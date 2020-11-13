«Очень жаль людей, которые будут вынуждены бежать из Карабаха»

За исполнением соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, подписанном 10 ноября президентами России, Армении и Азербайджана, внимательно следят во всем регионе. Мы спросила у жителей Цхинвала, принесет ли трехсторонняя договоренность долгожданный мир жителям конфликтного региона.

– Как вы считаете, принесет ли трехстороннее соглашение мир в Нагорный Карабах?

Игорь: Фактически речь идет о перемирии. Понятно, что у Армении сейчас нет никаких шансов переломить ситуацию в свою пользу. Учитывая исход этой военной кампании, я считаю, армяне будут готовиться к более благоприятным временам, чтобы переломить ситуацию в свою пользу, чтобы вернуть те части Карабаха, которые сейчас оказались под оккупацией Азербайджана. Я думаю, это просто многоточие, но не точка. Я думаю, благоприятный период для Армении настанет тогда, когда Турция по тем или иным причинам серьезно ослабнет. А такое не исключено, потому что аппетиты Эрдогана приобрели слишком большой размах.

Ирма: Если исходить из опыта Южной Осетии, можно надеяться. Хотя там и другие игроки, и сравнивать грузино-осетинский конфликт и армяно-азербайджанский… Я учитываю то, что в первом случае два народа одного вероисповедания – православные христиане, а там разное вероисповедание. Я думаю, со счетов нельзя сбрасывать момент религии. Конфликт там немножко другой, мне кажется. Хотелось бы надеяться, что будет мир, потому что много всего ужасного происходит. У нас есть опыт миротворческой миссии с участием России, и он принес результаты. Хотелось бы надеяться, что туда это тоже принесет мир.

Батрадз: Нет, ни в коем случае, потому что армянская сторона со временем осознает еще больше, что они потеряли там очень многое. Азербайджан выиграл, Россия… скорее всего, тоже выигрывает, потому что Пашинян их не устраивал, соответственно, Пашиняна народ точно уберет.

Тамаз: Во-первых, это соглашение слишком запоздало. Я считаю, трехстороннее соглашение никак не может принести мир в Карабах, потому что пролилось очень много крови и очень много дезинформации в СМИ. До людей всего мира не доходит, что на самом деле происходит в Нагорном Карабахе, в Арцахе. Я думаю, что любая война, если колесо запущено, это уже надолго. Тем более, и с одной стороны миллионы населения, и с другой стороны. Это очень трудно остановить, потому что там и с одной, и с другой стороны – каждая нация поделилась на разные фронты. В ближайшем будущем это не остановится, потому что я исхожу из грузино-осетинского конфликта, до сегодняшнего дня конца и края не видно. А нас всего вон тысяч 50.

Залина: Сложно, конечно, сказать, наблюдая издали. Тем более что мы знаем, что армяно-азербайджанский конфликт длится не первое десятилетие. Единственное, что могу точно сказать, очень жаль людей, которые потеряли свои дома, которые будут вынуждены бежать из Карабаха. Миротворцы – это, конечно, очень хорошо. Но если конфликт будет продолжаться, а ведь конфликт не урегулирован, то и миротворцы будут под ударом. В общем, опасений еще много. Мне кажется, еще очень рано говорить о мире.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия