение и предотвращение бедности».

Экономисты считают, что некоторые виды социальных выплат, напротив, лишь обостряют нищету. Поэтому рост числа бедных обусловлен не только пандемией, но и особенностями политики нынешней правящей элиты Грузии. Говорит Сосо Берикашвили, декан школы экономики Кавказского университета:

«Конечно, это началось не сегодня и не вчера, а с 2013 года, когда лари стал обесцениваться. Разумеется, тенденция по обнищанию людей просматривалась и в прошлом году, и пандемия лишь обострила ситуацию до предела. С моей точки зрения, такой вид социальных выплат, с одной стороны, контрпродуктивен, так как лишает людей стимула к труду, зато ими легко манипулировать в политических целях. Зачастую, в особенности в многодетных семьях, люди предпочитают официально не работать в стремлении получать больше помощи на каждого члена семьи».

В свою очередь, Доктор экономических наук Ираклий Макалатия считает, что нищета определенной части населения попросту выгодна политикам:

«Необходимо отметить, что последние три года самый высокий уровень инфляции наблюдается в продуктовой корзине и услугах здравоохранения, а это около двух третей расходов необеспеченных людей. К сожалению, есть тенденция, когда пик роста находящихся за чертой бедности растет с приближением выборов, так было и в 2012-м, и в 2016-м, и в нынешнем году. Это говорит о желании правящих элит манипулировать голосами этих людей взамен материальных выплат, в том числе из бюджета».

В целом, только в прошлом году выплаты на пособия социально необеспеченных людей составили 291 миллион лари. Нетрудно подсчитать, что в этом году эта статья бюджета превысит 300 миллионов лари.